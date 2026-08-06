Vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 48/2 *EU
Ergonomisks vertikālais birstes tipa putekļsūcējs CV 48/2 ar iekļautiem piederumiem un kabeļa turētājiem, birstes nomaiņu bez instrumentiem un strāvas kabeļa ātrās nomaiņas sistēmu. Augsta veiktspēja.
Ļoti viegli lietojams, standarta komplektācijā aprīkots ar viedām papildfunkcijām, ar īpaši lielo darba platumu ir ļoti piemērots lielām platībām: Mūsu vertikālajam birstes tipa putekļsūcējam CV 48/2 ir viss, kas nepieciešams ātrai, efektīvai un saudzīgai tīrīšanai. Pateicoties tā mazajam svaram, ir iespējams arī ilgstošs darbs, kas neizraisa nogurumu. Ierīces piederumi garantē to, ka rūpīgi tiek notīrītas arī mazas nišas un malas. Pārdomātie risinājumi, piemēram, birstes optiskās regulēšanas funkcija precīzai birstes pielāgošanai atbilstoši šķiedras augstumam vai patentētā izņemšanas sistēma, kas ļauj gandrīz bez putekļiem nomainīt plīsumizturīgo flīsa filtru maisu, būtiski atvieglos jūsu darbu. CV 48/2 aprīkojums ir papildināts ar elektrības kabeļa ātrās nomaiņas sistēmu, kā arī birstes nomaiņas iespēju bez instrumentiem. Jaudīgā ierīce ir piemērota dažādiem pielietojumiem, sākot ar viesnīcu sektoru un restorāniem, līdz mazumtirdzniecībai un sabiedriskām ēkām, kā arī izstāžu zālēm.
Īpašības un ieguvumi
Indikatora kontrollampiņaIndikatora kontrollampiņa dod signālu, kad labākai tīrīšanas nodrošināšanai nepieciešams pieregulēt ruļļveida suku
Strāvas kabeļa ātrā nomaiņas sistēmaLaiku uStrāvas kabeļa nomaiņa bez priekšzināšanām
Nepārspējama tīrīšanaRievotā sūkšanas šļūtene ir viegli noņemama. Tas nodrošina ātru un vieglu aizsprostojumu iztīrīšanu
Birstes iespējams nomainīt bez papildu instrumentiem
- Ātra birstes rullīšu nomaiņa bez instrumentiem
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Darba platums (cm)
|48
|Vakuums (mbar/kPa)
|200 / 20
|Gaisa plūsma (l/s)
|40
|Nominālā veiktspēja (W)
|850
|Tvertnes tilpums (l)
|5.5
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 35
|Kabeļa garums (m)
|12
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|65
|Slotiņu motora jauda (W)
|150
|Krāsa
|antracīta
|Svars bez piederumiem (kg)
|9.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|13.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|370 x 485 x 1215
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Uzgalis spraugām
- Uzgalis tapsējumam
- Iesūkšanas caurule, noņemama
- Staipīga iesūkšanas šļūtene
- Filtra maisu daudzums: 1 Gabals(i)
- Filtra maisu materiāls: Flīss
- Cilindrveida birste, standarta: 1 Gabals(i)
Aprīkojums
- Filtra stāvokļa indikators
- Iespējams iespraust strāvas kabeli: Standarta
- Rokturis
- Augstumā regulējams rokturis
Videos
Piederumi
Atrast CV 48/2 *EU rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.