Pompa de gradina BP 7.000 Garden
Pompa de grădină BP 7.000 Garden are o durată lungă de viață, este puternică și se potrivește perfect pentru irigarea cu apă din surse alternative, cum ar fi rezervoarele sau bazinele cu apă.
Apa din bazine, rezervoare etc. poate fi folosită de pompa de grădină BP 7.000 Garden de la Kärcher într-un mod practic, eficient din punct de vedere al costurilor și ecologic. Pompa de apă compactă oferă o putere de absorbție și o presiune de ieșire ridicată. Materialele utilizate pentru pompa ușoară, dar robustă, sunt de înaltă calitate și garantează o durată lungă de viață. Pompa de grădină nu necesită întreținere, poate fi conectată fără unelte și poate fi transportată convenabil cu ajutorul mânerului său ergonomic. Alte caracteristici practice: Întrerupătorul de picior mare vă permite să porniți și să opriți pompa într-un mod care să nu vă afecteze spatele. În plus, BP 7.000 Garden poate fi transformată într-o pompă cu funcție de pornire/oprire automată prin instalarea unui presostat electronic. Atunci poate fi folosită și ca alimentare cu apă de serviciu în gospodărie. De asemenea, este posibilă o garanție extinsă de cinci ani.
Caracteristici si beneficii
Robust si durabilKärcher oferă o prelungire a garanției la 5 ani.
Întrerupător confortabil de piciorUșor de pornit și oprit, fără să vă aplecați
Absorbție optimăPompa de calitate, trage fără efort apa de la o adâncime de 8 m, de exemplu dintr-o cisternă
Orificiu de umplere separat
- Umplere ușoară înainte de utilizare.
Buson de golire
- Protecție optimă împotriva deteriorării din cauza înghețarii.
Adaptoare optimizate
- Sistem etans, prin racordarea simpla a pompei, fara alte unelte.
Mâner ergonomic
- Usor de manevrat și transportat
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|1100
|Debit maxim transportat (l/h)
|< 7000
|Înălțimea de pompare (m)
|max. 50
|Presiune (bar)
|max. 5
|Înălțimea de absorbție (m)
|8
|Temperatură (°C)
|max. 35
|Filet de racordare
|G1
|Cablu de racordare (m)
|1,5
|Tensiune (V)
|230 - 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|9,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|12
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|384 x 204 x 253
Scope of supply
- Adaptor racordare pentru pompe G1
- Adaptor de conectare în două direcții pentru pompe G 1
Echipament
- Racord optimizat
- Întrerupător confortabil de picior
- Orificiu de umplere separat
- Supapă de golire a apei
- Mâner ergonomic
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru udarea gradinilor din cisterne sau fantani, de exemplu, cu aspersoare.