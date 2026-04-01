Powered by a low-emission petrol engine with infinitely adjustable sweeping speed: Compact and manoeuvrable KM 75/40 W G push vacuum sweeper from Kärcher for outside areas.

Our KM 75/40 W G push vacuum sweeper is powered by a reliable, low-emission and powerful Kohler petrol engine with 3.3 kW, which naturally complies with all applicable emission regulations. This makes it perfect for fast and thorough cleaning of outside areas larger than 600 square metres, such as car parks, playgrounds or other municipal spaces. Perfect cleaning results are ensured by the overhead sweeping principle with connectible side brush, tool-free sweeping surface adjustment and a main sweeper roller that can be changed with no tools required. The powerful suction effectively prevents dust dispersion, while efficient cleaning of the flat pleated filter ensures constant suction power. The clever EASY Operation operating concept, the movable 40-litre waste container with trolley system and the integrated traction drive with infinitely adjustable sweeping speed ensure maximum user convenience while working and therefore enable long applications with the very compact and manoeuvrable KM 75/40 W G without tiring.

Īpašības un ieguvumi
Atkritumu tvertne ar ratiņu tverekli
Atkritumu tvertne ar lejupvērstiem tverekļiem - viegli izņemt un iztukšot Īss utilizācijas laiks
Efektīva filtra sistēma ar mehānisko filtra tīrīšanu
1,8 m² filtra laukums gariem darba intervāliem Ilgmūžīga ierīce, pateicoties mazgājamajam poliestera materiālam. Mehāniskā filtra tīrīšanas sistēma ar ergonomisku rokturi
Viegli kopjama iekārta
Ērtākai apkopei filtru un ruļļveida suku ir viegli noņemt bez palīglīdzekļiem
EASY Operation darbības princips
  • Vienkārša, ērta darbība, pateicoties visu vadības elementu loģiskajam izvietojumam.
  • Standartizēti simboli uz visām Kärcher slaucīšanas iekārtām
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Benzīns
Piedziņa Četrtaktu dzinējs
Motora ražotājs Kohler
Piedziņas veiktspēja (W) 3300
Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 3375
Darba platums (mm) 550
Darba platums ar vienu sānu birsti (mm) 750
Gružu tvertne (l) 40
Maksimālais pārvaramais slīpums (%) 15
Darba ātrums (km/h) 4.5
Filtra laukums (m²) 1.8
Svars (ar piederumiem) (kg) 84.9
Darbam gatavas iekārtas svars (kg) 84
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 94.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 1430 x 750 x 1190

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Plakanais filtrs: veidots no poliestera

Aprīkojums

  • Manuālā filtra tīrīšana
  • Piedziņa kustībai uz priekšu
  • Regulējama galvenā cilindrveida birste
  • Mobila netīrumu tvertne
  • Rupjo netīrumu aizvirtnis
  • Salokāms rokturis stumšanai
  • Pārmešanas princips
  • Sūkšana
  • Jaudīga piedziņa
  • Lietošanai ārpus telpām
  • Regulējama sūkšanas jauda
  • Side brush, can be lifted/adjusted
Pielietošanas veidi
  • Autostāvvietu un degvielas uzpildes staciju tīrīšanai
  • Tīrīšanai tādās vietās kā skolu pagalmos un pašvaldības teritorijās
  • Lieliski piemērots arī mazākām darbnīcām un lauksaimniecībā
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

Atbalsts telefoniski un rakstiski:
02.04. 8–16
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

Atbalsts telefoniski un rakstiski:
02.04. 8–16
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518\

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

02.04. 8–18
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

02.04. 9–17
03.–06.04. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

