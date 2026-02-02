Štěrbinová hubice
Praktická štěrbinová hubice s rozprašovačem jako příslušenství pro tepovače umožňuje čištění i na těžko přístupných místech a v úzkých prostorech na čalouněném nábytku nebo v autě.
Praktická štěrbinová hubice je praktickým příslušenstvím pro čištění s tepovači v těžko přístupných místech a úzkých mezerách a je vhodná pro všechny tepovače Kärcher řady SE 4, SE 5 a SE 6. Na čalouněném nábytku a v autě dosáhnete nejlepších výsledků čištění ještě pohodlněji a bez námahy. Úzká tryska stříká čisticí roztok pod vysokým tlakem hluboko do vláken a nasává jej zpět spolu s uvolněnou špínou. Nečistoty a pachy jsou účinně odstraněny.
Charakteristické znaky a výhody
Vhodné pro všechny čističe Kärcher s rozprašovacím odsáváním řady přístrojů SE 4, SE 5 a SE 6.
Funkce extrakce sprejeFlexibilní, také v úzkých nebo těžko přístupných oblastech.
Osvědčená technologie odsávání postřikem KärcherPro optimální výsledky čištění.
Specifikace
Technické údaje
|Standardní jmenovitý průměr (mm)
|35
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|241 x 44 x 65
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
- Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)