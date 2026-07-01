Kravas automašīnu mazgātājs RBS 6012

Ātrai, dziļai un saudzīgai komerctransporta tīrīšanai: komerctransporta mazgāšanas iekārta ar vienu birsti RBS 6012. Ideāli piemērots autoparkiem, kuros ir līdz 15 transportlīdzekļiem, piemēram, autobusi, kravas automašīnas un fūres.

Nelielu autoparku, kuros ir līdz 15 komerciālajiem transportlīdzekļiem, īpašnieki gūst labumu, ko sniedz vienkāršās un vienlaikus ļoti efektīvās tīrīšanas rezultāti, izmantojot mūsu manuāli darbināmo komerctransporta mazgāšanas iekārtu ar vienu birsti RBS 6012, kurai ir 3~/400 V/50 Hz elektrības pieslēgums, dubultā birstes vārpsta un izturīgs, metināts alumīnija rāmis. Birstes vārpstu darbina piedziņas motors ar ķēdi, kas pati nospriegojas, savukārt iekārtas birstes rāmī iebūvētās divas sprauslas caurules apūdeņo birsti, kas ir izgatavota no pusčaulas formas segmentiem ar profilētiem polietilēna sariem. Iekārtai RBS 6012 ir 4 brīvi pagriežami riteņi, kas ļauj bez piepūles to manevrēt un izvietot pie transportlīdzekļa. Tāpat var viegli noteikt arī transportlīdzekļa kontūras ar slīpumu līdz 10°. Sistēmas konstrukcija ir pilnībā noturīga pret koroziju, pateicoties kvalitatīvajām komponentēm, piemēram, nerūsējošā tērauda regulēšanas ritenim vai šļakatu aizsargam, kas izgatavots no īpaša poliestera materiāla, mīkstie starplikas gumijas rullīši uz rāmja vienmēr nodrošina vajadzīgo attālumu līdz automašīnai. Autobusu, kravas automašīnu vai pat fūru sāni, priekšpuse un aizmugure tiek notīrīta ātri, efektīvi un saudzīgi.

Īpašības un ieguvumi
Kravas automašīnu mazgātājs RBS 6012: Regulēšanas ritenis
Regulēšanas ritenis
Nodrošina vertikālo kontūru noteikšanu un noliekšanas mehānismu. Transportlīdzekļu priekšpuses ar leņķiem līdz 10° ir viegli aizsniedzamas.
Kravas automašīnu mazgātājs RBS 6012: Tīrīšanas līdzekļa dozēšana
Tīrīšanas līdzekļa dozēšana
Ja nepieciešams, var pievienot tīrīšanas līdzekli, izmantojot dozēšanas sūkni.
Kravas automašīnu mazgātājs RBS 6012: Darbība un droša rīkošanās
Darbība un droša rīkošanās
Birstes rotāciju nodrošina operators sistēmas kustības uz priekšu laikā. Atlaižot rokturi, birstes rotācija apstājas.
Viegla alumīnija konstrukcija
  • Īpaši noturīgs pret ārējām ietekmēm.
  • Pusčaulas formas šļakatu aizsargs droši pasargā operatoru no ūdens šļakatām.
Četri riteņi un 2 virziena riteņi
  • Lieliska manevrēšanas spēja un laba stabilitāte.
  • Virziena augsta stabilitāte transportlīdzekļa mazgāšanas laikā.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Iekārtas augstums (mm) 3810
Mazgāšanas augstums (mm) 3645
Prasības mazgāšanas telpai (mm) 4620 x 1700 x 1500
Fāžu skaits (Ph) 3
Frekvence (Hz) 50
Spriegums (V) 400

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • vadības skapis
  • riteņu standarta augstums

Aprīkojums

  • Birstu skaits: 1 Gabals(i)
Kravas automašīnu mazgātājs RBS 6012
Pielietošanas veidi
  • Manuāli vadāmai komerciālo transportlīdzekļu ārpuses tīrīšanai
Tīrīšanas līdzekļi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

VISA, MASTERCARD, GooglePay, ApplePay vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

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Sv. Slēgts

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S. 10–15
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Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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