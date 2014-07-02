Slaucīšanas mašīna KM 70/20 C 2SB

Stumjamais slaucītājs brauc ar abiem riteņiem, lai slaucītu vienlīdz labi līkumos pa kreisi un pa labi, kā arī tam ir ļoti laba lineārās kustības kontrole. Pret mitrumu noturīgi sari visu veidu virsmām. Plīša filtrs smalkiem putekļiem, robusts plastmasas rāmis, viegli regulējama galvenā rullīšu suka un paceļamas sānu birstes.

Stumjams slaucītājs vienkāršai un ātrai tīrīšanai ārā. Sešas reizes ātrāks par slotu. Slaucīšana gandrīz bez putekļiem, ar gaisa plūsmas kontroli un filtru smalkiem putekļiem. Paceļamas sānu birstes. Galvenās rullīšu birstes augstumu var regulēt un pielāgot dažādām virsmām. Galvenā rullīšu birste ir virzāma ar abiem riteņiem. Stumšanas rokturis pielāgojams trīs stāvokļos, lai atbilstu lietotāja augstumam, un to var salocīt pilnīgi plakanu, lai taupītu telpu uzglabājot. Iekārta standartā ir aprīkota ar divām sānu birstēm.

Īpašības un ieguvumi
Galvenās cilindrveida birstes piedziņa
  • Galveno cilindrveida birsti darbina abi riteņi, tiek nodrošināts lielisks tīrīšanas rezultāts pat kaktos.
Pielāgojams stumšanas rokturis
  • Trīs novietojuma pozīcijas maksimālai ergonomikai.
  • Salokāma konstrukcija kompaktai uzglabāšanai.
Liela netīrumu tvertne
  • Ergonomisks tvertnes rokturis vieglai un ērtai iztukšošanai.
Putekļu filtrs
  • Putekļu filtrs tīra izplūdes gaisu un novērš putekļu veidošanos slaucīšanas procesā.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids manuāls
Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 3680
Darba platums (mm) 480
Darba platums ar vienu sānu birsti (mm) 700
Darba platums ar divām sānu birstēm (mm) 920
Tvertnes tilpums bruto/neto (l) 42 / 20
Krāsa antracīta
Svars (ar piederumiem) (kg) 23
Darbam gatavas iekārtas svars (kg) 26
Iepakojuma svars (kg) 27.8
Iepakojuma dimensijas (G x P x A) (mm) 795 / 400 / 935
Izmēri (G x P x A) (mm) 1300 / 765 / 1035

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Smalko putekļu filtrs

Aprīkojums

  • Iekārtas piedziņa – manuāla
  • Regulējama galvenā cilindrveida birste
  • Salokāms rokturis stumšanai
  • Liekšķeres princips
  • Lietošanai ārpus telpām
  • Lietošanai iekštelpās
Videos
