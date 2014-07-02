Sausā ledus strūklas tīrītājs IB 7/40 Adv
Sausā ledus iekārtai Ice Blaster IB 7/40 Advanced ir strūklas pistole ar integrētu tālvadību, un tās radītais sausais ledus garantē lielisku tīrīšanas rezultātu pie zema gaisa spiediena.
KÄRCHER oriģinālā sausā ledus iekārta IB 15/80 ir paredzēta augstas veiktspējas dažādu objektu un virsmu tīrīšanai un atjaunošanai. Jaunajai, vieglākajai un daudz kompaktākajai iekārtai IB 7/40 ir daudzas no lielāko iekārtu priekšrocībām, bet tā var darboties ar daudz mazāku saspiestā gaisa padevi, tādējādi tā ir ideāli piemērota izmantošanai saspiestā gaisa sistēmās. KÄRCHER sausā ledus strūklošanas tehnoloģija ir neagresīva, bet iedarbīga metode, kā tīrīt instrumentus, veidnes, virsmas un iekārtas ar šo objektu dīkstāvi. Sausā ledus granulas tiek iesmidzinātas saspiesta gaisa strūklā, kur tās sasniedz ātrumu, kas pārsniedz 150 m/s un tiek koncentrētas uz tīrāmo virsmu. Straujā virsmas atdzesēšana rada termiskā šoka efektu un rada sīkas plaisas virskārtā. Sausais ledus iespiežas šajās plaisās, izceļ netīrumus no virsmas un atgriež tos atmosfērā kā CO gāzi, aiz sevis atstājot tikai netīrumus. Sausā ledus iekārtas neizmanto ķimikālijas, nerada notekūdeņus, ir videi draudzīgas, un tās var izmantot tur, kur nav atļauta vai ir nepiemērota tīrīšana ar ūdeni.
Īpašības un ieguvumi
IndikatorsIestatījumu vērtības var viegli nolasīt, un pateicoties lielajām pogām un elektroniskajai vadībai iekārtu ir viegli izmantot.
Automātiska atlikušā ledus iztukšošanaPēc darba pabeigšanas pārpalikušo ledu var izbērt no tvertnes, nospiežot vienu pogu, tādējādi pasargājot iekārtu no sasalšanas.
Iebūvēts eļļas un ūdens atdalītājsUz iekārtas neveidojas apledojums.
Integrēta sazemējuma spole
- Vienkārša tīrāmā objekta sazemēšana.
- Aizsardzība pret dzirksteļizlādi starp lietotāju uz tīrāmo objektu.
- Uzlabota strūklošanas ērtība.
Efektīva gaisa plūsma iekārtā
- Sausais ledus tiek pārvietots no iekārtas uz uzgali, to nebojājot.
- Maksimāla veiktspēja tīrot ar uzgali.
Lieliska mobilitāte
- Iekārta ir teicami balansēta, kas to padara īpaši viegli manevrējamu pat uz nelīdzenas virsmas.
- Rokturi iekārtas priekšpusē un aizmugurē ļauj to ērti pārvietot pa kāpnēm.
Stiklplasta tvertne sausajam ledum
- Pilnveidota sausā ledus izolācija.
- Novērsta kondensāta veidošanās.
- Uz iekārtas neveidojas apledojums.
Turētājs pistolei
- Pistole ar sprūdu vienmēr ir droši nofiksēta uz ierīces.
- Ideāla novietošanas vieta (piemēram, uzgaļu noņemšanai).
Iebūvēta novietne, kur turēt uzgaļus un instrumentus
- Viss vienmēr pa rokai — tieši uz iekārtas korpusa.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|0.6
|Korpuss / rāmis
|Nerūsējošais tērauds (1.4301)
|Kabeļa garums (m)
|7
|Gaisa spiediens (bar/MPa)
|2 - 10 / 0.2 - 1
|Gaisa kvalitāte
|Sauss un nesatur eļļu
|Gaisa plūsma (m³/min)
|0.5 - 3.5
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|99
|Sausā ledus kapacitāte (kg)
|15
|Sausā ledus peletes (diametrs) (mm)
|3
|Sausā ledus patēriņš (kg/h)
|15 - 50
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Svars bez piederumiem (kg)
|78
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|81.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|768 x 510 x 1096
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Lubrikants, uzgaļa vītne
- Plakanās strūklas uzgalis
- Dakšas atslēga (lai nomainītu uzgaļus): 2 Gabals(i)
- Strūklapstrādes truba ar elektrisku kontroles vadu
- Smilšu strūklas pistole (ergonomiska & droša)
- Instrumentu soma
Aprīkojums
- Ledus daudzumu istatāms tieši uz pistoles
- Gaisa spiediens iestatāms uz pistoles
- Slēdzis "tikai gaiss" un "gaiss un ledus"
- Elektroniska vadība
- Ar integrētu zemes spoli
- Eļļas un ūdens atdalītājs
Videos
Pielietošanas veidi
- Metālveidņu un liešanas darbarīku tīrīšanai.
- Plastmasas detaļu negludumu noslīpēšanai.
- Kalšanas instrumentu tīrīšanai.
- Pudeļu pildīšanas iekārtu un maisīšanas iekārtu tīrīšanai
- Konveijeru, transportēšanas un padeves sistēmu tīrīšanai.
- Krāšņu tīrīšanai.
- Iespiedmašīnu un to apkārtējās zonas tīrīšanai.
- Kokapstrādes iekārtu tīrīšanai.
- Ģeneratoru, turbīnu, sadalītājkārbu un siltummaiņu tīrīšanai.