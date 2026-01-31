Slaucītājs ar putekļsūcēju KM 170/600 R D Classic

Pilnībā hidrauliska KM 170/600 R D industriālā mazgāšanas iekārta ar četru riteņu aizmugurējo stūrēšanu. Izmantošanai nozarēs, kurās tiek izdalīts liels daudzums netīrumu, piemēram, lietuvēs.

Ekonomiska dīzeļa piedziņa, izcils sniegums, ļoti izturīga konstrukcija: mūsu KM 170/600 R D Classic tīrīšanas iekārta izstrādāts lieliem tīrīšanas darbiem noslogotās nozarēs, piemēram, celtniecībā, metālapstrādē un lietuvēs. Rupji netīrumi, kā arī smalkie atkritumi, pateicoties izmēģinātajam un pārbaudītajam atkritumu tvertnes principam, droši nonāk tvertnē. Tīrīšanas laikā veltņu suka automātiski pielāgojas jebkuram zemes nelīdzenumam un nodrošina vienmērīgu slaucīšanu visos apstākļos. Augstas veiktspējas kabatas filtru sistēma un automātiskā filtru tīrīšana garantē vienmērīgu tīrīšanu. Pēc vēlēšanās pieejama arī lietotājam draudzīga plakano kroku filtru sistēma vai izmēģināta un pārbaudīta apaļo filtru sistēma. Iekārta ir izstrādāta arī tā, lai būtu draudzīga lietotājam; tā tiek intuitīvi vadīta, izmantojot sviras. Apkopes darbus, piemēram, suku veltņu nomaiņu, var veikt nekavējotiesun bez jebkādiem instrumentiem, turklāt ērta atkritumu konteinera iztukšošana atvieglo darbu .

Īpašības un ieguvumi
Efektīva kabatas filtru sistēma
  • Efektīvi samazina putekļu veidošanos slaucīšanas laikā.
  • Pieejams arī ar izvēles plakano ieloču filtru vai apaļo filtru sistēmu.
  • Īpaši efektīva tīrīšana ilgam kalpošanas laikam.
Vienkārša darbība, apkope un apkalpošana
  • Intuitīva darbība, izmantojot sviras.
  • Galveno slaucīšanas veltni un filtru var viegli nomainīt bez instrumentiem.
  • Ērta piekļuve visām galvenajām sastāvdaļām.
Automātiska filtru tīrīšana
  • Regulāra tīrīšana pagarina filtra kalpošanas laiku.
  • Samazina putekļu rašanos pat ekstremālos ārējos apstākļos.
  • Droši darbojas ar visām pieejamajām filtru sistēmām.
Plašs piederumu un stiprinājumu komplektu klāsts
  • Ērta pielāgošana individuālām tīrīšanas vajadzībām
  • Pārliecinošas funkcijas (piemēram, ērta kabīne, gaisa kondicionēšanas sistēma, sildīšana).
  • Pēc izvēles pieejams: darba gaismas, ūdens izsmidzināšanas sistēma vai otrā sānu suka.
Izturīga konstrukcija drošai darbībai ar iekārtu
  • Tādējādi iekārtu var izmantot īpaši nelabvēlīgos apstākļos.
  • Nodrošina ilgāku iekārtas un tās komponentu kalpošanas laiku.
  • Ietilpst mirgojoša bākuguns — uzlabo operatora drošību.
Liekšķeres princips
  • Garantē augstu tīrīšanas rezultātu un efektīvi savāc sīkos netīrumus.
  • Bez piepūles savāc raupjos gružus.
  • Zema putekļu izkliede.
Četru riteņu šasija
  • Uzlabota vilce uz slidenām un nelīdzenām virsmām
  • Uzlabots braukšanas komforts un vadīšanas drošība
Specifikācijas

Tehniskie dati

Piedziņas veids Dīzeļdzinējs
Vilces piedziņa Četrtaktu dzinējs
Motora ražotājs Kubota
Piedziņas veiktspēja (kW) 18.5
Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h) 23800
Darba platums (mm) 1350
Darba platums ar vienu sānu birsti (mm) 1700
Darba platums ar divām sānu birstēm (mm) 2000
Gružu tvertne (l) 600
Maksimālais pārvaramais slīpums (%) 18
Darba ātrums (km/h) 14
Filtra laukums (m²) 13
Svars (ar piederumiem) (kg) 1698
Darbam gatavas iekārtas svars (kg) 1695
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 1698
Izmēri (G x P x A) (mm) 2742 x 1904 x 2213

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Kabatas filtrs
  • Pneimatiskie riteņi

Aprīkojums

  • Manuālā filtra tīrīšana
  • Automātiskā filtra tīrīšana
  • Regulējama galvenā cilindrveida birste
  • Galvenā cilindrveida birste ar maināmu darba spiedienu
  • Stūres pastiprinātājs
  • Regulējama sūkšanas jauda
  • Liekšķeres princips
  • Piedziņa kustībai uz priekšu
  • Piedziņa kustībai atpakaļgaitā
  • Sūkšana
  • Hidrauliskais tvertnes pacēlājs
  • Lietošanai ārpus telpām
  • Darba stundu skaitītājs
  • Slaucīšanas funkcija (iespējams izslēgt)
  • Sānu birste, kas izvirzās automātiski
Pielietošanas veidi
  • Izmantošanai lietuvēs, dzelzs un tērauda rūpnīcās un smagajā rūpniecībā
  • Lieliski piemērots izmantošanai celtniecības uzņēmumos un izejvielu ražotnēs, kā arī būvlaukumos
  • Izmantošanai metālapstrādes rūpniecībā un ražošanas zālēs
  • Piemērots izmantošanai ārpus telpām un iekraušanas vietām
Piederumi
