Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 150/500 R D Classic
Ar stūri vadāmā vakuuma slaucīšanas mašīna KM 150/500 R Classic ar maisa filtru, lielu gružu tvertni, izturīgu tērauda šasiju, vienkārši lietojamu darbības sviru, hidraulisko aizmugurējo riteņu un regulējamu birstes slaucīšanas augstuma sistēmu (Flexible Footprint System).
Izturīgā, rūpnieciskā slaucīšanas mašīna KM 150/500 RD Classic ir aprīkota ar visu nepieciešamo, lai to varētu izmantot tādās ražošanas nozarēs, kā būvniecībā, metālapstrādē un u. c. Uzticamo ar stūri vadāmā mašīnu ir viegli vadīt, izmantojot vadības panelī iestrādātu ērtu kloķu sistēmu. Slaucīšanas iekārtas īpaši ietilpīgo 500 litru gružu konteineru var viegli izbērt, izmantojot elektrohidraulisko pacēlājmehānismu, kas ļauj ar iekārtu darboties ilgstoši un bez pārtraukumiem. Slaucīšanas mašīnai KM 150/500 RD Classic ir izturīga tērauda šasija ar aizsardzību pret koroziju, kas ļauj to izmantot pat visnelabvēlīgākajos apstākļos. Hidrauliskais aizmugurējo riteņu pievads nodrošina labu manevrējamību pat šaurās vietās. Lieliska papildu priekšrocība ir galvenās birstes augstuma regulēšanas sistēma (Flexible Footprint System), kas garantē mazu birstes nolietojumu un optimālu slaucīšanas rezultātu uz dažādiem grīdas segumiem. Visi iekārtas svarīgākie komponenti ir viegli pieejami tehniskās apkopes speciālistiem. Savukārt standarta cietas gumijas riteņi, kas ir droši pret pārduršanu, ļauj iekārtu izmantot uz dažādiem grīdas segumiem, bez riepu pārduršanas riska.
Īpašības un ieguvumi
Hidrauliskā aizmugurējo riteņu piedziņa un cietas gumijas riteņiLaba manevrējamība un vadāmība pat šaurās vietās. Iespēja savākt gružus ar asām šķautnēm, neradot riepu bojājumus.
Liels maisa filtra laukums ar īpašu vibroīrīšanas ierīciLiela filtra virsma bezputekļu sūkšanai. Filtra tīrīšana, izmantojot vibrotīrīšanas ierīci.
Izturīga tērauda šasija ar aizsardzību pret korozijuVar izmantot īpaši sarežģītu tīrīšanas darbu veikšanai. Ilgs iekārtas un tās komponentu kalpošanas laiks.
Viegla apkope
- Vienkārša tehnoloģija ar izmēģinātiem un pārbaudītiem komponentiem, pilnībā hidraulisks pievads; elektroniskā vietā elektriskais
- Viegli piekļūt visiem tehniskajiem komponentiem.
Hidrauliskā tvertnes iztukšošanas sistēma
- Viegla un droša gružu tvertnes iztukšošana, nesaskaroties ar tiem.
- Liels konteinera pacelšanas augstums — līdz pat 1,52 m.
Liekšķeres princips
- Teicama smalko un rupjo netīrumu savākšana
- Zema putekļu izkliede
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Dīzeļdzinējs
|Vilces piedziņa
|Četrtaktu dzinējs
|Motora ražotājs
|Yanmar
|Piedziņas veiktspēja (kW)
|15.8
|Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|18000
|Darba platums (mm)
|1200
|Darba platums ar vienu sānu birsti (mm)
|1500
|Darba platums ar divām sānu birstēm (mm)
|1800
|Gružu tvertne (l)
|500
|Maksimālais pārvaramais slīpums (%)
|18
|Darba ātrums (km/h)
|12
|Filtra laukums (m²)
|10.5
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|1400
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|2442 x 1570 x 1640
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Kabatas filtrs
- Bezkameru gumijas riteņi
Aprīkojums
- Manuālā filtra tīrīšana
- Regulējama galvenā cilindrveida birste
- Stūres pastiprinātājs
- Liekšķeres princips
- Piedziņa kustībai uz priekšu
- Piedziņa kustībai atpakaļgaitā
- Sūkšana
- Hidrauliskais tvertnes pacēlājs
- Lietošanai ārpus telpām
- Darba stundu skaitītājs
- Slaucīšanas funkcija (iespējams izslēgt)
Videos
Pielietošanas veidi
- Būvmateriālu apstrādes ražotnēm.
- Metāllūžņu pārstrādes rūpnīcām.
- Metāllūžņu pārstrādes rūpnīcām.
- Noliktavām.
- Būvlaukumi
- Tērauda un dzelzs liešanas uzņēmumiem.
- Materiālu apstrādes rūpnīcām.