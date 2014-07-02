Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 130/300 D
Pilnībā hidraulisks dīzeļmotora rūpnieciskais slaucītājs ar trīsriteņu aizmugures vadību. Grūtu uzdevumu veikšanai celtniecības materiālu vai metālapstrādes rūpniecībā, lietuvēs un citās ar netīrumiem saistītās nozarēs.
KM 130/300 R D rūpnieciskais slaucītājs ir ideāls darbam, patērē maz dīzeļdegvielas un pārsteidz ar lielisko dzinēju. Izturīgā mašīna ir piemērota ļoti skarbiem apstākļiem, piemēram, būvniecības materiālu un metālapstrādes rūpniecībā vai lietuvēs un visās citās ar netīrumiem saistītās nozarēs. Pateicoties atkritumu liekšķeres principam, smalkas saslaukas un rupji netīrumi tiek uzticami savākti ar putekļsūcēju. Rullīšu birste automātiski pielāgojas nelīdzenām virsmām, un inovatīvā slaucīšanas sistēma līdz minimumam samazina nodilumu. Galveno rullīšu birsti var viegli nomainīt bez instrumentu palīdzības. Atkritumu konteiners transportēšanas laikā automātiski aizveras. Divi horizontāli uzstādīti plakanie plisētie filtri nodrošina gaisa tīrību lielas putekļainības apstākļos. Filtra tīrīšanu var veikt, nospiežot pogu, izmantojot augsti efektīvu duālo skrāpi. Filtrs ir optimāli pieejams, un to var viegli nomainīt, neizmantojot instrumentus. Arī motoram ir viegli piekļūt. Pamatfunkcijas var ērti izvēlēties, pateicoties ērtajai vadības koncepcijai EASY. Ciklona filtrs attīra gaisu, pirms tas iekļūst motorā, un līdz ar to ievērojami pagarina kalpošanas laiku.
Īpašības un ieguvumi
Izturīga konstrukcijaPamatīgs metāla rāmis Izturīgi, ar ūdeni dzesējami rūpnieciskie dzinēji Pilnībā hidrauliska vilces piedziņa
Efektīvs, izturīgs filtrsPlakans gofrētais filtrs ar 5,5 m² filtra laukumu Efektīva filtra tīrīšana ar divkāršo skrāpi Slaucīšanai bez putekļiem.
Viegli lietojamsEASY darbības princips Viegli iekāpt un izkāpt Ļoti viegli kopjams
Maināma piedziņa
- Elektromotora piedziņa
- Dīzeļmotori atbilst rūpnieciskajiem standartiem
- LPG motors izmantošanai iekštelpās un ārā
Elastīga pēdas nospieduma sistēma
- Perfekts tīrīšanas rezultāts
- Minimāls sukas nolietojums
- Viegli pielāgojas dažādām virsmām
Hidrauliskā tvertnes iztukšošanas sistēma
- Netīrumus var droši un viegli iztukšot
- Liels konteinera pacelšanas augstums - līdz 1,42 m
Liekšķeres princips
- Teicama smalko un rupjo netīrumu savākšana
- Zema putekļu izkliede
Plašs piederumu un stiprinājumu komplektu klāsts
- Ērta pielāgošana individuālām tīrīšanas vajadzībām
- Pārliecinošas funkcijas (piemēram, komfortabla kabīne, gaisa kondicionēšanas sistēma, apkure)
- Otra sānu suka ir pieejama pēc pieprasījuma
Pilnībā hidrauliska vilces piedziņa un galvenā ruļļveida suka un sānu suka
- Minimāla apkope
- Nenolietojas
- Ļoti izturīga
Ciklona filtrs
- Ilgāks motora filtra kalpošanas laiks
- Pagarināti apkopes intervāli
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Dīzeļdzinējs
|Vilces piedziņa
|Četrtaktu dzinējs
|Motora ražotājs
|Yanmar
|Piedziņas veiktspēja (kW)
|15.8
|Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|13000
|Darba platums (mm)
|1000
|Darba platums ar vienu sānu birsti (mm)
|1300
|Darba platums ar divām sānu birstēm (mm)
|1550
|Gružu tvertne (l)
|300
|Maksimālais pārvaramais slīpums (%)
|18
|Darba ātrums (km/h)
|10
|Filtra laukums (m²)
|5.5
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|951
|Darbam gatavas iekārtas svars (kg)
|951
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|2040 x 1330 x 1430
Aprīkojums
- Manuālā filtra tīrīšana
- Regulējama galvenā cilindrveida birste
- Stūres pastiprinātājs
- Regulējama sūkšanas jauda
- Liekšķeres princips
- Piedziņa kustībai uz priekšu
- Piedziņa kustībai atpakaļgaitā
- Sūkšana
- Hidrauliskais tvertnes pacēlājs
- Lietošanai ārpus telpām
- Baterijas indikators
- Darba stundu skaitītājs
- Slaucīšanas funkcija (iespējams izslēgt)
- Sānu birste, kas izvirzās automātiski
Videos
Pielietošanas veidi
- Būvmateriālu apstrādes ražotnēm.
- Metāllūžņu pārstrādes rūpnīcām.
- Noliktavām.
- Būvlaukumi
- Tērauda un dzelzs liešanas uzņēmumiem.
- Materiālu apstrādes rūpnīcām.