Adaptorul PerfectConnect pentru furtunurile de grădină și de aspirare face extrem de ușor conexiunea rezistentă între furtunurile de aspirație și partea de aspirație ale pompei și între furtunurile de grădină și partea de presiune ale pompei. Adaptorul oferă soluția ideală pentru pompe cu filet de conectare G1 (33,3 mm) și furtunuri 3/4 "sau 1". Sunt pregătite pentru utilizare la pompele de grădină, pompele electronice și pompele de casă. În set sunt incluse o piuliță de unire și o clemă de furtun. Pompele sunt sigilate foarte sigur și funcționează fără probleme datorită principiului de etanșare PerfectConnect al accesoriilor BP.