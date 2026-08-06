Tvaika tīrītājs-putekļsūcējs SGV 8/5

Ērti lietojamā SGV 8/5 iekārta apvieno tvaika tīrītāja un mitrās/sausās tīrīšanas putekļusūcēju. Liekais ūdens tiek savākts uzreiz pēc grīdas apstrādes ar tvaiku. Papildu tīrīšanas programmas un novietne piederumu uzglabāšanai.

SGV 8/5 iekārtai ir visas jums nepieciešamās funkcijas, piemēram, pašattīrīšanas funkcijas, kas garantē pilnīgu higiēnu un tīrību. Iekārtu arī ir ļoti ērti lietot. EASY vadības selektorslēdzis un ergonomisks rokturis ar sprūdu, kas ļauj kontrolēt tvaika padevi un sūkšanas jaudu. Visas funkcijas ir iespējams kontrolēt tieši darba laikā. Jaunāko tehnoloģiju eco!efektivitātes režīms ļauj samazināt jaudu un tādējādi arī izmaksas. Tādējādi iekārtu var izmantot vietās, kur nepieciešams ievērot klusumu. Iekārtas piederumus var uzglabāt vienmēr pa rokai — tieši uz iekārtas, nodrošinot ka tie vienmēr ir tīri.

Īpašības un ieguvumi
Tvaika/iesūkšanas šļūtene ar tvaika/iesūkšanas pistoli
eco!efficiency režīms
Piederumu uzglabāšanas risinājums
Iekārta ir ergonomiski un viegli pārvietojama
Specifikācijas

Tehniskie dati

Tvaika spiediens (bar) maks. 8
Sildīšanas jauda (W) 3000
Uzsilšanas laiks (min) 7
Boilera temperatūra (°C) maks. 173
Karstā ūdens temperatūra (°C) 70 - 173
Tīrā ūdens tvertne (l) 5.6
Netīrā ūdens tvertne (l) 5
Kabeļa garums (m) 7.5
Spriegums (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 50
Krāsa antracīta
Svars bez piederumiem (kg) 40
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 48
Izmēri (G x P x A) (mm) 640 x 495 x 965

¹⁾ Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, aukstā ūdens/sūkšanas režīms, eco!efficiency režīms, tvaika/karstā ūdens/aukstā ūdens/sūkšanas režīms, ierīces aukstās skalošanas funkcija, mazgāšanas līdzekļa/sūkšanas režīms, ierīces pašattīrīšanās funkcija.

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Tvaika cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
  • Tvaika iesūkšanas caurule: 2 Gabals(i), 505 mm
  • Grīdas uzgalis: 300 mm
  • Tvaika/iesūkšanas šļūtene ar tvaika/iesūkšanas pistoli: 4 m
  • Rokas uzgaļa savācējgumija: 150 mm
  • Grīdas uzgaļa savācējgumija: 300 mm
  • Rokas uzgalis: 150 mm
  • Spraugu uzgalis/adapters detalizētai tīrīšanai: 185 mm
  • Punktveida strūklas uzgaļa pagarinātājs: 140 mm
  • Trīsstūrveida uzgalis kaktu tīrīšanai uz virsmām, grīdas
  • Maza apaļā birste (nerūsējošā tērauda): 1 Gabals(i)
  • Maza apaļā birste (misiņa): 1 Gabals(i)
  • Maza, apaļa Pekalon birstīte (melna): 1 Gabals(i)
  • Stumšanas rokturis
  • Piederumu novietne (noņemama)

Aprīkojums

  • Tvertne: noņemama, iespējams uzpildīt jebkurā brīdī
  • Korpuss: Nerūsējošais tērauds
  • Kabeļa glabāšanas risinājums
  • Ekrāns
  • Tvaika plūsmas regulators: uz roktura (trīspakāpju)
  • Tvaika pistoles drošības slēdzis
Tvaika tīrītājs-putekļsūcējs SGV 8/5
Tvaika tīrītājs-putekļsūcējs SGV 8/5
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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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