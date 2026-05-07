Ielu slaucītājs MC 80
MC 80 slaucīšanas iekārta no Kärcher kompaktklases iekārtu klāsta pārsteidz ar nekaitīgumu videi, ietilpīgu vadītāja kabīni (gaisa tilpums 1,2 m3), kā arī intuitīvu darbības principu.
MIC 80 kompaktklases slaucīšanas iekārtā ir izmantota tā pati tehnoloģija, kas līdz šim bija pieredzēta lielajās mašīnās. Piemēram, 800 litru atkritumu tvertnes ar ūdens cirkulācijas sistēmu darbības princips balstās uz datorizētu CDF simulāciju, divu birstu sistēma ļauj kontrolēt katru birsti atsevišķi, taisnais iesūkšanas kanāls novērš aizsērēšanos, savukārt iesūkšanas atverei ir īpaša aizsardzība pret triecieniem. Visbeidzot, mūsu patentētā ātras nomaiņas sistēma garantē ātru režīmu nomaiņu, izmantojot hidrauliski maināmo rāmi. No darbošanās komforta viedokļa skatoties, MIC 80 kompaktklases slaucīšanas iekārtai ir lielākā kabīne savā klasē, pilnīga pārredzamība 360° amplitūdā un pārdomāti un ergonomiski izvietoti vadības elementi. Iekārtas funkcionalitāti papildina tādas praktiskas opcijas, kā aizslēdzama glabātuve.
Īpašības un ieguvumi
Intuitīvs darbības princips — automašīnām ar 3,5 tonnu kravnesībuRoku balsts ar ergonomiski iebūvētu vadības paneli intuitīvai darbībai. Ātra palaišana, piespiežot pogu. Iespējama visu funkciju individuāla vadība. Atsevišķas vadības ierīces un zara pacelšanas funkcija uzlabo precizitāti.
Maksimāls lietošanas komfortsSavā klasē lielākā kabīne ar 360° panorāmas skatu, ergonomisku un pārskatāmu izkārtojumu. Logi uz abām pusēm, slēdzams glabāšanas nodalījums, USB uzlādes pieslēgvieta, pudeles turētājs. Ieeja un izeja abās pusēs — maksimālai elastībai strādājot.
Augsti slaucīšanas kvalitātes standartiVienkārši uzstādāma divu birstu sistēma ar individuālu vadību un pacelšanu. 800 litru tvertne ar ūdens cirkulācijas sistēmu saslaucītajam materiālam un 185 litru tīrā ūdens tvertne. Pieejami papildaprīkojuma komplekti, piemēram, 3. sānu birste vai nezāļu birste.
Ekonomiska un videi draudzīga mašīna
- Pateicoties Common Rail sistēmai un dīzeļdegvielas daļiņu filtram, emisijas vērtības ir zemākas par standartā ES V STAGE noteiktajām.
- Izmantošanai pilsētu zaļo zonu uzturēšanai.
- Mazāks degvielas patēriņš šo iekārtu padara videi draudzīgāku un samazina tās ekspluatācijas izmaksas.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņas veids
|Dīzeļdzinējs
|Vilces piedziņa
|Pilnpiedziņa
|Motora ražotājs
|Yanmar
|Dzinēja jauda (kW)
|26
|Tilpums (cm³)
|1650
|Cilindrs
|3
|Emissions standard
|STAGE V
|Braukšanas ātrums (km/h)
|25
|Darba platums ar divām sānu birstēm (mm)
|1630
|Gružu tvertne (l)
|1000
|Ūdens tvertne (l)
|150
|Tīrā ūdens tvertne (l)
|185
|Garenbāze (mm)
|1500
|Maksimālais pieļaujamais svars (kg)
|2500
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|3200 x 1070 x 1985
Aprīkojums
- Netīrumu filtrs
- Lapu savākšanas truba
- Temperatūras indikators
- Darba stundu skaitītājs slaucīšanas mehānismam
- Komfortabls sēdeklis
- Apsildīšana un gaisa kondicionēšana
- Apsilde
- Sūkšana
- Regulējams sānu birstes rotācijas ātrums
- Piedziņa kustībai uz priekšu
- Piedziņa kustībai atpakaļgaitā
- Rupjo netīrumu aizvirtnis
- Hidrauliskais tvertnes pacēlājs
- Panorāmas kabīne ar drošības logiem, 2 atpakaļskata spoguļi
- Radio
- Drošības lampa
- Ūdens izsmidzināšanas sistēma
- Durvis kreisās/labās
- Lietošanai ārpus telpām
Pielietošanas veidi
- Ideāli piemērots ceļiem un mitrai tīrīšanai. Piemērots arī transportēšanas darbiem