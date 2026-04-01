Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 75/40 W G
Powered by a low-emission petrol engine with infinitely adjustable sweeping speed: Compact and manoeuvrable KM 75/40 W G push vacuum sweeper from Kärcher for outside areas.
Our KM 75/40 W G push vacuum sweeper is powered by a reliable, low-emission and powerful Kohler petrol engine with 3.3 kW, which naturally complies with all applicable emission regulations. This makes it perfect for fast and thorough cleaning of outside areas larger than 600 square metres, such as car parks, playgrounds or other municipal spaces. Perfect cleaning results are ensured by the overhead sweeping principle with connectible side brush, tool-free sweeping surface adjustment and a main sweeper roller that can be changed with no tools required. The powerful suction effectively prevents dust dispersion, while efficient cleaning of the flat pleated filter ensures constant suction power. The clever EASY Operation operating concept, the movable 40-litre waste container with trolley system and the integrated traction drive with infinitely adjustable sweeping speed ensure maximum user convenience while working and therefore enable long applications with the very compact and manoeuvrable KM 75/40 W G without tiring.
Īpašības un ieguvumi
Atkritumu tvertne ar ratiņu tverekliAtkritumu tvertne ar lejupvērstiem tverekļiem - viegli izņemt un iztukšot Īss utilizācijas laiks
Efektīva filtra sistēma ar mehānisko filtra tīrīšanu1,8 m² filtra laukums gariem darba intervāliem Ilgmūžīga ierīce, pateicoties mazgājamajam poliestera materiālam. Mehāniskā filtra tīrīšanas sistēma ar ergonomisku rokturi
Viegli kopjama iekārtaĒrtākai apkopei filtru un ruļļveida suku ir viegli noņemt bez palīglīdzekļiem
EASY Operation darbības princips
- Vienkārša, ērta darbība, pateicoties visu vadības elementu loģiskajam izvietojumam.
- Standartizēti simboli uz visām Kärcher slaucīšanas iekārtām
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Benzīns
|Piedziņa
|Četrtaktu dzinējs
|Motora ražotājs
|Kohler
|Piedziņas veiktspēja (W)
|3300
|Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|3375
|Darba platums (mm)
|550
|Darba platums ar vienu sānu birsti (mm)
|750
|Gružu tvertne (l)
|40
|Maksimālais pārvaramais slīpums (%)
|15
|Darba ātrums (km/h)
|4.5
|Filtra laukums (m²)
|1.8
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|84.9
|Darbam gatavas iekārtas svars (kg)
|84
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|94.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Plakanais filtrs: veidots no poliestera
Aprīkojums
- Manuālā filtra tīrīšana
- Piedziņa kustībai uz priekšu
- Regulējama galvenā cilindrveida birste
- Mobila netīrumu tvertne
- Rupjo netīrumu aizvirtnis
- Salokāms rokturis stumšanai
- Pārmešanas princips
- Sūkšana
- Jaudīga piedziņa
- Lietošanai ārpus telpām
- Regulējama sūkšanas jauda
- Side brush, can be lifted/adjusted
Pielietošanas veidi
- Autostāvvietu un degvielas uzpildes staciju tīrīšanai
- Tīrīšanai tādās vietās kā skolu pagalmos un pašvaldības teritorijās
- Lieliski piemērots arī mazākām darbnīcām un lauksaimniecībā