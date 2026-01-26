Pompa de alimentare cu apa menajera BP 3.200 Home
Aceast hidrofor BP 3.200 Home, cu un rezervor de compensare a presiunii integrat, alimentează automat apă de serviciu cu costuri reduse în întreaga casă.
Apă de serviciu la costuri reduse pentru mașinile de spălat, apa de toaletă etc.: Hidroforul BP3 Home corespunde standardelor înalte de calitate Kärcher și alimentează gospodăriile cu o sursă fiabilă de apă de serviciu. Ea permite utilizatorilor să conecteze și să utilizeze cu ușurință surse alternative de apă, cum ar fi puțuri sau bazine de apă - în mod automat, cu o presiune și o capacitate potrivită. BP 3.200 Home se pornește și se oprește automat în funcție de cantitatea de apă necesară. Pompa este echipată cu o gamă largă de funcții, cum ar fi o supapă de reținere, un indicator de presiune integrat, un rezervor de compensare a presiunii (19 litri) și protecție termică. Mânerul de transport ergonomic facilitează manipularea și transportul. Baza pompei poate fi fixată pe podea cu ajutorul unor șuruburi, asigurându-se că pompa stă în siguranță. BP 3.200 Home este ușor de utilizat, cu un întrerupător de pornire/oprire direct pe pompă. Componentele de înaltă calitate, cum ar fi flanșa și arborele motorului din oțel inoxidabil, nu numai că au un aspect atractiv, dar garantează și o durată lungă de viață.
Caracteristici si beneficii
Robust si durabilKärcher ofera o garantie extinsa de 5 ani.
Protecție termică integratăFuncție de protecție pentru a preveni supraîncălzirea pompei.
Flanșă și ax din oțel inoxidabilMateriale robuste pentru o durată lungă de viață
Indicator de presiune integrat
- Control perfect și service.
Adaptoare optimizate
- Sistem etans, prin racordarea simpla a pompei, fara alte unelte.
Orificiu de umplere separat
- Umplere ușoară înainte de utilizare.
Specificații tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|600
|Debit maxim transportat (l/h)
|< 3200
|Înălțimea de pompare (m)
|max. 36
|Presiune (bar)
|max. 3,6
|Presiune de lucru (bar)
|1,5 - 2,8
|Înălţimea maxima de aspirare (m)
|8
|Temperatură (°C)
|max. 35
|Filet de racordare
|G1
|Cablu de racordare (m)
|1
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|Negru
|Greutate fără accesorii (kg)
|10,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|12,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|439 x 269 x 517
Scope of supply
- Include două adaptoare G1 de conectare pentru pompe
Echipament
- Recipient egalizare presiune: 19 l
- Indicator de presiune integrat
- Comutator de pornire / oprire la stropire
- Siguranță termică
- Flanșă și ax din oțel inoxidabil
- Incl. supapă de reținere
- Orificiu de umplere separat
- Supapă de golire a apei
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru alimentarea cu apă a toaletelor și a mașinilor de spălat.