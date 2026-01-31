Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 75/40 W Bp Pack

Ar akumulatoru darbināms KM 75/40 W Bp Pack push slaucīšanas putekļsūcējs ar ērtu vilces piedziņu, akumulatori iekļauti standartaprīkojumā, elektroniski vadāms iebūvēts lādētājs.

Iekštelpu platībām, kas ir lielākas par 600 kvadrātmetriem, piemēram, ražošanas ēkām vai noliktavām, ideāls risinājums ir mūsu kompaktais un ļoti labi manevrējamais KM 75/40 W Bp Pack push slaucīšanas putekļsūcējs ar akumulatoriem, kas iekļauti standarta komplektācijā, un elektroniski vadāmu iebūvēto lādētāju. Pēc netīrumu pārmešanas principa strādājošā slaucīšanas sistēma ar pievienojamu sānu birsti, slaucīšanas virsmas regulēšana un galvenais slaucīšanas rullītis, ko var nomainīt, neizmantojot instrumentus, garantē rūpīgas un ātras tīrīšanas rezultātus uz visu veidu cietajām grīdām – un ar papildaprīkojuma paklāju slaucīšanas komplektu arī uz tekstila grīdām. Pateicoties spēcīgas putekļu iesūkšanas un mehāniskās filtra tīrīšanas efektīvai mijiedarbībai, putekļsūcējs darbojas praktiski bez putekļiem un ir ļoti kluss. EASY Operation darbības koncepcija, pārvietojamā 40 litru atkritumu tvertne ar ratiņu sistēmu, iebūvēta vilces piedziņa ar bezpakāpju regulējamu slaucīšanas ātrumu un daudzas citas uzlabotas funkcijas nodrošina maksimālas ērtības lietotājam darba laikā, tādējādi ļauj ilgstoši strādāt nenogurstot.

Īpašības un ieguvumi
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 75/40 W Bp Pack: Atkritumu tvertne ar ratiņu tverekli
Atkritumu tvertne ar ratiņu tverekli
Atkritumu tvertne ar lejupvērstiem tverekļiem - viegli izņemt un iztukšot Īss utilizācijas laiks
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 75/40 W Bp Pack: Efektīva filtra sistēma ar mehānisko filtra tīrīšanu
Efektīva filtra sistēma ar mehānisko filtra tīrīšanu
1,8 m² filtra laukums gariem darba intervāliem Ilgmūžīga ierīce, pateicoties mazgājamajam poliestera materiālam. Mehāniskā filtra tīrīšanas sistēma ar ergonomisku rokturi
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 75/40 W Bp Pack: EASY Operation darbības princips
EASY Operation darbības princips
Vienkārša, ērta darbība, pateicoties visu vadības elementu loģiskajam izvietojumam. Standartizēti simboli uz visām Kärcher slaucīšanas iekārtām
Ļoti viegli apkalpojama
  • Filtru un birstes rullīšu nomaiņai nav nepieciešami instrumenti, tāpēc apkopi var veikt neatkarīgi no atrašanās vietas.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Elektrisks
Piedziņa DC elektromotors
Piedziņas veiktspēja (V/W) 24 / 400
Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 3375
Darba platums (mm) 550
Darba platums ar vienu sānu birsti (mm) 750
Gružu tvertne (l) 40
Maksimālais pārvaramais slīpums (%) 12
Darba ātrums (km/h) 4.5
Filtra laukums (m²) 1.8
Baterijas darbības laiks (h) maks. 2.5
Svars (ar piederumiem) (kg) 125
Darbam gatavas iekārtas svars (kg) 125
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 134.7
Izmēri (G x P x A) (mm) 1430 x 750 x 1190

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Plakanais filtrs: veidots no poliestera
  • Baterija un iebūvētais lādētājs iekļauti komplektācijā

Aprīkojums

  • Manuālā filtra tīrīšana
  • Piedziņa kustībai uz priekšu
  • Regulējama galvenā cilindrveida birste
  • Mobila netīrumu tvertne
  • Rupjo netīrumu aizvirtnis
  • Salokāms rokturis stumšanai
  • Pārmešanas princips
  • Sūkšana
  • Lietošanai ārpus telpām
  • Lietošanai iekštelpās
  • Baterijas indikators
  • Regulējama sūkšanas jauda
  • Side brush, can be lifted/adjusted
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 75/40 W Bp Pack
Videos
Pielietošanas veidi
  • Ražošanas un loģistikas zāļu, noliktavu, kā arī iekraušanas vietu tīrīšanai
  • Autostāvvietu un degvielas uzpildes staciju tīrīšanai
  • Tīrīšanai tādās vietās kā skolu pagalmos un pašvaldības teritorijās
  • Lieliski piemērots arī mazākām darbnīcām un lauksaimniecībā
Piederumi
