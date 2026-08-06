Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 150/500 R Bp Pack

Pilnībā hidraulisks rūpnieciskais slaucītājs ar izturīgu konstrukciju sarežģītu darbu veikšanai, piemēram, celtniecības materiālu vai metālapstrādes rūpniecībā, lietuvēs un citās ar lielu netīrumu daudzumu saistītās nozarēs.

Ar akumulatoru darbināma rūpnieciskā slaucīšanas mašīna ar trīsriteņu aizmugures vadību KM 150/500 R Bp Pack ir klusa iekārta, kas nerada izplūdes gāzu izmešus. Tās darbības pamatā ir „liekšķeres princips”, kas tai ļauj droši savākt sīkos netīrumus un raupjus gružus. Transportēšanas laikā gružu konteiners automātiski tiek aizvērts. Cilindrveida birste automātiski pielāgojas nelīdzenām virsmām un to ātri var nomainīt bez palīglīdzekļiem. Pārveidotā slaucīšanas sistēma samazina nodilumu. Divi horizontāli uzstādīti plakanie krokfiltri nodrošina tīru izplūdes gaisu pat pie liela putekļu daudzuma. Filtra tīrīšanu var veikt nospiežot pogu, izmantojot īpaši efektīvo divkāršo skrāpi. Filtrs ir viegli pieejams un to var viegli nomainīt, neizmantojot palīglīdzekļus. Pamatfunkcijas var ērti izvēlēties ar pateicoties ērtajam vadības principam EASY.

Īpašības un ieguvumi
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 150/500 R Bp Pack: Efektīva filtra sistēma
Efektīva filtra sistēma
Plakans krokots filtrs Efektīva tīrīšana ar divkāršo skrāpi
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 150/500 R Bp Pack: Ērta darba vieta
Ērta darba vieta
Visas vadības pogas ir saprotami izkārtotas un viegli pieejamas Visi rādījumi tiek piedāvāti pilnskatā.
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 150/500 R Bp Pack: Vienkārša darbība, apkope un apkalpošana
Vienkārša darbība, apkope un apkalpošana
Vienkārša tehnoloģija ar izmēģinātiem un pārbaudītiem komponentiem, pilnībā hidraulisks pievads; elektroniskā vietā elektriskais Viegla pieeja motoram ātrai un vienkāršai apkopei Galvenā ruļļveida suka un plakanais gofrētais filtrs ir nomaināmi bez palīgrīkiem
Pēc izvēles pieejama pilnpiedziņas šasija
  • Uzlabota vilce uz slidenām un nelīdzenām virsmām
  • Uzlabots braukšanas komforts un vadīšanas drošība
  • Ideāla izmantošanai uz jutīgām virsmām, jo ir zems spiediens uz virsmu
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Elektrisks
Vilces piedziņa DC elektromotors
Piedziņas veiktspēja (V/kW) 48 / 10
Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 12000
Darba platums (mm) 1200
Darba platums ar vienu sānu birsti (mm) 1500
Darba platums ar divām sānu birstēm (mm) 1800
Baterijas kapacitāte (Ah) 700
Baterijas spriegums (V) 48
Baterijas darbības laiks (h) maks. 2.5
Gružu tvertne (l) 500
Maksimālais pārvaramais slīpums (%) 12
Darba ātrums (km/h) 8
Filtra laukums (m²) 7
Svars (ar piederumiem) (kg) 2690
Darbam gatavas iekārtas svars (kg) 2690
Izmēri (G x P x A) (mm) 2439 x 1720 x 2197

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Bezkameru gumijas riteņi

Aprīkojums

  • Manuālā filtra tīrīšana
  • Regulējama galvenā cilindrveida birste
  • Stūres pastiprinātājs
  • Liekšķeres princips
  • Piedziņa kustībai uz priekšu
  • Piedziņa kustībai atpakaļgaitā
  • Sūkšana
  • Hidrauliskais tvertnes pacēlājs
  • Lietošanai ārpus telpām
  • Lietošanai iekštelpās
  • Baterijas indikators
  • Darba stundu skaitītājs
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 150/500 R Bp Pack
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 150/500 R Bp Pack
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 150/500 R Bp Pack
Videos
Pielietošanas veidi
  • Rūpniecības nozarei (velmētavās, cementa rūpnīcās), loģistikas uzņēmumiem, noliktavām, autostāvvietām (arī daudzstāvu), būvniecībā, tīrīšanas darbiem lidostās un ostās.
Piederumi
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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