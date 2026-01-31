Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 150/500 R D Classic

Ar stūri vadāmā vakuuma slaucīšanas mašīna KM 150/500 R Classic ar maisa filtru, lielu gružu tvertni, izturīgu tērauda šasiju, vienkārši lietojamu darbības sviru, hidraulisko aizmugurējo riteņu un regulējamu birstes slaucīšanas augstuma sistēmu (Flexible Footprint System).

Izturīgā, rūpnieciskā slaucīšanas mašīna KM 150/500 RD Classic ir aprīkota ar visu nepieciešamo, lai to varētu izmantot tādās ražošanas nozarēs, kā būvniecībā, metālapstrādē un u. c. Uzticamo ar stūri vadāmā mašīnu ir viegli vadīt, izmantojot vadības panelī iestrādātu ērtu kloķu sistēmu. Slaucīšanas iekārtas īpaši ietilpīgo 500 litru gružu konteineru var viegli izbērt, izmantojot elektrohidraulisko pacēlājmehānismu, kas ļauj ar iekārtu darboties ilgstoši un bez pārtraukumiem. Slaucīšanas mašīnai KM 150/500 RD Classic ir izturīga tērauda šasija ar aizsardzību pret koroziju, kas ļauj to izmantot pat visnelabvēlīgākajos apstākļos. Hidrauliskais aizmugurējo riteņu pievads nodrošina labu manevrējamību pat šaurās vietās. Lieliska papildu priekšrocība ir galvenās birstes augstuma regulēšanas sistēma (Flexible Footprint System), kas garantē mazu birstes nolietojumu un optimālu slaucīšanas rezultātu uz dažādiem grīdas segumiem. Visi iekārtas svarīgākie komponenti ir viegli pieejami tehniskās apkopes speciālistiem. Savukārt standarta cietas gumijas riteņi, kas ir droši pret pārduršanu, ļauj iekārtu izmantot uz dažādiem grīdas segumiem, bez riepu pārduršanas riska.

Īpašības un ieguvumi
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 150/500 R D Classic: Hidrauliskā aizmugurējo riteņu piedziņa un cietas gumijas riteņi
Hidrauliskā aizmugurējo riteņu piedziņa un cietas gumijas riteņi
Laba manevrējamība un vadāmība pat šaurās vietās. Iespēja savākt gružus ar asām šķautnēm, neradot riepu bojājumus.
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 150/500 R D Classic: Liels maisa filtra laukums ar īpašu vibroīrīšanas ierīci
Liels maisa filtra laukums ar īpašu vibroīrīšanas ierīci
Liela filtra virsma bezputekļu sūkšanai. Filtra tīrīšana, izmantojot vibrotīrīšanas ierīci.
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 150/500 R D Classic: Izturīga tērauda šasija ar aizsardzību pret koroziju
Izturīga tērauda šasija ar aizsardzību pret koroziju
Var izmantot īpaši sarežģītu tīrīšanas darbu veikšanai. Ilgs iekārtas un tās komponentu kalpošanas laiks.
Viegla apkope
  • Vienkārša tehnoloģija ar izmēģinātiem un pārbaudītiem komponentiem, pilnībā hidraulisks pievads; elektroniskā vietā elektriskais
  • Viegli piekļūt visiem tehniskajiem komponentiem.
Hidrauliskā tvertnes iztukšošanas sistēma
  • Viegla un droša gružu tvertnes iztukšošana, nesaskaroties ar tiem.
  • Liels konteinera pacelšanas augstums — līdz pat 1,52 m.
Liekšķeres princips
  • Teicama smalko un rupjo netīrumu savākšana
  • Zema putekļu izkliede
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Dīzeļdzinējs
Vilces piedziņa Četrtaktu dzinējs
Motora ražotājs Yanmar
Piedziņas veiktspēja (kW) 15.8
Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 18000
Darba platums (mm) 1200
Darba platums ar vienu sānu birsti (mm) 1500
Darba platums ar divām sānu birstēm (mm) 1800
Gružu tvertne (l) 500
Maksimālais pārvaramais slīpums (%) 18
Darba ātrums (km/h) 12
Filtra laukums (m²) 10.5
Svars (ar piederumiem) (kg) 1400
Izmēri (G x P x A) (mm) 2442 x 1570 x 1640

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Kabatas filtrs
  • Bezkameru gumijas riteņi

Aprīkojums

  • Manuālā filtra tīrīšana
  • Regulējama galvenā cilindrveida birste
  • Stūres pastiprinātājs
  • Liekšķeres princips
  • Piedziņa kustībai uz priekšu
  • Piedziņa kustībai atpakaļgaitā
  • Sūkšana
  • Hidrauliskais tvertnes pacēlājs
  • Lietošanai ārpus telpām
  • Darba stundu skaitītājs
  • Slaucīšanas funkcija (iespējams izslēgt)
Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 150/500 R D Classic
Videos
Pielietošanas veidi
  • Būvmateriālu apstrādes ražotnēm.
  • Metāllūžņu pārstrādes rūpnīcām.
  • Metāllūžņu pārstrādes rūpnīcām.
  • Noliktavām.
  • Būvlaukumi
  • Tērauda un dzelzs liešanas uzņēmumiem.
  • Materiālu apstrādes rūpnīcām.
Piederumi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija