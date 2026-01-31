Slaucīšanas mašīna KM 70/30 C Bp 2SB
Slaucīšanas iekārta KM 70/30 C Bp 2SB cieto segumu tīrīšanai iekštelpās un ārpus tām. Filtrs, iesūkšanas funkcija un ar bateriju darbinātas birstu piedziņas samazina putekļu daudzumu un palielina ērtības.
KM 70/30 C Bp 2SB manuālā slaucīšanas iekārta ir iedarbīgs un lietderīgs risinājums cieto segumu tīrīšanai gan iekštelpās, gan ārpus tām. Cilindrveida birste, sānu birstes un ventilators tiek darbināti ar bateriju un ievērojami palielina darba komfortu: operatori var bez piepūles izslaucīt arī kaktus un grūti piekļūstamas vietas, pielietojot daudz mazāk spēka. Aktīvā sūkšana ar plakano plisēto filtru samazina putekļu sacelšanos pat tad, ja tiek slaucīts liels daudzums smalko putekļu, tādējādi arī darba vide tiek uzturēta tīra. Cilindrveida birsti var noregulēt sešās dažādās pozīcijās, lai pielāgotu tās tīrīšanas veiktspēju dažādām virsmām. Praktiskā novietne papildaprīkojumam, piemēram, spaiņiem un atkritumu savācējiem, arī atvieglo darbu. Turklāt iekārtas apkope ir vienkārša, jo sānu birstu un filtra nomaiņai nav nepieciešami instrumenti. Kärcher Battery Power+ 36 V baterijas platforma nodrošina pietiekamu jaudu jebkurā situācijā. Maināmo bateriju var izņemt, lai iekārtu varētu viegli transportēt. Baterija un baterijas lādētājs ir jāiegādājas atsevišķi.
Īpašības un ieguvumi
Maināma litija jonu baterijaBaterijas darbības laiks ir atkarīgs no tīrāmās virsmas. Ātra starpposma uzlāde ilgākam darba laikam un augstākai produktivitātei. Slaucīšanas laikā uzrāda atlikušo darbības laiku.
Aktīvā nosūkšana ar plakano filtruSamazina radīto putekļu daudzumu un nodrošina tīru darba vidi. Filtra nomaiņa bez palīgierīcēm, instrumentiem. Manuālais filtra kratītājs nodrošina vislabāko slaucīšanas rezultātu pat darbā ar smalkiem putekļiem.
Praktiska uzglabāšanaUz iekārtas korpusa ir iespējams novietot papildu tīrīšanas piederumus. Palielina efektivitāti un ietaupa papildu pūles. Rupji netīrumi ir viegli savācami, kā arī varat vienkārši atbrīvoties no tiem.
Stumšanas rokturi var pagriezt un noregulēt trīs pozīcijās
- Nolokāms stumšanas rokturis nodrošina vietu taupošu uzglabāšanu.
- Pielāgojams dažādiem lietotāja augumiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Baterijas platforma
|36 V baterijas platforma
|Piedziņas veids
|manuāls
|Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|3920
|Darba platums (mm)
|480
|Darba platums ar vienu sānu birsti (mm)
|700
|Darba platums ar divām sānu birstēm (mm)
|980
|Tvertnes tilpums bruto/neto (l)
|45 / 20
|Filtra laukums (m²)
|0.6
|Baterijas tips
|Izņemama litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|36
|Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i))
|1
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (h)
|maks. 2 (7,5 Ah) / maks. 1.6 (6,0 Ah)
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|33.5
|Iepakojuma svars (kg)
|40.2
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Smalko putekļu filtrs
Aprīkojums
- Iekārtas piedziņa – elektriska
- Regulējama galvenā cilindrveida birste
- Manuālā filtra tīrīšana
- Salokāms rokturis stumšanai
- Liekšķeres princips
- Sūkšana
- Lietošanai ārpus telpām
- Lietošanai iekštelpās
- Regulējama sānu birste
- Rokturis pārnēsāšanai
Videos
Pielietošanas veidi
- Ražošanas un loģistikas zāļu, noliktavu, kā arī iekraušanas vietu tīrīšanai
- Autostāvvietu un degvielas uzpildes staciju tīrīšanai
- Tīrīšanai tādās vietās kā skolu pagalmos un pašvaldības teritorijās
- Lieliski piemērots arī mazākām darbnīcām un lauksaimniecībā