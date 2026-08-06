Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 150/500 R Bp Pack
Pilnībā hidraulisks rūpnieciskais slaucītājs ar izturīgu konstrukciju sarežģītu darbu veikšanai, piemēram, celtniecības materiālu vai metālapstrādes rūpniecībā, lietuvēs un citās ar lielu netīrumu daudzumu saistītās nozarēs.
Ar akumulatoru darbināma rūpnieciskā slaucīšanas mašīna ar trīsriteņu aizmugures vadību KM 150/500 R Bp Pack ir klusa iekārta, kas nerada izplūdes gāzu izmešus. Tās darbības pamatā ir „liekšķeres princips”, kas tai ļauj droši savākt sīkos netīrumus un raupjus gružus. Transportēšanas laikā gružu konteiners automātiski tiek aizvērts. Cilindrveida birste automātiski pielāgojas nelīdzenām virsmām un to ātri var nomainīt bez palīglīdzekļiem. Pārveidotā slaucīšanas sistēma samazina nodilumu. Divi horizontāli uzstādīti plakanie krokfiltri nodrošina tīru izplūdes gaisu pat pie liela putekļu daudzuma. Filtra tīrīšanu var veikt nospiežot pogu, izmantojot īpaši efektīvo divkāršo skrāpi. Filtrs ir viegli pieejams un to var viegli nomainīt, neizmantojot palīglīdzekļus. Pamatfunkcijas var ērti izvēlēties ar pateicoties ērtajam vadības principam EASY.
Īpašības un ieguvumi
Efektīva filtra sistēmaPlakans krokots filtrs Efektīva tīrīšana ar divkāršo skrāpi
Ērta darba vietaVisas vadības pogas ir saprotami izkārtotas un viegli pieejamas Visi rādījumi tiek piedāvāti pilnskatā.
Vienkārša darbība, apkope un apkalpošanaVienkārša tehnoloģija ar izmēģinātiem un pārbaudītiem komponentiem, pilnībā hidraulisks pievads; elektroniskā vietā elektriskais Viegla pieeja motoram ātrai un vienkāršai apkopei Galvenā ruļļveida suka un plakanais gofrētais filtrs ir nomaināmi bez palīgrīkiem
Pēc izvēles pieejama pilnpiedziņas šasija
- Uzlabota vilce uz slidenām un nelīdzenām virsmām
- Uzlabots braukšanas komforts un vadīšanas drošība
- Ideāla izmantošanai uz jutīgām virsmām, jo ir zems spiediens uz virsmu
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Elektrisks
|Vilces piedziņa
|DC elektromotors
|Piedziņas veiktspēja (V/kW)
|48 / 10
|Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|12000
|Darba platums (mm)
|1200
|Darba platums ar vienu sānu birsti (mm)
|1500
|Darba platums ar divām sānu birstēm (mm)
|1800
|Baterijas kapacitāte (Ah)
|700
|Baterijas spriegums (V)
|48
|Baterijas darbības laiks (h)
|maks. 2.5
|Gružu tvertne (l)
|500
|Maksimālais pārvaramais slīpums (%)
|12
|Darba ātrums (km/h)
|8
|Filtra laukums (m²)
|7
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|2690
|Darbam gatavas iekārtas svars (kg)
|2690
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|2439 x 1720 x 2197
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Bezkameru gumijas riteņi
Aprīkojums
- Manuālā filtra tīrīšana
- Regulējama galvenā cilindrveida birste
- Stūres pastiprinātājs
- Liekšķeres princips
- Piedziņa kustībai uz priekšu
- Piedziņa kustībai atpakaļgaitā
- Sūkšana
- Hidrauliskais tvertnes pacēlājs
- Lietošanai ārpus telpām
- Lietošanai iekštelpās
- Baterijas indikators
- Darba stundu skaitītājs
Videos
Pielietošanas veidi
- Rūpniecības nozarei (velmētavās, cementa rūpnīcās), loģistikas uzņēmumiem, noliktavām, autostāvvietām (arī daudzstāvu), būvniecībā, tīrīšanas darbiem lidostās un ostās.