Соединительный элемент Perfect Connect для всасывающих и садовых шлангов, 1" + 3/4"
Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий BP Home, Garden и Home & Garden. С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1"
Обеспечивает вакуумно-стойкое соединение шлангов с насосами серий BP Home, Garden и Home & Garden. С хомутом. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм) и шлангов 3/4" и 1". Накидная гайка и хомут входят в комплект поставки. Соединительные элементы Perfect Connect обеспечивают герметичное соединение шлангов.
Особенности и преимущества
Соединительная деталь
- Для вакуумного соединения шлангов с насосом.
Поворотная резьба
- Для простого подключения разъема к насосу, особенно если шланг уже установлен.
Подходят для 3/4" и 1" шлангов
- Для крепления шланга к разъему насоса.
Включает хомут
- Для крепления шланга к разъему насоса.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер резьбы
|G1
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,045
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,067
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|45 x 80 x 45
Оснащение
- Аксессуары из ассортимента Kärcher Perfect Connect
Совместимая техника
Области применения
- Для перекачивания воды, например, с цистерны, водяной бочки, водоема
- Для орошения сада из бочки, цистерны, скважины (например дождевателями).
- Для водоснабжения унитаза и стиральной машины.