Apa din bazine, rezervoare etc. poate fi folosită de pompa de grădină BP 7.000 Garden de la Kärcher într-un mod practic, eficient din punct de vedere al costurilor și ecologic. Pompa de apă compactă oferă o putere de absorbție și o presiune de ieșire ridicată. Materialele utilizate pentru pompa ușoară, dar robustă, sunt de înaltă calitate și garantează o durată lungă de viață. Pompa de grădină nu necesită întreținere, poate fi conectată fără unelte și poate fi transportată convenabil cu ajutorul mânerului său ergonomic. Alte caracteristici practice: Întrerupătorul de picior mare vă permite să porniți și să opriți pompa într-un mod care să nu vă afecteze spatele. În plus, BP 7.000 Garden poate fi transformată într-o pompă cu funcție de pornire/oprire automată prin instalarea unui presostat electronic. Atunci poate fi folosită și ca alimentare cu apă de serviciu în gospodărie. De asemenea, este posibilă o garanție extinsă de cinci ani.