Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 130/300 R Bp Pack
Pilnībā hidraulisks rūpnieciskais slaucītājs ar izturīgu konstrukciju sarežģītu darbu veikšanai, piemēram, celtniecības materiālu vai metālapstrādes rūpniecībā, lietuvēs un citās ar lielu netīrumu daudzumu saistītās nozarēs.
Ar bateriju darbināms rūpnieciskais slaucītājs ar trīsriteņu aizmugures vadību KM 130/300 R Bp Pack ir kluss un nerada izplūdes gāzu emisijas. Tas darbojas izmantojot "liekšķeres principu" un droši sasūc sīkos netīrumus un raupjus gružus. Transportēšanas laikā atkritumu konteiners automātiski tiek aizvērts. Rullīšu birste automātiski pielāgojas nelīdzenām virsmām un to ātri var nomainīt bez palīglīdzekļiem. Pārveidotā slaucīšanas sistēma samazina nodilumu. Divi horizontāli uzstādīti plakanie krokfiltri nodrošina tīru izplūdes gaisu pat pie liela putekļu daudzuma. Filtra tīrīšanu var veikt nospiežot pogu, izmantojot īpaši efektīvo divkāršo skrāpi. Filtrs ir viegli pieejams un to var viegli nomainīt, neizmantojot palīglīdzekļus. Pamatfunkcijas var ērti izvēlēties ar pateicoties ērtajam vadības principam EASY.
Īpašības un ieguvumi
Izturīga konstrukcijaPamatīgs metāla rāmis Izturīgi, ar ūdeni dzesējami rūpnieciskie dzinēji Pilnībā hidrauliska vilces piedziņa
Efektīvs, izturīgs filtrsPlakans gofrētais filtrs ar 5,5 m² filtra laukumu Efektīva filtra tīrīšana ar divkāršo skrāpi Slaucīšanai bez putekļiem.
Viegli lietojamsEASY darbības princips Viegli iekāpt un izkāpt Ļoti viegli kopjams
Maināma piedziņa
- Elektromotora piedziņa
- Dīzeļmotori atbilst rūpnieciskajiem standartiem
- LPG motors izmantošanai iekštelpās un ārā
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Elektrisks
|Vilces piedziņa
|DC elektromotors
|Piedziņas veiktspēja (V/kW)
|36 / 5
|Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|9100
|Darba platums (mm)
|1000
|Darba platums ar vienu sānu birsti (mm)
|1300
|Darba platums ar divām sānu birstēm (mm)
|1550
|Baterijas kapacitāte (Ah)
|360
|Baterijas spriegums (V)
|36
|Baterijas darbības laiks (h)
|maks. 2
|Gružu tvertne (l)
|300
|Maksimālais pārvaramais slīpums (%)
|12
|Darba ātrums (km/h)
|7
|Filtra laukums (m²)
|5.5
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|840
|Darbam gatavas iekārtas svars (kg)
|1300
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|2040 x 1330 x 1430
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Bezkameru gumijas riteņi
Aprīkojums
- Manuālā filtra tīrīšana
- Regulējama galvenā cilindrveida birste
- Stūres pastiprinātājs
- Liekšķeres princips
- Piedziņa kustībai uz priekšu
- Piedziņa kustībai atpakaļgaitā
- Sūkšana
- Hidrauliskais tvertnes pacēlājs
- Lietošanai ārpus telpām
- Lietošanai iekštelpās
- Baterijas indikators
- Darba stundu skaitītājs
Videos
Pielietošanas veidi
- Būvmateriālu apstrādes ražotnēm.
- Metāllūžņu pārstrādes rūpnīcām.
- Metāllūžņu pārstrādes rūpnīcām.
- Noliktavām.
- Būvlaukumi
- Tērauda un dzelzs liešanas uzņēmumiem.
- Materiālu apstrādes rūpnīcām.