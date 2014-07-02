Slaucīšanas mašīna KM 70/30 C Bp Pack Adv
Stumjams slaucītājs, kas slauka vienlīdz labi gan pa kreisi, gan pa labi, kā arī ir ar ļoti labu taisnvirziena kustības kontroli. Pret mitrumu noturīgi sari visu veidu virsmām. Plīša filtrs smalkiem putekļiem, robusts plastmasas rāmis, viegli regulējamas rullīšu birstes un regulējama sānu birste.
KM 70/30 C ir mūsu KSM 690 pēctecis. Attīstība ir balstīta uz ļoti veiksmīgo KM 70/20 C ar visām tā izcilajām funkcijām. Galvenā rullīšu birste un sānu birste 70 km/30 C ir elektriski darbināmas, lai slaucīšana stūros būtu ļoti vienkārša. Stumšanas rokturis ir regulējams trīs stāvokļos, tas ir saliekams un ir ļoti ērti lietojams. Galvenā rullīšu birste un sānu birste ir viegli regulējamas un tāpēc pielāgojamas dažādām virsmām. Galveno rullīšu birsti var ātri pielāgot ar pogu sešos soļos. Iekārtai ir 12 V akumulators un atbilstošs lādētājs (230 V, drošības slēdzis).
Īpašības un ieguvumi
Pielāgojams stumšanas rokturisTrīs novietojuma pozīcijas maksimālai ergonomikai. Salokāma konstrukcija kompaktai uzglabāšanai.
EASY Operation darbības principsViegli lietojams programmas izvēles slēdzis
Viegli transportējamsPriekšpuses un aizmugures rokturi ērtai transportēšanai, piemēram, pa kāpnēm Uz aizmuguri izvirzītie riteņi atvieglo iekārtas pārvietošanu pāri sliekšņiem.
Smalko putekļu sūkšana (tikai Adv versijai)
- Elektriskais nosūcējs putekļu izvākšanai no atkritumu tvertnes
- Izslēdzams slapju grīdu slaucīšanai
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|manuāls
|Piedziņas veiktspēja (V/W)
|12 / 195
|Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|2800
|Darba platums (mm)
|480
|Darba platums ar vienu sānu birsti (mm)
|700
|Tvertnes tilpums bruto/neto (l)
|42 / 30
|Filtra laukums (m²)
|0.61
|Darbības laiks (h)
|2.5
|Baterijas darbības laiks (h)
|maks. 2.5
|Baterijas uzlādes laiks (h)
|12
|Krāsa
|antracīta
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|48
|Darbam gatavas iekārtas svars (kg)
|47
|Iepakojuma svars (kg)
|54.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1200 / 770 / 1050
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Smalko putekļu filtrs
- Plakanais filtrs: Papīrs
- Baterija un iebūvētais lādētājs iekļauti komplektācijā
Aprīkojums
- Iekārtas piedziņa – elektriska
- Regulējama galvenā cilindrveida birste
- Manuālā filtra tīrīšana
- Salokāms rokturis stumšanai
- Liekšķeres princips
- Sūkšana
- Lietošanai ārpus telpām
- Lietošanai iekštelpās
Videos
Pielietošanas veidi
- Ražošanas un loģistikas zāļu, noliktavu, kā arī iekraušanas vietu tīrīšanai
- Autostāvvietu un degvielas uzpildes staciju tīrīšanai
- Tīrīšanai tādās vietās kā skolu pagalmos un pašvaldības teritorijās
- Lieliski piemērots arī mazākām darbnīcām un lauksaimniecībā