Předsazený filtr čerpadla, velký
Předsazený filtr čerpadla chrání zahradní čerpadla, domovní vodní automaty a vodárny před částečkami hrubých nečistot. Včetně principu připojení PerfectConnect pro spolehlivé utěsnění.
Předsazený filtr je vhodný pro všechna běžná zahradní čerpadla, domovní vodní automaty a vodárny s připojovacím závitem G1 (33,3 mm) – především pro zařízení bez integrovaného filtru s průtokem do 6.000 l/h. Předsazený filtr účinně chrání čerpadlo před hrubými částečkami nečistot nebo pískem a zvyšuje tak jejich životnost. Vložku filtru lze vyjmout k vyčištění. Velikost ok jemného filtru činí 250 µm (0,25 mm). Radiální princip připojení PerfectConnect u BP příslušenství dovoluje snadnou montáž, zvlášť spolehlivě těsní a garantuje tak bezporuchový provoz čerpadel.
Charakteristické znaky a výhody
Vyjímatelný filtr
- Filtr lze čistit pod tekoucí vodou a použít tak opakovaně.
Čerpadlové předfiltry, velké.
- Pro čerpadla s průtokem vody do 6.000 l/h.
Předfiltry
- Pro doplňkovou ochranu čerpadla před hrubými částečkami nečistot a pískem.
Specifikace
Technické údaje
|Velikosti
|Až 6000 l/h velikost ok: 250 μm (0.25 mm)
|Tlak (bar)
|8
|Velikost ok (mm)
|0,25
|Velikost závitu
|G1
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|1,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|120 x 220 x 316
Vybavení
- Příslušenství v řadě Kärcher PerfectConnect
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Pro ochranu ponorného čerpadla před hrubými částicemi nečistot