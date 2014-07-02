Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 130/300 R Bp Pack

Pilnībā hidraulisks rūpnieciskais slaucītājs ar izturīgu konstrukciju sarežģītu darbu veikšanai, piemēram, celtniecības materiālu vai metālapstrādes rūpniecībā, lietuvēs un citās ar lielu netīrumu daudzumu saistītās nozarēs.

Ar bateriju darbināms rūpnieciskais slaucītājs ar trīsriteņu aizmugures vadību KM 130/300 R Bp Pack ir kluss un nerada izplūdes gāzu emisijas. Tas darbojas izmantojot "liekšķeres principu" un droši sasūc sīkos netīrumus un raupjus gružus. Transportēšanas laikā atkritumu konteiners automātiski tiek aizvērts. Rullīšu birste automātiski pielāgojas nelīdzenām virsmām un to ātri var nomainīt bez palīglīdzekļiem. Pārveidotā slaucīšanas sistēma samazina nodilumu. Divi horizontāli uzstādīti plakanie krokfiltri nodrošina tīru izplūdes gaisu pat pie liela putekļu daudzuma. Filtra tīrīšanu var veikt nospiežot pogu, izmantojot īpaši efektīvo divkāršo skrāpi. Filtrs ir viegli pieejams un to var viegli nomainīt, neizmantojot palīglīdzekļus. Pamatfunkcijas var ērti izvēlēties ar pateicoties ērtajam vadības principam EASY.

Īpašības un ieguvumi
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 130/300 R Bp Pack: Izturīga konstrukcija
Izturīga konstrukcija
Pamatīgs metāla rāmis Izturīgi, ar ūdeni dzesējami rūpnieciskie dzinēji Pilnībā hidrauliska vilces piedziņa
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 130/300 R Bp Pack: Efektīvs, izturīgs filtrs
Efektīvs, izturīgs filtrs
Plakans gofrētais filtrs ar 5,5 m² filtra laukumu Efektīva filtra tīrīšana ar divkāršo skrāpi Slaucīšanai bez putekļiem.
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 130/300 R Bp Pack: Viegli lietojams
Viegli lietojams
EASY darbības princips Viegli iekāpt un izkāpt Ļoti viegli kopjams
Maināma piedziņa
  • Elektromotora piedziņa
  • Dīzeļmotori atbilst rūpnieciskajiem standartiem
  • LPG motors izmantošanai iekštelpās un ārā
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Elektrisks
Vilces piedziņa DC elektromotors
Piedziņas veiktspēja (V/kW) 36 / 5
Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 9100
Darba platums (mm) 1000
Darba platums ar vienu sānu birsti (mm) 1300
Darba platums ar divām sānu birstēm (mm) 1550
Baterijas kapacitāte (Ah) 360
Baterijas spriegums (V) 36
Baterijas darbības laiks (h) maks. 2
Gružu tvertne (l) 300
Maksimālais pārvaramais slīpums (%) 12
Darba ātrums (km/h) 7
Filtra laukums (m²) 5.5
Svars (ar piederumiem) (kg) 840
Darbam gatavas iekārtas svars (kg) 1300
Izmēri (G x P x A) (mm) 2040 x 1330 x 1430

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Bezkameru gumijas riteņi

Aprīkojums

  • Manuālā filtra tīrīšana
  • Regulējama galvenā cilindrveida birste
  • Stūres pastiprinātājs
  • Liekšķeres princips
  • Piedziņa kustībai uz priekšu
  • Piedziņa kustībai atpakaļgaitā
  • Sūkšana
  • Hidrauliskais tvertnes pacēlājs
  • Lietošanai ārpus telpām
  • Lietošanai iekštelpās
  • Baterijas indikators
  • Darba stundu skaitītājs
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 130/300 R Bp Pack
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 130/300 R Bp Pack
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 130/300 R Bp Pack
Videos
Pielietošanas veidi
  • Būvmateriālu apstrādes ražotnēm.
  • Metāllūžņu pārstrādes rūpnīcām.
  • Metāllūžņu pārstrādes rūpnīcām.
  • Noliktavām.
  • Būvlaukumi
  • Tērauda un dzelzs liešanas uzņēmumiem.
  • Materiālu apstrādes rūpnīcām.
Piederumi
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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