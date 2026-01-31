Slaucīšanas mašīna KM 70/30 C Bp 2SB

Slaucīšanas iekārta KM 70/30 C Bp 2SB cieto segumu tīrīšanai iekštelpās un ārpus tām. Filtrs, iesūkšanas funkcija un ar bateriju darbinātas birstu piedziņas samazina putekļu daudzumu un palielina ērtības.

KM 70/30 C Bp 2SB manuālā slaucīšanas iekārta ir iedarbīgs un lietderīgs risinājums cieto segumu tīrīšanai gan iekštelpās, gan ārpus tām. Cilindrveida birste, sānu birstes un ventilators tiek darbināti ar bateriju un ievērojami palielina darba komfortu: operatori var bez piepūles izslaucīt arī kaktus un grūti piekļūstamas vietas, pielietojot daudz mazāk spēka. Aktīvā sūkšana ar plakano plisēto filtru samazina putekļu sacelšanos pat tad, ja tiek slaucīts liels daudzums smalko putekļu, tādējādi arī darba vide tiek uzturēta tīra. Cilindrveida birsti var noregulēt sešās dažādās pozīcijās, lai pielāgotu tās tīrīšanas veiktspēju dažādām virsmām. Praktiskā novietne papildaprīkojumam, piemēram, spaiņiem un atkritumu savācējiem, arī atvieglo darbu. Turklāt iekārtas apkope ir vienkārša, jo sānu birstu un filtra nomaiņai nav nepieciešami instrumenti. Kärcher Battery Power+ 36 V baterijas platforma nodrošina pietiekamu jaudu jebkurā situācijā. Maināmo bateriju var izņemt, lai iekārtu varētu viegli transportēt. Baterija un baterijas lādētājs ir jāiegādājas atsevišķi.

Īpašības un ieguvumi
Slaucīšanas mašīna KM 70/30 C Bp 2SB: Maināma litija jonu baterija
Maināma litija jonu baterija
Baterijas darbības laiks ir atkarīgs no tīrāmās virsmas. Ātra starpposma uzlāde ilgākam darba laikam un augstākai produktivitātei. Slaucīšanas laikā uzrāda atlikušo darbības laiku.
Slaucīšanas mašīna KM 70/30 C Bp 2SB: Aktīvā nosūkšana ar plakano filtru
Aktīvā nosūkšana ar plakano filtru
Samazina radīto putekļu daudzumu un nodrošina tīru darba vidi. Filtra nomaiņa bez palīgierīcēm, instrumentiem. Manuālais filtra kratītājs nodrošina vislabāko slaucīšanas rezultātu pat darbā ar smalkiem putekļiem.
Slaucīšanas mašīna KM 70/30 C Bp 2SB: Praktiska uzglabāšana
Praktiska uzglabāšana
Uz iekārtas korpusa ir iespējams novietot papildu tīrīšanas piederumus. Palielina efektivitāti un ietaupa papildu pūles. Rupji netīrumi ir viegli savācami, kā arī varat vienkārši atbrīvoties no tiem.
Stumšanas rokturi var pagriezt un noregulēt trīs pozīcijās
  • Nolokāms stumšanas rokturis nodrošina vietu taupošu uzglabāšanu.
  • Pielāgojams dažādiem lietotāja augumiem.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Baterijas platforma 36 V baterijas platforma
Piedziņas veids manuāls
Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 3920
Darba platums (mm) 480
Darba platums ar vienu sānu birsti (mm) 700
Darba platums ar divām sānu birstēm (mm) 980
Tvertnes tilpums bruto/neto (l) 45 / 20
Filtra laukums (m²) 0.6
Baterijas tips Izņemama litija jonu baterija
Spriegums (V) 36
Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i)) 1
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (h) maks. 2 (7,5 Ah) / maks. 1.6 (6,0 Ah)
Krāsa antracīta
Svars (ar piederumiem) (kg) 33.5
Iepakojuma svars (kg) 40.2

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • Smalko putekļu filtrs

Aprīkojums

  • Iekārtas piedziņa – elektriska
  • Regulējama galvenā cilindrveida birste
  • Manuālā filtra tīrīšana
  • Salokāms rokturis stumšanai
  • Liekšķeres princips
  • Sūkšana
  • Lietošanai ārpus telpām
  • Lietošanai iekštelpās
  • Regulējama sānu birste
  • Rokturis pārnēsāšanai
Slaucīšanas mašīna KM 70/30 C Bp 2SB
Slaucīšanas mašīna KM 70/30 C Bp 2SB
Videos
Pielietošanas veidi
  • Ražošanas un loģistikas zāļu, noliktavu, kā arī iekraušanas vietu tīrīšanai
  • Autostāvvietu un degvielas uzpildes staciju tīrīšanai
  • Tīrīšanai tādās vietās kā skolu pagalmos un pašvaldības teritorijās
  • Lieliski piemērots arī mazākām darbnīcām un lauksaimniecībā
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija