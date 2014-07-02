Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 130/300 D

Pilnībā hidraulisks dīzeļmotora rūpnieciskais slaucītājs ar trīsriteņu aizmugures vadību. Grūtu uzdevumu veikšanai celtniecības materiālu vai metālapstrādes rūpniecībā, lietuvēs un citās ar netīrumiem saistītās nozarēs.

KM 130/300 R D rūpnieciskais slaucītājs ir ideāls darbam, patērē maz dīzeļdegvielas un pārsteidz ar lielisko dzinēju. Izturīgā mašīna ir piemērota ļoti skarbiem apstākļiem, piemēram, būvniecības materiālu un metālapstrādes rūpniecībā vai lietuvēs un visās citās ar netīrumiem saistītās nozarēs. Pateicoties atkritumu liekšķeres principam, smalkas saslaukas un rupji netīrumi tiek uzticami savākti ar putekļsūcēju. Rullīšu birste automātiski pielāgojas nelīdzenām virsmām, un inovatīvā slaucīšanas sistēma līdz minimumam samazina nodilumu. Galveno rullīšu birsti var viegli nomainīt bez instrumentu palīdzības. Atkritumu konteiners transportēšanas laikā automātiski aizveras. Divi horizontāli uzstādīti plakanie plisētie filtri nodrošina gaisa tīrību lielas putekļainības apstākļos. Filtra tīrīšanu var veikt, nospiežot pogu, izmantojot augsti efektīvu duālo skrāpi. Filtrs ir optimāli pieejams, un to var viegli nomainīt, neizmantojot instrumentus. Arī motoram ir viegli piekļūt. Pamatfunkcijas var ērti izvēlēties, pateicoties ērtajai vadības koncepcijai EASY. Ciklona filtrs attīra gaisu, pirms tas iekļūst motorā, un līdz ar to ievērojami pagarina kalpošanas laiku.

Īpašības un ieguvumi
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 130/300 D: Izturīga konstrukcija
Izturīga konstrukcija
Pamatīgs metāla rāmis Izturīgi, ar ūdeni dzesējami rūpnieciskie dzinēji Pilnībā hidrauliska vilces piedziņa
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 130/300 D: Efektīvs, izturīgs filtrs
Efektīvs, izturīgs filtrs
Plakans gofrētais filtrs ar 5,5 m² filtra laukumu Efektīva filtra tīrīšana ar divkāršo skrāpi Slaucīšanai bez putekļiem.
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 130/300 D: Viegli lietojams
Viegli lietojams
EASY darbības princips Viegli iekāpt un izkāpt Ļoti viegli kopjams
Maināma piedziņa
  • Elektromotora piedziņa
  • Dīzeļmotori atbilst rūpnieciskajiem standartiem
  • LPG motors izmantošanai iekštelpās un ārā
Elastīga pēdas nospieduma sistēma
  • Perfekts tīrīšanas rezultāts
  • Minimāls sukas nolietojums
  • Viegli pielāgojas dažādām virsmām
Hidrauliskā tvertnes iztukšošanas sistēma
  • Netīrumus var droši un viegli iztukšot
  • Liels konteinera pacelšanas augstums - līdz 1,42 m
Liekšķeres princips
  • Teicama smalko un rupjo netīrumu savākšana
  • Zema putekļu izkliede
Plašs piederumu un stiprinājumu komplektu klāsts
  • Ērta pielāgošana individuālām tīrīšanas vajadzībām
  • Pārliecinošas funkcijas (piemēram, komfortabla kabīne, gaisa kondicionēšanas sistēma, apkure)
  • Otra sānu suka ir pieejama pēc pieprasījuma
Pilnībā hidrauliska vilces piedziņa un galvenā ruļļveida suka un sānu suka
  • Minimāla apkope
  • Nenolietojas
  • Ļoti izturīga
Ciklona filtrs
  • Ilgāks motora filtra kalpošanas laiks
  • Pagarināti apkopes intervāli
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Dīzeļdzinējs
Vilces piedziņa Četrtaktu dzinējs
Motora ražotājs Yanmar
Piedziņas veiktspēja (kW) 15.8
Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 13000
Darba platums (mm) 1000
Darba platums ar vienu sānu birsti (mm) 1300
Darba platums ar divām sānu birstēm (mm) 1550
Gružu tvertne (l) 300
Maksimālais pārvaramais slīpums (%) 18
Darba ātrums (km/h) 10
Filtra laukums (m²) 5.5
Svars (ar piederumiem) (kg) 951
Darbam gatavas iekārtas svars (kg) 951
Izmēri (G x P x A) (mm) 2040 x 1330 x 1430

Aprīkojums

  • Manuālā filtra tīrīšana
  • Regulējama galvenā cilindrveida birste
  • Stūres pastiprinātājs
  • Regulējama sūkšanas jauda
  • Liekšķeres princips
  • Piedziņa kustībai uz priekšu
  • Piedziņa kustībai atpakaļgaitā
  • Sūkšana
  • Hidrauliskais tvertnes pacēlājs
  • Lietošanai ārpus telpām
  • Baterijas indikators
  • Darba stundu skaitītājs
  • Slaucīšanas funkcija (iespējams izslēgt)
  • Sānu birste, kas izvirzās automātiski
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 130/300 D
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 130/300 D
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 130/300 D
Videos
Pielietošanas veidi
  • Būvmateriālu apstrādes ražotnēm.
  • Metāllūžņu pārstrādes rūpnīcām.
  • Metāllūžņu pārstrādes rūpnīcām.
  • Noliktavām.
  • Būvlaukumi
  • Tērauda un dzelzs liešanas uzņēmumiem.
  • Materiālu apstrādes rūpnīcām.
Piederumi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija