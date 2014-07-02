Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 150/500 D

Pilnībā hidraulisks dīzeļmotora rūpnieciskais slaucītājs ar trīsriteņu aizmugures vadību. Grūtu uzdevumu veikšanai celtniecības materiālu vai metālapstrādes rūpniecībā, lietuvēs un citās ar netīrumiem saistītās nozarēs.

KM 150/500 R D rūpnieciskais slaucītājs ir ideāls darbam, patērē maz dīzeļdegvielas un pārsteidz ar lielisko dzinēju. Izturīgā mašīna ir piemērota ļoti skarbiem apstākļiem, piemēram, būvniecības materiālu un metālapstrādes rūpniecībā vai lietuvēs un visās citās ar netīrumiem saistītās nozarēs. Pateicoties atkritumu liekšķeres principam, smalkas saslaukas un rupji netīrumi tiek uzticami savākti ar putekļsūcēju. Rullīšu birste automātiski pielāgojas nelīdzenām virsmām, un inovatīvā slaucīšanas sistēma līdz minimumam samazina nodilumu. Galveno rullīšu birsti var viegli nomainīt bez instrumentu palīdzības. Atkritumu konteiners transportēšanas laikā automātiski aizveras. Divi horizontāli uzstādītie plakanie plisētie filtri nodrošina gaisa tīrību lielas putekļainības apstākļos. Filtra tīrīšanu var veikt, nospiežot pogu, izmantojot augsti efektīvu duālo skrāpi. Filtrs ir viegli pieejams, un to var viegli nomainīt, neizmantojot instrumentus. Arī motoram ir viegli piekļūt. Pamatfunkcijas var ērti izvēlēties, pateicoties ērtajai vadības koncepcijai EASY. Ciklona filtrs attīra gaisu, pirms tas iekļūst motorā, un līdz ar to ievērojami pagarina tā kalpošanas laiku.

Īpašības un ieguvumi
Plakans krokots filtrs Efektīva tīrīšana ar divkāršo skrāpi Slaucīšanai bez putekļiem.
Visas vadības pogas ir saprotami izkārtotas un viegli pieejamas Visi rādījumi tiek piedāvāti pilnskatā. Pēc izvēles - kabīne ar apsildīšanu vai gaisa kondicionieri
Vienkārša tehnoloģija ar izmēģinātiem un pārbaudītiem komponentiem, pilnībā hidraulisks pievads; elektroniskā vietā elektriskais Viegla pieeja motoram ātrai un vienkāršai apkopei Galvenā ruļļveida suka un plakanais gofrētais filtrs ir nomaināmi bez palīgrīkiem
Darbināma ar dīzeļdegvielu
  • Ilgi darba intervāli.
  • Jaudīgs motors
Pēc izvēles pieejama pilnpiedziņas šasija
  • Uzlabota vilce uz slidenām un nelīdzenām virsmām
  • Uzlabots braukšanas komforts un vadīšanas drošība
  • Ideāla izmantošanai uz jutīgām virsmām, jo ir zems spiediens uz virsmu
Hidrauliskā tvertnes iztukšošanas sistēma
  • Netīrumus var droši un viegli iztukšot
  • Hidrauliskās tvertnes iztukšošanas augstums līdz 1,52 m.
Liekšķeres princips
  • Teicama smalko un rupjo netīrumu savākšana
  • Zema putekļu izkliede
Plašs piederumu un stiprinājumu komplektu klāsts
  • Ērta pielāgošana individuālām tīrīšanas vajadzībām
  • Pārliecinošas funkcijas (piemēram, komfortabla kabīne, gaisa kondicionēšanas sistēma, apkure)
  • Pēc izvēles ir pieejama otra un trešā sānu suka.
Pilnībā hidrauliska vilces piedziņa un galvenā ruļļveida suka un sānu suka
  • Minimāla apkope
  • Nenolietojas
  • Ļoti izturīga
Ciklona filtrs
  • Ilgāks motora filtra kalpošanas laiks
  • Pagarināti apkopes intervāli
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Dīzeļdzinējs
Vilces piedziņa Četrtaktu dzinējs
Motora ražotājs Yanmar
Piedziņas veiktspēja (kW) 18.6
Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 18000
Darba platums (mm) 1200
Darba platums ar vienu sānu birsti (mm) 1500
Darba platums ar divām sānu birstēm (mm) 1800
Gružu tvertne (l) 500
Maksimālais pārvaramais slīpums (%) 18
Darba ātrums (km/h) 12
Filtra laukums (m²) 7
Svars (ar piederumiem) (kg) 1440
Darbam gatavas iekārtas svars (kg) 1440
Izmēri (G x P x A) (mm) 2442 x 1570 x 1640

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Pneimatiskie riteņi

Aprīkojums

  • Manuālā filtra tīrīšana
  • Regulējama galvenā cilindrveida birste
  • Stūres pastiprinātājs
  • Regulējama sūkšanas jauda
  • Liekšķeres princips
  • Piedziņa kustībai uz priekšu
  • Piedziņa kustībai atpakaļgaitā
  • Sūkšana
  • Hidrauliskais tvertnes pacēlājs
  • Lietošanai ārpus telpām
  • Darba stundu skaitītājs
  • Slaucīšanas funkcija (iespējams izslēgt)
  • Sānu birste, kas izvirzās automātiski
  • Rūpniecības nozarei (velmētavās, cementa rūpnīcās), loģistikas uzņēmumiem, noliktavām, autostāvvietām (arī daudzstāvu), būvniecībā, tīrīšanas darbiem lidostās un ostās.
