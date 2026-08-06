Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 105/110 R G
The new sweeping concept and the optional sweeping crescent side brush save you time.Tact filter cleaning and Teach system complement the equipment features of this ride-on vacuum sweeper.
Why sweep corners by hand when there's a better way? The KM 125/130 R G ride-on vacuum sweeper with electrohydraulic high container emptying and the optionally available sweeping crescent side brush can clean corners in a single pass. The standard version also impresses compared with other machines with its sweeping concept for cleaning corners, cutting the effort by half. The placement of the main sweeper roller between the rear wheels allows you to safely pass over even large steps, the Teach system monitors wear and tear, the roller automatically adapts to the height and always guarantees the best possible sweeping results. Three contact pressures can be set at the push of a button to accommodate different levels of dirt and types of surfaces. Additional patents and innovations allow you to work without dust (Tact filter cleaning) and to define different user privileges (Kärcher Intelligent Key System). The multifunctional display provides clear menu guidance in 28 languages and displays information on, for example, roller brush wear or the selected roller brush contact pressure.
Īpašības un ieguvumi
Unikāla papildu sānu birste (izvēles piederums)
- Nekādas nogurdinošas slaucīšanas slotu!
- Izslauka stūrus vienā piegājienā.
- Nav nepieciešams veikt manuālu priekštīrīšanu vai veikt vairākus manevrus, tādējādi ekonomējot līdzekļus.
Inovatīva un ļoti efektīva pilnībā automātiska filtra tīrīšanas sistēma (TACT).
- Tīra, iespiežoties porās, lai panāktu vislabāko rezultātu.
- Automātiskās tīrīšanas sistēma.
- Filtra elementi ar četrkārtīgu veiktspēju.
Teach sistēma
- Automātiska cilindrveida birstes augstuma pielāgošana atbilstīgi tās nodiluma pakāpei.
- Ērti pārslēdzieties starp trīs piespiešanas spēka režīmiem, nospiežot vienu pogu.
- Mazāks nodilums, izmantojot ECO režīmu.
Kärcher Intelligent Key (viedā atslēgu sistēma)
- Iespēja veikt iestatījumus 28 valodās.
- Iespēja piešķirt lietotāju tiesības saistībā ar iekārtas iestatījumu mainīšanu.
- Iekārtu var iedarbināt tikai ar Kärcher Intelligent Key (kodu atslēgu).
Cilindrveida birste uz aizmugurējās ass
- Viegli pārvar augstus šķēršļus.
- Viegla pieeja cilindrveida birstei; tās nomaiņu var veikt mazāk nekā 5 minūšu laikā.
- Cilindrveida birstes nomaiņu var veikt dažu sekunžu laikā.
Vadības panelis
- Svarīgākie iekārtas dati tiek attēloti displejā (piemēram, cilindriskās birstes nodiluma pakāpe).
- Vadības krāsu elementi.
- EASY sistēmas slēdzis iekārtas palaidei, pārvietošanās režīmu ieslēgšanai un slaucīšanai.
Sistēma Power Plus
- Kustības procesa laikā attīstītā liekā jauda tiek uzkrāta akumulatorā.
- Braucot kalnā papildu tiek palielināta motora jauda.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Vilces piedziņa
|hidraulisks
|Piedziņas veiktspēja (kW)
|8.3
|Piedziņas veids
|Benzīns
|Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|10000
|Maks. platības tīrīšanas veiktspēja ar divām sānu birstēm (m²/h)
|13600
|Darba platums (mm)
|880
|Darba platums ar vienu sānu birsti (mm)
|1250
|Darba platums ar divām sānu birstēm (mm)
|1700
|Gružu tvertne (l)
|130
|Maksimālais pārvaramais slīpums (%)
|16
|Darba ātrums (km/h)
|8
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|591
|Darbam gatavas iekārtas svars (kg)
|685
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|593
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pneimatiskie riteņi
- Papildu sānu birste, kas slauka puslokā
Aprīkojums
- Automātiskā filtra tīrīšana
- Rupjo netīrumu aizvirtnis
- Pārmešanas princips
- Piedziņa kustībai uz priekšu
- Piedziņa kustībai atpakaļgaitā
- Sūkšana
- Hidrauliskais tvertnes pacēlājs
- Lietošanai ārpus telpām
- Darba stundu skaitītājs
- Kärcher Intelligent Key (viedā atslēgu sistēma)
- Ieslēgšanas/izslēgšanas sistēma
- Teach sistēma
- Power Plus sistēma
- Automātiska galvenās cilindrveida birstes nodiluma uzraudzība
- Tact filtra tīrīšanas sistēma
- Daudzfunkcionāls ekrāns
- Iespēja izvēlēties individuālas lietotāju valodas, piekļuves tiesības
- Vispārējās piekļuves koncepcija
- Iespējams izmantot Home Base stiprinājumus
- Galvenā cilindrveida birste uz aizmugurējās ass
- Dinamiska slaucīšana
Videos
Pielietošanas veidi
- Autostāvvietām
- Ražošanas sistēmām.
- Loģistikas uzņēmumu platībām.
- Viesnīcu pakalpojumu sniedzējiem.
- Mazumtirgotājiem
- Noliktavām.
- Taciņām