Štěrbinová hubice

Praktická štěrbinová hubice s rozprašovačem jako příslušenství pro tepovače umožňuje čištění i na těžko přístupných místech a v úzkých prostorech na čalouněném nábytku nebo v autě.

Praktická štěrbinová hubice je praktickým příslušenstvím pro čištění s tepovači v těžko přístupných místech a úzkých mezerách a je vhodná pro všechny tepovače Kärcher řady SE 4, SE 5 a SE 6. Na čalouněném nábytku a v autě dosáhnete nejlepších výsledků čištění ještě pohodlněji a bez námahy. Úzká tryska stříká čisticí roztok pod vysokým tlakem hluboko do vláken a nasává jej zpět spolu s uvolněnou špínou. Nečistoty a pachy jsou účinně odstraněny.

Charakteristické znaky a výhody
Štěrbinová hubice: Vhodné pro všechny čističe Kärcher s rozprašovacím odsáváním řady přístrojů SE 4, SE 5 a SE 6.
Štěrbinová hubice: Funkce extrakce spreje
Flexibilní, také v úzkých nebo těžko přístupných oblastech.
Štěrbinová hubice: Osvědčená technologie odsávání postřikem Kärcher
Pro optimální výsledky čištění.
Specifikace

Technické údaje

Standardní jmenovitý průměr (mm) 35
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 241 x 44 x 65
Oblasti použití
  • Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)