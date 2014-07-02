Sausā ledus strūklas tīrītājs IB 15/120
Ice Blaster IB 15/120 ir viena no tirgū jaudīgākajām iekārtām tīrīšanai ar sauso ledu. Tā pārsteidz ar izturību, īpaši uzticamo tehnoloģiju un vislabāko rezultātu tīrot ar sauso ledu.
Ice Blaster IB 15/120 ir jaudīga, izturīga un īpaši uzticama iekārta. Iekārta pārliecina arī ar tās viedajām, pārdomātajām funkcijām, kā, piemēram, somas turētājs, ledus iztukšošana, fiksējošais kronšteins, kā arī piederumu glabātuve — kuras visas uzlabo tās izmantošanas komfortu un padara tīrīšanu ar sauso ledu par daudz aizraujošāku nodarbi. No tehniskā viedokļa mēs īpašu uzmanību esam pievērsuši sīkumiem, tieši tāpēc esam būtiski uzlabojuši gaisa plūsmu iekārta, šļūtenē, strūklas pistolē un uzgalī. Rezultātā tiek panākta nepārspējama tīrīšanas veiktspēja. Neskatoties uz tā izmēru, IB 15/120 ir ļoti mobils un to var viegli pārnēsāt viens cilvēks, piemēram, pārcelt pa kāpnēm. Īsāk sakot, vislabākā tīrīšana ar sauso ledu!
Īpašības un ieguvumi
Uzgaļu somas stiprinājumsIzsmidzināšanas uzgaļi un instrumenti ir viegli pieejami uz iekārtas korpusa. Uzgaļu soma stiprinās vienā iekārtas pusē, lai būtu pasargāta no piesārņojuma.
Lieliska mobilitāteIekārta ir teicami balansēta, kas to padara īpaši viegli manevrējamu pat uz nelīdzenas virsmas. Rokturi iekārtas priekšpusē un aizmugurē ļauj to ērti pārvietot pa kāpnēm.
Automātiska atlikušā ledus iztukšošanaPēc darba pabeigšanas pārpalikušo ledu var izbērt no tvertnes, nospiežot vienu pogu, tādējādi pasargājot iekārtu no sasalšanas. Iekārta nesasalst.
Stiklplasta tvertne sausajam ledum
- Pilnveidota sausā ledus izolācija.
- Novērsta kondensāta veidošanās.
- Uz iekārtas neveidojas apledojums.
Efektīva gaisa plūsma iekārtā
- Sausais ledus tiek pārvietots no iekārtas uz uzgali, to nebojājot.
- Maksimāla veiktspēja tīrot ar uzgali.
Integrēta sazemējuma spole
- Vienkārša tīrāmā objekta sazemēšana.
- Aizsardzība pret dzirksteļizlādi starp lietotāju uz tīrāmo objektu.
- Uzlabota strūklošanas ērtība.
Iebūvēts eļļas un ūdens atdalītājs
- Uz iekārtas neveidojas apledojums.
Turētājs pistolei
- Pistole ar sprūdu vienmēr ir droši nofiksēta uz ierīces.
- Ideāla pozīcija (piemēram, sprauslu maiņai)
Iebūvēta novietne, kur turēt uzgaļus un instrumentus
- Viss vienmēr pa rokai — tieši uz iekārtas korpusa.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|0.6
|Korpuss / rāmis
|Nerūsējošais tērauds (1.4301)
|Kabeļa garums (m)
|7
|Gaisa spiediens (bar/MPa)
|2 - 16 / 0.2 - 1.6
|Gaisa kvalitāte
|Sauss un nesatur eļļu
|Gaisa plūsma (m³/min)
|2 - 12
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|125
|Sausā ledus kapacitāte (kg)
|40
|Sausā ledus peletes (diametrs) (mm)
|3
|Sausā ledus patēriņš (kg/h)
|30 - 120
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Svars bez piederumiem (kg)
|91
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|101.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1000 x 800 x 1300
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Uzgaļu soma ar plastikas ieliktņiem
- Lubrikants, uzgaļa vītne
- Plakanās strūklas uzgalis
- Kaltveida strūklas serde: 8 mm
- Dakšas atslēga (lai nomainītu uzgaļus): 2 Gabals(i)
- Punktveida uzgalis, XL, garš
- Strūklapstrādes truba ar elektrisku kontroles vadu
- Smilšu strūklas pistole (ergonomiska & droša)
Aprīkojums
- Slēdzis "tikai gaiss" un "gaiss un ledus"
- Elektroniska vadība
- Ar integrētu zemes spoli
- Eļļas un ūdens atdalītājs
Pielietošanas veidi
- Metālveidņu un liešanas darbarīku tīrīšanai.
- Plastmasas detaļu negludumu noslīpēšanai.
- Kalšanas instrumentu tīrīšanai.
- Pudeļu uzpildīšanas sistēmu un maisīšanas iekārtu tīrīšanai.
- Konveijera, transporta un apstrādes sistēmu tīrīšana
- Krāšņu tīrīšanai.
- Iespiedmašīnu un to apkārtējās zonas tīrīšanai.
- Kokapstrādes iekārtu tīrīšanai.
- Ģeneratoru, turbīnu, sadalītājkārbu un siltummaiņu tīrīšanai.