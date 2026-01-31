Sausā ledus strūklas tīrītājs L2P - Blaster *EU

IB 10/8 L2P ir pasaulē pirmā sausā ledus strūklas iekārta ar integrētu sausā ledus izstrādes mehānismu no šķidra CO₂. Lieliski piemērota īstermiņa tīrīšanas darbiem bez sarežģītas loģistikas.

Spontāni tīrīšanas darbi ar sausā ledus strūklas ierīcēm mašīnu vai transportlīdzekļu tehniskajā apkopē, tīrīšanai ražošanas procesā vai transportlīdzekļu kondicionēšanā līdz šim nebija iedomājama, jo sausā ledus loģistika bija pārāk dārga īslaicīgai izmantošanai. Tagad tas ir iespējams ar IB 10/8 L2P, pasaulē pirmo sausā ledus strūklas iekārtu ar integrētu sausā ledus izstrādi, izgatavojot ledu no šķidra CO₂. Pateicoties inovatīvam procesam, sausā ledus granulas pēc nepieciešamības tiek izgatavotas no šķidra CO₂ - L2P apzīmē vārdus "no šķidra uz granulētu". Tā kā šķidro CO₂ praktiski neierobežotu laiku var uzglabāt gāzes balonos, nav nepieciešama parasti laikietilpīgā sausā ledus loģistika. Mazais saspiestā gaisa patēriņš arī ievērojami samazina infrastruktūras prasības. Tajā pašā laikā Kärcher sausā ledus tehnoloģijas priekšrocības tiek pilnībā saglabātas. IB 10/8 L2P ļoti maigi attīra arī sarežģītas kontūras, piemēram, rievas, gultņus vai gropes, kā arī iedarbojas smaga piesārņojuma gadījumā, piemēram, sadedzinātu apvalku tīrīšanā. No abrazīviem atlikumiem var viegli izvairīties.

Īpašības un ieguvumi
Sausā ledus strūklas tīrītājs L2P - Blaster *EU: Ergonomiska strūklas pistole
Ergonomiska strūklas pistole
Ātra un ērta sprauslu maiņa, pateicoties ātrajiem savienojumiem. Ar integrētu apgaismojumu. Ledus ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis tieši uz sprūda pistoles.
Sausā ledus strūklas tīrītājs L2P - Blaster *EU: Vienkārša un intuitīva vadāmība
Vienkārša un intuitīva vadāmība
Displejā redzams strūklas spiediens, darba stundas, darba laiks. Sausā ledus daudzumu var regulēt ar pogu. Integrētas statusa parādīšanas un palīdzības sistēmas, piem., spiediena kontrolei.
Sausā ledus strūklas tīrītājs L2P - Blaster *EU: Droša sausā ledus strūklaka
Droša sausā ledus strūklaka
CO₂ tiek izvadīts caur izplūdes šļūteni. Droša izmantošana, nav saskares ar sausā ledus granulām. Pašbloķējoša pistoles sprūda.
Kompakts, mobilais dizains
  • Riteņi un rokturi nodrošina pārvietošanu un drošu pārvadāšanu.
  • Atsevišķa visu sastāvdaļu uzglabāšana. Integrēta mājas bāze.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Pieslēgtā elektriskā slodze (kW) 1
Korpuss / rāmis Plastmasas rotācijas korpuss
Testēja CE
Kabeļa garums (m) 5.5
Gaisa spiediens (bar/MPa) 0.7 - 10 / 0.07 - 1
Gaisa kvalitāte Sauss un nesatur eļļu
Gaisa plūsma (m³/min) 0.07 - 0.8
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 95
Sausā ledus peletes (diametrs) (mm) 2.5
Sausā ledus patēriņš (kg/h) 2 - 8
Fāžu skaits (Ph) 1
Frekvence (Hz) 50 - 60
Spriegums (V) 220 - 230
Svars bez piederumiem (kg) 92
Svars (ar piederumiem) (kg) 103.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 870 x 450 x 970

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Strūklapstrādes truba ar elektrisku kontroles vadu
  • Smilšu strūklas pistole (ergonomiska & droša)

Aprīkojums

  • Slēdzis "tikai gaiss" un "gaiss un ledus"
  • Elektroniska vadība
Videos
Pielietošanas veidi
  • Mašīnu, dzinēju detaļu, veidņu un blīvēšanas virsmu tīrīšanai
  • Vadības skapju, elektrisko komponenšu un vadības elementu tīrīšanai
  • Mīksto mēbeļu un tekstilizstrādājumu tīrīšanai
  • Dārza instrumentu un robotizēto zāles pļāvēju tīrīšanai
Piederumi
