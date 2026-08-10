Předsazený filtr čerpadla, velký

Předsazený filtr čerpadla chrání zahradní čerpadla, domovní vodní automaty a vodárny před částečkami hrubých nečistot. Včetně principu připojení PerfectConnect pro spolehlivé utěsnění.

Předsazený filtr je vhodný pro všechna běžná zahradní čerpadla, domovní vodní automaty a vodárny s připojovacím závitem G1 (33,3 mm) – především pro zařízení bez integrovaného filtru s průtokem do 6.000 l/h. Předsazený filtr účinně chrání čerpadlo před hrubými částečkami nečistot nebo pískem a zvyšuje tak jejich životnost. Vložku filtru lze vyjmout k vyčištění. Velikost ok jemného filtru činí 250 µm (0,25 mm). Radiální princip připojení PerfectConnect u BP příslušenství dovoluje snadnou montáž, zvlášť spolehlivě těsní a garantuje tak bezporuchový provoz čerpadel.

Charakteristické znaky a výhody
Vyjímatelný filtr
  • Filtr lze čistit pod tekoucí vodou a použít tak opakovaně.
Čerpadlové předfiltry, velké.
  • Pro čerpadla s průtokem vody do 6.000 l/h.
Předfiltry
  • Pro doplňkovou ochranu čerpadla před hrubými částečkami nečistot a pískem.
Specifikace

Technické údaje

Velikosti Až 6000 l/h velikost ok: 250 μm (0.25 mm)
Tlak (bar) 8
Velikost ok (mm) 0,25
Velikost závitu G1
Barva Černá
Hmotnost (kg) 1,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 120 x 220 x 316

Vybavení

  • Příslušenství v řadě Kärcher PerfectConnect
Oblasti použití
  • Pro ochranu ponorného čerpadla před hrubými částicemi nečistot