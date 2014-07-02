Sausā ledus strūklas tīrītājs IB 7/40 Classic *EU
KÄRCHER sausā ledus iekārtai IB 7/40 Classic ir iespaidīga tīrīšanas jauda. Tās gaisa plūsma ir optimizēta tā, lai pat pie zema gaisa spiediena tiktu panākts lielisks tīrīšanas rezultāts. Gluži tāpat kā visas pārējās KÄRCHER sausā ledus iekārtas, IB 7/40 Classic ir pārsteidzoši uzticama. Strūklošana ar KÄRCHER sausā ledus iekārtu IB 7/40 Classic nozīmē darbošanos bez liekiem pārtraukumiem. Jauninājums ir integrēta tvertnes iztukšošana, nospiežot vienu pogu. Tā kompaktā konstrukcija ļauj iekārtu viegli manevrēt pat šaurās vietās.
Iekārta IB 7/40 Classic. KÄRCHER sausā ledus iekārtām ir kvalitatīva materiāla apdare. Visi to komponenti ir izgatavoti augstākās raudzes materiāliem. Labi pārdomātā dozēšanas tehnoloģija garantē uzticamu tīrīšanu bez pašas ledus iekārtas apledošanas. KÄRCHER strūklošanas iekārtas ir paredzētas nepārtrauktai izmantošanai. To uzticamība ir pārbaudīta vairākkārtējās pārbaudēs, tostarp lauka izmēģinājumos un izturības testos. Iekārtas IB 7/40 Classic gaisa plūsma ir optimizēta tā, lai saspiestais gaiss caur iekārtu uz uzgali tiktu novirzīts ar minimāliem zudumiem. Tādējādi ar iekārtu IB 7/40 Classic ir iespējams panākt nevainojamu tīrīšanas rezultātu — pat pie zema spiediena un zema gaisa patēriņa (maks. 3,5 m³/min.). Papildu priekšrocība šādai taupīgajai resursu izmantošanai — ir zems trokšņa līmenis. Pie strūklas spiediena 5 bāri trokšņa līmenis ir aptuveni 80 dB(A). Iekārta IB 7/40 Classic ir aprīkota ar pārpalikušā ledus iztukšošanas ierīci. Tādā veidā pēc darba pabeigšanas sausā ledus pārpalikumus var iztukšot no tvertnes, nospiežot tikai vienu pogu. Tas pasargā iekārtu no sasalšanas. Jaunā sausā ledus iekārta ir aprīkota arī ar iebūvētu eļļas un ūdens atdalītāju. Tas garantē uzticamu iekārtas darbību. Strūklas spiedienu un sausā ledus padeves ātrumu iespējams vienmērīgi regulēt, nospiežot attiecīgās pogas. Iestatītās vērtības tiek attēlotas displejā. Turklāt arī ir iespējams pārlūkot statistikas datus, kā, piemēram, pagājušo darba laiku, vidējo sausā ledus izlietojumu stundā un kopējo sausā ledus patēriņu. Sausā ledus padeves ātrumu un strūklošanas spiedienu iespējams nobloķēt ar atslēgas slēdzi. TĪRĪŠANA AR SAUSO LEDU. Strūklošana ar sausā ledus tehnoloģiju ir neagresīva, bet iedarbīga metode, lai tīrītu instrumentus, veidnes, virsmas un iekārtas, ar minimālu saskarsmes laiku. Šī procesa laikā nelielā izmēra granulas, kas sastāv no temperatūrā -79°C sasaldēta oglekļa dioksīda, tiek padotas un paātrinātas saspiesta gaisa plūsmā. Kad granulas iedarbojas pret tīrāmo virsmu, tā tiek strauji atdzesēta. Straujā virsmas atdzesēšana rada temperatūras-inducētā spiediena starpību un netīrumu augšējais slānis kļūst trausls un saplaisā, tādējādi ļaujot granulām iespiesties tā plaisās un momentāni izgarot. Tas ļauj netīrumus noņemt no tīrāmās virsmas. Sausā ledus strūklas tīrošais efekts balstās uz granulu kinētiskā enerģiju, kā arī uz to, ka netīrumi tiek padarīti trausli un atmiekšķējas, kā arī granulu pēkšņo izgarošanu. Sausā ledus granulu mazā cietība līdz minimumam samazina apstrādājamās virsmas saskrāpēšanas iespēju. Līdzīgi kā citu strūklošanas procesu gadījumā, tīrīšana ar sausā ledus strūklu ir piemērota, lai tīrītu sarežģītas virsmas, kādas ir iespiedmašīnu un citu iekārtu virsmas.
Īpašības un ieguvumi
IndikatorsIestatījumu vērtības var viegli nolasīt, un pateicoties lielajām pogām un elektroniskajai vadībai iekārtu ir viegli izmantot.
Automātiska atlikušā ledus iztukšošanaPēc darba pabeigšanas pārpalikušo ledu var izbērt no tvertnes, nospiežot vienu pogu, tādējādi pasargājot iekārtu no sasalšanas.
Iebūvēts eļļas un ūdens atdalītājsUz iekārtas neveidojas apledojums.
Turētājs pistolei
- Pistole ar sprūdu vienmēr ir droši nofiksēta uz ierīces.
- Ideāla novietošanas vieta (piemēram, uzgaļu noņemšanai).
Lieliska mobilitāte
- Iekārta ir teicami balansēta, kas to padara īpaši viegli manevrējamu pat uz nelīdzenas virsmas.
Efektīva gaisa plūsma iekārtā
- Sausais ledus tiek pārvietots no iekārtas uz uzgali, to nebojājot.
- Maksimāla veiktspēja tīrot ar uzgali.
Iebūvēta novietne, kur turēt uzgaļus un instrumentus
- Viss vienmēr pa rokai — tieši uz iekārtas korpusa.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Pieslēgtā elektriskā slodze (kW)
|0.6
|Korpuss / rāmis
|Nerūsējošais tērauds (1.4301)
|Kabeļa garums (m)
|7
|Gaisa spiediens (bar/MPa)
|2 - 10 / 0.2 - 1
|Gaisa kvalitāte
|Sauss un nesatur eļļu
|Gaisa plūsma (m³/min)
|0.5 - 3.5
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|99
|Sausā ledus kapacitāte (kg)
|15
|Sausā ledus peletes (diametrs) (mm)
|3
|Sausā ledus patēriņš (kg/h)
|15 - 50
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Svars bez piederumiem (kg)
|93
|Svars (ar piederumiem) (kg)
|75
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|768 x 510 x 1096
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Lubrikants, uzgaļa vītne
- Plakanās strūklas uzgalis
- Dakšas atslēga (lai nomainītu uzgaļus): 2 Gabals(i)
- Strūklapstrādes truba ar elektrisku kontroles vadu
- Smilšu strūklas pistole (ergonomiska & droša)
- Instrumentu soma
Aprīkojums
- Elektroniska vadība
- Eļļas un ūdens atdalītājs
Videos
Pielietošanas veidi
- Metālveidņu un liešanas darbarīku tīrīšanai.
- Plastmasas detaļu negludumu noslīpēšanai.
- Kalšanas instrumentu tīrīšanai.
- Pudeļu pildīšanas iekārtu un maisīšanas iekārtu tīrīšanai
- Konveijeru, transportēšanas un padeves sistēmu tīrīšanai.
- Krāšņu tīrīšanai.
- Iespiedmašīnu un to apkārtējās zonas tīrīšanai.
- Kokapstrādes iekārtu tīrīšanai.
- Ģeneratoru, turbīnu, sadalītājkārbu un siltummaiņu tīrīšanai.