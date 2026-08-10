Adaptor de aspirație și furtun de grădină 1"+ 3/4"
Adaptorul poate fi utilizat pentru a conecta furtunul de aspirație la pompele de apă. Principiul de etanșare PerfectConnect garantează sigilarea sigură.
Adaptorul PerfectConnect pentru furtunurile de grădină și de aspirare face extrem de ușor conexiunea rezistentă între furtunurile de aspirație și partea de aspirație ale pompei și între furtunurile de grădină și partea de presiune ale pompei. Adaptorul oferă soluția ideală pentru pompe cu filet de conectare G1 (33,3 mm) și furtunuri 3/4 "sau 1". Sunt pregătite pentru utilizare la pompele de grădină, pompele electronice și pompele de casă. În set sunt incluse o piuliță de unire și o clemă de furtun. Pompele sunt sigilate foarte sigur și funcționează fără probleme datorită principiului de etanșare PerfectConnect al accesoriilor BP.
Caracteristici si beneficii
Piesă de conectare
- Pentru conectarea la vid a furtunurilor la pompă.
Filet rotativ
- Pentru fixarea simplă a conectorului la pompă, în special dacă furtunul a fost deja montat.
Pentru furtunuri 3/4 "și 1"
- Pentru fixarea furtunului la conectorul pompei.
Include clema furtunului
- Pentru fixarea furtunului la conectorul pompei.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiune filet
|G1
|Culoarea
|Negru
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|45 x 80 x 45
Echipament
- Accesorii din gama Kärcher PerfectConnect
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Aspirarea de rezerve de apa de ex. din cisterne, rezervoare de apa de ploaie, izvoare, etc.
- Pentru udarea gradinilor din cisterne sau fantani, de exemplu, cu aspersoare.
- Pentru alimentarea cu apă a toaletelor și a mașinilor de spălat.