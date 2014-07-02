Slaucīšanas mašīna KM 70/20 C
Kompakts stumjams tīrītājs izmantošanai iekštelpās un ārā.
Kärcher s KM 70/20 C piedāvā ātru un ērtu alternatīvu slaucīšanai ar slotu. Iekārtai ir 20 litru atkritumu konteiners, regulējama rullīšu birste un sānu birste malām, tā ir viegla un ērti lietojama.
Īpašības un ieguvumi
Galvenās cilindrveida birstes piedziņa
- Galveno cilindrveida birsti darbina abi riteņi, tiek nodrošināts lielisks tīrīšanas rezultāts pat kaktos.
Pielāgojams stumšanas rokturis
- Trīs novietojuma pozīcijas maksimālai ergonomikai.
- Salokāma konstrukcija kompaktai uzglabāšanai.
Liela netīrumu tvertne
- Ergonomisks tvertnes rokturis vieglai un ērtai iztukšošanai.
Putekļu filtrs
- Putekļu filtrs tīra izplūdes gaisu un novērš putekļu veidošanos slaucīšanas procesā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|manuāls
|Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|2800
|Darba platums (mm)
|480
|Darba platums ar vienu sānu birsti (mm)
|700
|Tvertnes tilpums bruto/neto (l)
|42 / 20
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|22
|Darbam gatavas iekārtas svars (kg)
|23
|Iepakojuma svars (kg)
|25.9
|Iepakojuma dimensijas (G x P x A) (mm)
|795 / 400 / 935
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1300 / 765 / 1035
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Smalko putekļu filtrs
Aprīkojums
- Iekārtas piedziņa – manuāla
- Regulējama galvenā cilindrveida birste
- Salokāms rokturis stumšanai
- Liekšķeres princips
- Lietošanai ārpus telpām
- Lietošanai iekštelpās
Videos
Piederumi
Atrast KM 70/20 C rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.
GODALGAS
Labākais no "Heimwerker Praxis 2014"
Mūsu KM 70/20 C slaucīšanas iekārtu žurnāls "HEIMWERKER PRAXIS" atzina kā vienu no labākajiem piemēriem rūpniecības nozarē.
Labākā ierīce 2014
KM 70/20 C slaucīšanas iekārtai žurnāls "Heimwerker Praxis" piešķīra apbalvojumu "LABĀKĀ IEKĀRTA 2014" .