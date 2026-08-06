Kravas automašīnu mazgātājs RBS 6014

Manuāli darbināmā 1 birstes mazgāšanas sistēma RBS 6014 ar 3 fāzu 400 V/50 Hz elektrības pieslēgumu. Komerctransporta ātrai notīrīšanai no ārpuses. Ideāli piemērots autoparkiem, kuros ir līdz 15 transportlīdzekļiem.

Mūsu visaptverošās zināšanas transportlīdzekļu mazgāšanas tehnoloģiju jomā kalpoja par pamatu šīs manuāli darbināmās vienas birstes mazgāšanas sistēmas izstrādei (Pieslēgums: 3~/400 V/50 Hz) komerctransportam, piemēram, autobusiem, fūrēm un kravas automašīnām, kuru kopējais augstums ir līdz 4,2 metriem. Iekārta RBS 6014 ir ļoti efektīvs risinājums autoparkiem, kuros ir līdz 15 transportlīdzekļiem, to ir īpaši viegli lietot, tā ir viegli manevrējama un izvietojama, pateicoties četriem viegli pagriežamiem riteņiem. Tāpat var viegli noteikt arī transportlīdzekļa kontūras ar slīpumu līdz 10°. Iekārtas birstes rāmī ir iebūvētas divas sprauslas caurules birstes apūdeņošanai. Birstes diametrs ir aptuveni 1000 mm darbības laikā, un tā ir veidota no pusčaulas segmentiem ar profilētiem polietilēna sariem; dubultgultņu birstes vārpstas piedziņu nodrošina piedziņas motors ar ķēdi, kas pati nospriegojas. Pret koroziju noturīgo un stingro konstrukciju veido metināts alumīnija rāmis. Ir uzstādītas arī citas nerūsējošas komponentes, piemēram, no īpaša caurspīdīga poliestera materiāla izgatavots šļakatu aizsargs vai regulēšanas ritenis no nerūsējošā tērauda.

Īpašības un ieguvumi
Kravas automašīnu mazgātājs RBS 6014: Regulēšanas ritenis
Regulēšanas ritenis
Nodrošina vertikālo kontūru noteikšanu un noliekšanas mehānismu. Transportlīdzekļu priekšpuses ar leņķiem līdz 10° ir viegli aizsniedzamas.
Kravas automašīnu mazgātājs RBS 6014: Tīrīšanas līdzekļa dozēšana
Tīrīšanas līdzekļa dozēšana
Ja nepieciešams, var pievienot tīrīšanas līdzekli, izmantojot dozēšanas sūkni.
Kravas automašīnu mazgātājs RBS 6014: Darbība un droša rīkošanās
Darbība un droša rīkošanās
Birstes rotāciju nodrošina operators sistēmas vienkāršas kustības uz priekšu laikā. Atlaižot rokturi, birstes rotācija apstājas.
Viegla alumīnija konstrukcija
  • Īpaši noturīgs pret ārējām ietekmēm.
  • Pusčaulas formas šļakatu aizsargs droši pasargā operatoru no ūdens šļakatām.
Četri riteņi un 2 virziena riteņi
  • Lieliska manevrēšanas spēja un laba stabilitāte.
  • Virziena augsta stabilitāte transportlīdzekļa mazgāšanas laikā.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Iekārtas augstums (mm) 4370
Mazgāšanas augstums (mm) 4205
Prasības mazgāšanas telpai (mm) 4620 x 1700 x 1500
Fāžu skaits (Ph) 3
Frekvence (Hz) 50
Spriegums (V) 400

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • vadības skapis
  • riteņu standarta augstums

Aprīkojums

  • Birstu skaits: 1 Gabals(i)
Kravas automašīnu mazgātājs RBS 6014
Pielietošanas veidi
  • Manuāli vadāmai komerciālo transportlīdzekļu ārpuses tīrīšanai
Tīrīšanas līdzekļi
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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