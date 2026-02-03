Batteridriven dammsugare VCS 3 Nano
Den batteridrivna dammsugaren VCS 3 Nano är en kompakt och kraftfull assistent för ett rent hem, med innovativ smutsdetektering, intelligent sugkraftsreglering och LED-belysning.
Den batteridrivna dammsugaren VCS 3 Nano är en kompakt och kraftfull assistent för daglig rengöring. Tack vare intelligent smutsdetektering anpassas sugeffekten automatiskt till smutsnivån för att säkerställa effektiv rengöring och bästa möjliga batteritid. Clean Control Display ger information om aktuellt rengöringsläge och nivån av smuts. Med modern BLDC-motorteknik och optimerad tätning av golvmunstycket garanterar den utmärkt dammupptagning på alla ytor. LED-belysningen på golvmunstycket gör även den finaste smutsen synlig. Den 180° vridbara leden ger hög manövrerbarhet och glider smidigt runt möbler och in i hörn. Flerstegs HEPA-filtersystemet, som på ett tillförlitligt sätt fångar upp 99,9 % (testat enligt EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) av de sugna partiklarna, säkerställer ren frånluft, vilket gör VCS 3 Nano till ett idealiskt val för allergiker. Med mindre än 79 dB är det den perfekta dammsugaren för dig som värdesätter en lugn hemmiljö. USB-C-laddning för extra bekvämlighet och flexibilitet samt så kan enheten förvaras i väggfästet för att spara utrymme.
Egenskaper och fördelar
Automatisk avkänningsteknikIntelligent smutsdetektering optimerar rengöringsprestanda i autoläge. Detta läge känner automatiskt av mängden smuts och justerar sugeffekten därefter i tre steg.
Rengör kontrolldisplayDisplayen ger ständiga uppdateringar om rengöringsprocessen och enhetens status – inklusive rengöringsläget, graden av smuts på golvet (i autoläge) och batteristatus. I autoläge använder displayen en färgkod för att indikera graden av smuts: turkos för ingen till liten, blå för medium och lila för kraftig nedsmutsning.
180° svirvelled och LED-belysningVCS 3 Nano rör sig utan ansträngning runt alla hinder och lyser upp även de mörkaste hörnen – för grundlig rengöring utan kompromisser.
Ultralätt och kompakt
- Den totala vikten på endast cirka 2,3 kg gör att den lämpar sig perfekt för ansträngningsfri rengöring, speciellt i trappor eller vid takhöjd.
- I handdammsugningsläge är den fortfarande lätt – väger endast ca. 1,4 kg utan tillbehör.
HEPA-kraft för över 99,9 % filtrering
- Andas fritt: med HEPA-filtret håller inomhusluften ren och frisk.
- Fångar 99,9 % av partiklarna (testad enligt EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) – perfekt för allergiker.
- För ett hygieniskt och rent hem – fritt från damm och allergener.
Effektiv turboborste
- Banbrytande golvmunstyckesteknik med elektrisk drivning för grundlig rengöring på alla typer av golv.
- Den perfekt designade tätningen säkerställer maximal sugkraft och effektiv borttagning av smuts – även när den står inför envis smuts.
- Tar enkelt upp djurhår, damm och grov smuts från mattor, hårda golv och klädsel.
Höghastighets BLDC-motor – kraftfull och hållbar
- Imponerande rengöringsprestanda tack vare höga hastigheter och optimal sugkraft.
- Borstlös drivning för hållbarhet och tillförlitlighet – ökar livslängden på din dammsugare.
Relativt tyst drift (max. 79 dB)
- Perfekt för hushåll med barn och husdjur – inga onödiga störningar från buller.
Tre rengöringslägen – flexibel och effektiv
- I eco!-läge använder enheten hälften av energin jämfört med autoläge och ger upp till 50 min körtid.
- Autoläge för automatisk justering av sugeffekt.
- Boost-läge för maximal effekt på envis smuts – för skinande rena resultat.
USB-C-anslutning och omfattande utrustning
- Kompatibel med de flesta batteriladdare tack vare USB-C-anslutningen.
- Rätt tillbehör för varje städuppgift, vare sig det är fogmunstycket, den mjuka möbelborsten eller möbelmunstycket.
- Väggfästet för platsbesparande förvaring – perfekt för små lägenheter och trånga utrymmen.
Specifikationer
Tekniska data
|Spänning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Ljudeffektnivå (dB(A))
|< 78
|Behållarkapacitet (ml)
|600
|Batterityp
|Lithium-ion batteri
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Drifttid per batteriladdning (/min)
|eco!efficiency läge / cirka 50 Normalt läge: / cirka 20 Boost-läge: / cirka 10
|Laddningstid för batteriet med snabbladdare 80%/100% (min)
|240
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|2,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|4,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|1100 x 250 x 224
Följande ingår
- HEPA-filter typ: HEPA-Filter (EN1822:1998)
- Högeffektivt filter: 1 Del(ar)
- Universellt golvmunstycke
- Fogmunstycke
- Möbelborste
- Tillbehörshållare
- Litet väggfäste
Standardutrustning
- Laddare: USB-C-laddningskabel (5 V – 12 V) och adapter (1 styck av varje)
- Påslöst filtersystem
- Möbelmunstycke
- Dammsensor
Videos
Användningsområden
- Förseglade hårda golv som parkett, laminat, kork, sten, linoleum och PVC
- Mattor
- Textilytor
- Trappor
Tillbehör
VCS 3 Nano Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.