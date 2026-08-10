Trojitá tryska 036, 036

Manuálně přepínatelná trojitá tryska. Pohodlné přepínání paprsku. U strojů s injektorem slouží nízktlaký plochý paprsek k nasávání a nanášení čisticích prostředků.

Manuálně přepínatelná trojitá tryska. Robustní, s dlouhou životností a odolná proti nečistotám. Pohodlné přepínání mezi vysokotlakým paprskem (0°), vysokotlakým plochým paprskem (25°) a nízkotlakým plochým paprskem (40°). U zařízení s injektorem slouží nízkotlaký plochý paprsek pro nasávání a nanášení čisticího prostředku.

Specifikace

Technické údaje

Max. tlak (bar) 300
Velikost trysky ( ) 36
Teplota (°C) max. 80
Připojovací závit EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3