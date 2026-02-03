Den batteridrivna dammsugaren VCS 3 Nano är en kompakt och kraftfull assistent för daglig rengöring. Tack vare intelligent smutsdetektering anpassas sugeffekten automatiskt till smutsnivån för att säkerställa effektiv rengöring och bästa möjliga batteritid. Clean Control Display ger information om aktuellt rengöringsläge och nivån av smuts. Med modern BLDC-motorteknik och optimerad tätning av golvmunstycket garanterar den utmärkt dammupptagning på alla ytor. LED-belysningen på golvmunstycket gör även den finaste smutsen synlig. Den 180° vridbara leden ger hög manövrerbarhet och glider smidigt runt möbler och in i hörn. Flerstegs HEPA-filtersystemet, som på ett tillförlitligt sätt fångar upp 99,9 % (testat enligt EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) av de sugna partiklarna, säkerställer ren frånluft, vilket gör VCS 3 Nano till ett idealiskt val för allergiker. Med mindre än 79 dB är det den perfekta dammsugaren för dig som värdesätter en lugn hemmiljö. USB-C-laddning för extra bekvämlighet och flexibilitet samt så kan enheten förvaras i väggfästet för att spara utrymme.