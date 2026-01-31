Vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 48/2 Adv *EU

Mūsu vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 48/2 Adv pārsteidz ar izcilu cenas un veiktspējas attiecību, augstu ergonomisko komfortu, vienkāršu darbību un augstu veiktspēju.

Ar mūsu vertikālo birstes tipa putekļsūcēju CV 48/2 Adv jums tiek nodrošināta optimāla pozīcija intensīvas tīrīšanas laikā mazumtirdzniecībā, viesnīcu sektorā un restorānos, birojos, sabiedriskās ēkās vai izstāžu zālēs. Ierīces īpaši lielais darba platums nodrošina arī lielu platību efektīvu un ātru un tīrīšanu. Tieši ierīcē iekļautie piederumi garantē to, ka tiek notīrītas arī malas vai mazas nišas, savukārt birstes optiskās regulēšanas funkcija nodrošina to, ka birstes un šķiedras augstums ir precīzi saskaņots. Pārdomātie risinājumi, piemēram, ātrās nomaiņas sistēma izturīgajam, lokanajam elektrības kabelim, birstes nomaiņa bez instrumentiem vai patentētā izņemšanas sistēma, kas ļauj nomainīt gandrīz bez putekļiem īpaši plīsumizturīgos flīsa filtru maisus, izceļ šīs ļoti vienkārši lietojamās ierīces draudzīgumu lietotājam. CV 48/2 Adv izceļas arī ar ergonomiskām funkcijām. Piemēram, mazais svars veicina ilgu darba laiku bez liekas piepūles.

Īpašības un ieguvumi
Vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 48/2 Adv *EU: Indikatora kontrollampiņa
Indikatora kontrollampiņa
Vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 48/2 Adv *EU: Nepārspējama tīrīšana
Nepārspējama tīrīšana
Rievotā sūkšanas šļūtene ir viegli noņemama. Tas nodrošina ātru un vieglu aizsprostojumu iztīrīšanu
Vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 48/2 Adv *EU: Birstes iespējams nomainīt bez papildu instrumentiem
Birstes iespējams nomainīt bez papildu instrumentiem
Ātra birstes rullīšu nomaiņa bez instrumentiem
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Darba platums (cm) 48
Vakuums (mbar/kPa) 200 / 20
Gaisa plūsma (l/s) 40
Nominālā veiktspēja (W) 850
Tvertnes tilpums (l) 5.5
Standarta nominālais platums ( ) ID 35
Kabeļa garums (m) 12
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 65
Slotiņu motora jauda (W) 150
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 9.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 13.4
Izmēri (G x P x A) (mm) 370 x 485 x 1215

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Uzgalis spraugām
  • Uzgalis tapsējumam
  • Iesūkšanas caurule, noņemama
  • Staipīga iesūkšanas šļūtene
  • Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
  • Filtra maisu materiāls: Flīss
  • Cilindrveida birste, standarta: 1 Gabals(i)

Aprīkojums

  • Filtra stāvokļa indikators
  • Iespējams iespraust strāvas kabeli: Elastīga
  • Rokturis
  • Augstumā regulējams rokturis
Vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 48/2 Adv *EU
Videos
Pielietošanas veidi
  • Ar paklāju klātas grīdas
  • Ideāli piemērota lietošanai viesnīcās, ēdināšanas uzņēmumos, mazumtirdzniecībā un ēku uzkopšanā
Piederumi
Atrast CV 48/2 Adv *EU rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

