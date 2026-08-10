Ramenní popruh

Odlehčete svůj náklad pohodlným a ergonomickým ramenním popruhem, což vám umožní pracovat po dlouhou dobu bez únavy. Kompatibilní s mnoha zahradními nástroji poháněnými bateriemi Kärcher.

Ergonomický ramenní popruh vám umožní pracovat se zahradními nástroji napájenými z baterie společnosti Kärcher delší dobu bez pocitu fyzické námahy. Je pohodlné nosit a zbavit uživatele hmotnosti. Kompatibilní s odstraňovačem plevelů WRE 4 Baterie, WRE 18-55, sekacími zařízeními a vysavači listí BLV 36-240 a BLV 18-200, jakož i dalšími zahradními nástroji poháněnými bateriemi.

Charakteristické znaky a výhody
Pogumovaná ramenní podložka
  • Pro maximální pracovní pohodlí.
Nastavitelný ramenní popruh
  • Nastavitelné pro různé velikosti těla.
Bezpečnostní pojistka
  • Pokud se nástroj příliš zatáhne, popruh se otevře samostatně.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 240 x 60 x 50