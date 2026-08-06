Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 85/50 R Bp Pack
Viegli manevrējamajai ar stūri vadāmajai uzkopšanas mašīnai KM 85/50 R standarta komplektācijā ir akumulators un lādētājs, un tā pārsteidz ar lielu virsmas tīrīšanas jaudu. Šo kompaktklases modeli ir viegli lietot.
Mūsu ar stūri vadāma uzkopšanas mašīna KM 85/50 R Bp Pack ir pamata klases modelis, kas pārsteidz ar plašu piederumu klāstu, kas nav ierasta lieta šajā cenu kategorijā. Iekārtas standarta komplektācijā ir iekļauts akumulators un lādētājs, kā arī rotējoša sānu birste ar ātruma kontroli, liels putekļu filtrs, kas nodrošina no putekļiem drošu darba vidi, un galvenās cilindrveida birstes nodiluma indikators. Iekārtas kompaktā konstrukcija tai nodrošina lielisku manevrētspēju un ļauj to izmantot īpaši šaurās un pieblīvētās zonās. Turklāt tai ir uzlabota virsmas tīrīšanas jauda kā iekštelpās, tā ārā, un to ir ļoti viegli vadīt. Dažādus iekārtas apkopes darbus, piemēram, galvenās cilindrveida birstes nomaiņu var veikt bez nepieciešamības izmantot palīginstrumentus. Slīdošo rullīšu birsti nav nepieciešams regulēt, un tā efektīvi notīra netīrumus no nelīdzenām grīdām, aiz sevis neatstājot nekādas palieku sliedes. Iekārtai ir plaši atverams pārsegs, kas vajadzības gadījumā ļauj viegli un bez palīginstrumentu palīdzības piekļūt tās komponentiem. Operators var ērti notīrīt putekļu filtru, atrodoties sēdeklī. Pateicoties integrētai Home Base stiprinājumu sistēmai, uz tā ērti var novietot papildu tīrīšanas piederumus.
Īpašības un ieguvumi
Pārdomāts atkritumu tvertnes risinājumsDivas tvertnes, kuras var viegli noņemt un izkratīt gružus. Netīrumu tvertnei nav asu malu, tādējādi to ir viegli iztukšot, neatstājot netīrumu paliekas. Atkritumu tvertnei ir mazi ritenīši, kas atvieglo tās iztukšošanu.
Efektīva filtra sistēmaPoliestera kroku filtrs. Efektīva tīrīšana ar divkāršo skrāpi. Ērts darba stāvoklis. Viegli piekļūt filtram, noņemot plaši atveramo vāku, kam nav nepieciešami palīginstrumenti.
Pārdomāta ergonomika garantē augstu tīrīšanas komfortu.Ērti pievienot visus piederumus. Individuāli pielāgojams vadītāja sēdeklis, kam nav nepieciešami palīginstrumenti. Regulējama augstuma stūre.
Ar Home Base montāžas komplektu un piederumu novietni
- Universāls un praktisks savienojums citu tīrīšanas piederumu vienkāršai pievienošanai.
- Viegli pārvietot, piemēram, atkritumu savācēju, birsti un papildu tvertni.
- Liela uzglabāšanas zona iekārtas aizmugurē.
Galvenās cilindrveida birstes nodiluma indikators
- Ērti varat redzēt tā stāvokli, sēžot ierīces iekšpusē.
- Precīzi nosaka, kad pienācis laiks veikt tā nomaiņu.
Atliecama sānu birste
- Aizsargā sānu birsti no bojājumiem.
- Uzticama un izturīga konstrukcija.
- Zemas apkopes un uzturēšanas izmaksas.
Kompakta konstrukcija maksimālai manevrēšanas iespējai
- Iekārtai ir lieliska manevrēšanas spēja.
- Ļauj efektīvi notīrīt notīrīt pat visšaurākās virsmu vietas.
- Ar to ir iespējams izbraukt pa standarta izmēra durvju ailu (90 cm).
Regulējams sānu birstes ātrums
- Pielāgojiet sānu birstes ātrumu attiecīgās virsmas stāvoklim un netīrumu apjomam.
- Zema putekļu izkliede.
Galvenā cilindrveida birste
- Gandrīz nenodilstošs.
- Nevainojami savāc netīrumus arī pār nevienmērīgu virsmu/izciļņiem.
Vienkāršs darbības princips
- Galveno rullīšu birsti un sānu birsti var ērti pacelt un nolaist, nospiežot kājsviru.
- Selektorslēdzis ļauj ērti pārslēgties starp kustību uz priekšu un atpakaļgaitā.
- Regulējama sūkšanas jauda mitru virsmu slaucīšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Vilces piedziņa
|DC elektromotors
|Piedziņas veiktspēja (V/W)
|24 / 1000
|Piedziņas veids
|Elektrisks
|Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|5100
|Maks. platības tīrīšanas veiktspēja ar divām sānu birstēm (m²/h)
|6510
|Darba platums (mm)
|615
|Darba platums ar vienu sānu birsti (mm)
|850
|Darba platums ar divām sānu birstēm (mm)
|1085
|Baterijas kapacitāte (Ah)
|115
|Baterijas spriegums (V)
|24
|Baterijas darbības laiks (h)
|maks. 2.5
|Gružu tvertne (l)
|50
|Maksimālais pārvaramais slīpums (%)
|12
|Darba ātrums (km/h)
|6
|Filtra laukums (m²)
|2.3
|Iekraušanas ietilpība (kg)
|maks. 90
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|218
|Darbam gatavas iekārtas svars (kg)
|230
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|220
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1350 x 940 x 1170
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Pneimatiskie riteņi
Aprīkojums
- Manuālā filtra tīrīšana
- Mehāniskā filtra tīrīšana
- Galvenā cilindrveida birste ar maināmu darba spiedienu
- Regulējama sūkšanas jauda
- Rupjo netīrumu aizvirtnis
- Pārmešanas princips
- Piedziņa kustībai uz priekšu
- Piedziņa kustībai atpakaļgaitā
- Sūkšana
- Lietošanai ārpus telpām
- Lietošanai iekštelpās
- Regulējams sānu birstes rotācijas ātrums
- Baterijas indikators
- Darba stundu skaitītājs
- Mobila netīrumu tvertne
- Slaucīšanas funkcija (iespējams izslēgt)
- Sānu birste, kas izvirzās automātiski
- Automātiska galvenās cilindrveida birstes nodiluma uzraudzība
- Daudzfunkcionāls ekrāns
- Iespējams izmantot Home Base stiprinājumus
Videos
Pielietošanas veidi
- Piemērots izmantošanai ražošanas zālēs, noliktavās, loģistikas uzņēmumos un smagās rūpniecības iekārtu ražošanas uzņēmos.
- Ātrai autostāvvietu ikdienas tīrīšanai
- Piemērota arī nelielu platību uzkopšanai, piemēram (nelielās) darbnīcās, skolu pagalmos, degvielas uzpildes staciju vai auto dīleru centros.