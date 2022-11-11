Čištění dílů v autodílnách
Čištění dílů, které jsou znečištěné olejem, tukem nebo silničním prachem, je nepostradatelnou součástí oprav v autodílnách. Usnadňuje práci, zvyšuje úroveň bezpečnosti při práci a výrazně zlepšuje kvalitu oprav motoru, převodovky a podvozku. Existují tři možnosti profesionálního čištění dílů: Vysokotlaké čističe, tryskače suchým ledem a systémy mytí dílů. To znamená, že na každý problém s čištěním v autodílně vždy existuje správné řešení.
Čištění dílů vysokotlakým čističem
Vysokotlaké čističe jsou vhodné zejména pro čištění částí vozidel a motorů, jako jsou hlavy válců, převodovky, nápravy a kola. Jsou vždy dobrou volbou, pokud je mycí kout již zřízen a pro jeho provoz jsou získána všechna vodohospodářská a stavební povolení.
Na používaných mycích stanicích obvykle pracují pouze vyškolení zaměstnanci automobilky pro mytí automobilových dílů. Tím se výrazně snižuje riziko nehod, takže lze použít i horkovodní vysokotlaké čističe. Ve srovnání se studenovodními stroji dokážou mnohem rychleji rozpustit mastné nebo olejové nečistoty. To také výrazně snižuje spotřebu mycích chemikálií a snižuje náklady na údržbu.
Stacionární vysokotlaké čističe
I když mycí prostor používá pouze vyškolený personál, mycí technologie by měla být navržena tak, aby byla srozumitelná, aby se vyloučila možnost chyb obsluhy. Stacionární vysokotlaký čistič je zde vhodnou volbou, zvláště pokud je k dispozici potřebný prostor. Jeho technologie může být uložena v technologické místnosti, která není přístupná každému. Pomocí samostatného ovládacího terminálu u mycího prostoru lze snadno aktivovat různé přednastavené programy pro mytí autodílů bez rizika pracovních úrazů. V závislosti na vybavení lze vedle stacionárních vysokotlakých čističů použít více postřikovacích trysek, což znamená, že různí zaměstnanci mohou umývat díly současně. Zejména v případech vysokého výkonu dílen to znamená, že se lze vyhnout úzkým místům. Stacionární vysokotlaké čističe se také doporučují všude tam, kde je mycí komora v provozu několik hodin denně, a to z důvodu kratších časů přípravy.
Mobilní vysokotlaké čističe
Menší dílny mohou pro mytí dílů vozidel přejít na mobilní horkovodní vysokotlaké čističe. Jejich výhodou je, že zabírají málo místa, protože není potřeba speciální technologická místnost. Mobilní stroje však vždy vyžadují delší dobu nastavení. Kromě toho existuje určité riziko nehod způsobených elektrickým vedením a vodními a vysokotlakými hadicemi povalujícími se kolem.
Ropa, plyn nebo elektřina?
Při výběru vhodné technologie čištění vyvstává otázka, zda má být vysokotlaký čistič vybaven olejovým nebo plynovým hořákem nebo elektrickým ohřívačem vody. K zodpovězení této otázky je třeba vzít v úvahu infrastrukturu dílen – dodávky elektřiny, plynu nebo ropy – a její účinnost. Pokud se k ohřevu vody používá plyn nebo olej, musí být u stacionárních strojů k dispozici napojení na komín.
Široká nabídka příslušenství
Výběr příslušenství závisí na plánovaném použití a požadovaném úspěchu praní. Pěnové nástavce, rotační mycí kartáče, krátké nástavce nebo stříkací nástavce s různými úhly rozstřiku jsou ideální pro čištění dílů vozidel. V ideálním případě lze tlak a teplotu vody regulovat přímo na trysce nebo vysokotlakém čističi podle druhu znečištění, takže olejové nebo mastné nečistoty lze snadněji odstranit zvýšením teploty mycí vody.
V případě potřeby: Mycí chemikálie
V případě velmi odolných nečistot se navíc používají mycí chemikálie. Silně alkalické čističe jsou vhodné zejména na odolné mastné a mastné nečistoty. Kyselé čističe se používají na minerální nečistoty, jako je vápno nebo malta.
Promývací chemikálie by v žádném případě neměly ovlivnit funkci lehké kapaliny nebo koalescenčního separátoru.
Ergonomie pro čištění dílů
Bez ohledu na to, zda se k mytí dílů používá stacionární nebo mobilní vysokotlaký čistič, je třeba dbát na ergonomii nářadí a příslušenství. Tělesným zraněním způsobeným nadměrnou nepřetržitou zátěží lze tak spolehlivě předejít. Zabrání se také příznakům únavy, které zvyšují pravděpodobnost chyb a tím i zranění.
Pro výběr vysokotlaké pistole by proto měly být upřednostněny ergonomické modely, například ty, které využívají zpětný ráz síla vysokotlakého proudu, aby se na minimum snížila přídržná síla potřebná pro spoušť a současně přídržnou sílu spínače mrtvého muže. Velmi užitečné jsou také automatické navijáky hadic, které eliminují navíjení a vysouvání hadice. Výrazně také minimalizují riziko zakopnutí a umožňují efektivní práci. Hadicové navijáky, zejména tam, kde jsou vybaveny rychlospojkami pro výměnu nástavců, výrazně zkracují dobu potřebnou pro připojení a sejmutí.
„Mycí stojan“ je také zařízení značně šetřící práci při mytí dílů. Díly se k němu dají upevnit tak, aby se při vysokotlakém mytí neoddalovaly. Dobré mycí stojany jsou také výškově nastavitelné. To znamená, že jej lze individuálně nastavit na ideální pracovní výšku. "Stropní výložníky" také pomáhají usnadnit a bezpečněji práci, zejména pokud jsou umístěny nad mycím stojanem. Vedou hadici kolem omývaného předmětu z centrálně umístěného bodu výše, takže není nutné tahat nebo přenášet těžké hadice.
Čištění dílů suchým ledem
Otryskávání suchým ledem je účinný proces rozprašování částic, který lze použít k jemnému odstranění odolných nečistot z řady materiálů. Čištění suchým ledem se v posledních letech osvědčilo na složitých a choulostivých součástech, zejména v automobilových dílnách a opravnách. V důsledku toho se tato metoda stále častěji používá pro vše od čištění čalounění v autech po čištění motorového prostoru a restaurátorské práce na klasických autech. Hlavní výhodou této technologie je, že čistí vtipemnezanechávají žádné zbytky, jako je odpadní voda, chemikálie nebo zbytky postřiků.
Jak to funguje?
Čištění suchým ledem je srovnatelné s konvenčními metodami pískování, ale je mnohem šetrnější. Pelety suchého ledu, které mají velikost mezi 1 a 4 milimetry, se uchovávají ve skladovací nádobě v tryskači suchého ledu. Při tryskání jsou pak pomocí dávkovací jednotky přenášeny do stříkací pistole a trysky, kde jsou urychlovány stlačeným vzduchem na maximální rychlost 150 m/s. Rychlost vypouštění lze ovládat pomocí tlaku stlačeného vzduchu, který lze nastavit mezi 0,7 a 10 bar, a pomocí výměnných vysoce výkonných trysek na tryskové pistoli. Když pelety suchého ledu narazí na čištěný povrch, špína se v důsledku extrémního podchlazení (-79 °C) stáhne a zkřehne. To vytváří tepelné namáhání a nečistoty nebo povlaky se oddělují od povrchu. Ten je následně abrazivně odstraněn peletami, které následně dopadají na povrch. Během tohoto procesu se CO2 náhle změní na plynné skupenství a zvětší svůj objem 400-násobně – proces známý jako sublimace. Tím se také strhávají nečistoty nebo povlaky z povrchu. Po vyčištění zůstane v suché formě pouze odstraněná špína. Lze jej snadno zamést a zlikvidovat prostřednictvím likvidace (nebezpečného) odpadu.
Různé možnosti tryskání suchým ledem
Protože se při tryskání suchým ledem nic nezvlhne, není již třeba součásti jako součásti motoru nebo elektrické součásti odstraňovat nebo chránit samostatně. To šetří pracovní čas i peníze. Při správném použití nepoškodí povrchy, jak to někdy dělají jiné metody tryskání. Zcela tak odpadá nákladná dodatečná úprava povrchu, jak je často nutné při pískování. Tryskání suchým ledem při správném použití také zabraňuje tepelné deformaci, protože povrch je ochlazen pouze na 5 °C a nikdy nepřekročí 20 °C. Čištění suchým ledem dokonce poskytuje řešení pro úkoly, které byly dříve nemožné nebo mohly být provedeny pouze při velkém množství času, jako je odstranění zbytků žvýkaček nebo mastných skvrn. Při péči o vozidlo umožňuje dokonalé čištění zejména palubních desek, koberců, panelů a motorů.
Přísná organizace
Jako snadné je použití této metody, při tryskání suchým ledem je třeba dbát na to, aby byly pelety suchého ledu čerstvé. V opačném případě to výrazně snižuje čisticí výkon a pelety sublimují na plyn. I když jsou uchovávány ve vhodných chladicích boxech, mohou být skladovány pouze několik dní. Z tohoto důvodu by měly být pelety suchého ledu vyrobené ve velkých hydraulických lisech, známých jako peletizéry, k okamžité spotřebě použity ihned po dodání. Organizace práce v autodílně musí být proto sladěna s tímto požadavkem, pokud nemá docházet k prodlevám nebo ztrátě kvality při čištění dílů.
Nová řešení
Již však existuje tryskač suchého ledu, který dokáže sám vyrobit suchý led v přesně požadovaném množství, když se má provádět čištění. Z hlediska logistiky jsou zapotřebí pouze dvě věci: Tekutý CO2 jako surovina – kterou lze beze ztrát skladovat v lahvi na stroji – a přívod stlačeného vzduchu s výkonným kompresorem. Tento stroj je proto ideálně vhodný pro použití v automobilových dílnách všech velikostí.
Školení
I když je použití suchého ledu velmi jednoduché a lze se jej rychle naučit v kurzech školení uživatelů, metodazahrnuje určitá zdravotní rizika, kterým je důležité se vyhnout. Za prvé, uživatel potřebuje uzavřený ochranný oblek a helmu s hledím, aby byl chráněn před odlétajícími částicemi nečistot; za druhé je velmi důležitá ochrana sluchu. Proudění vysoce stlačeného vzduchu v kombinaci se sublimací CO2 vytváří během používání velmi vysokou hladinu hluku. Z tohoto důvodu by tryskání suchým ledem nemělo být prováděno venku, protože přímo sousední budovy budou vystaveny značnému hluku. V ideálním případě se tryskání suchým ledem provádí ve speciálně odhlučněných a větraných halách.
Ochrana životního prostředí
Dodatečné náklady na tryskání suchým ledem se mohou vyplatit dílnám, které musí platit vysoké poplatky za odpadní vodu. Protože nevzniká téměř žádná odpadní voda, lze výrazně snížit náklady na údržbu odlučovačů oleje a koalescenčních odlučovačů. V konečném důsledku tryskání suchým ledem poškozuje životní prostředí podstatně méně než jiné metody. Dokonce i CO2 potřebný pro tryskání je odpadní produkt z chemického průmyslu nebo elektráren a nemusí být produkován speciálně pro tryskání suchým ledem.
Tryskání suchým ledem
Otryskávání suchým ledem je účinný proces rozprašování částic pro odstranění odolných povlaků nečistot z řady podpůrných materiálů. Čištění suchým ledem se osvědčilo také v automobilových dílnách nebo opravnách, zejména na složitých a choulostivých površích – od čištění čalounění v autech po čištění motorového prostoru a restaurátorské práce na klasických autech. Hlavní výhodou této technologie je, že čistí bez zanechání zbytků, jako je odpadní voda, chemikálie nebo zbytky postřiků.
Systémy mytí dílů a čističe
Kromě vysokotlakých čističů a tryskání suchým ledem se v automobilových dílnách osvědčily také mycí systémy a čističe dílů pro čištění dílů motoru, převodovky a hnacího ústrojí. U těchto strojů se ruční čističe dílů liší od automatických systémů mytí dílů.
Ruční mytí dílů
Ruční stroje se skládají z umyvadel, která používají čisticí prostředky v uzavřeném okruhu. Po zapnutí stroje je čisticí prostředek čerpán pomocí elektrického čerpadla přes mycí kartáč napojený na hadici, což umožňuje uživateli snadno vyčistit znečištěné a zaolejované díly motoru a převodovky. Znečištěná část se poté ručně vyčistí pomocí mycího kartáče s kapalinou. Kapalina poté odtéká z umyvadla do filtru a poté je znovu čerpána přes mycí kartáč. Jakmile je díl čistý, můžete jej nechat několik minut v umyvadle, aby oschl. Poté je připraven k okamžité instalaci.
Tento systém má tu výhodu, že se ztratí velmi málo čisticího prostředku. Je třeba počítat pouze se ztrátami odpařováním, které lze snadno kompenzovat občasným doléváním čističe. Podle potřeby lze také provádět čištění. Pomocí speciálních mycích košů a malých úhlových mycích kartáčů je možné mýt i malé díly. Pro tento účel jsou některé stroje dokonce vybaveny „funkcí vodovodního kohoutku“, kdy mycí kapalina vytéká nastavitelným kohoutkem spíše než mycím kartáčem. To usnadňuje čištění i těch nejmenších autodílů.
Biologické čističe dílů
Čisticí prostředek v čističích dílů se musí pravidelně měnit v závislosti na frekvenci mytí. To je drahé a časově náročné, protože je nutné zlikvidovat až 100 litrů čističe. V moderních systémech mytí dílů se čistící prostředek biologicky čistí přes noc v zásobní nádrži systému mytí dílů. V rámci tohoto procesu je znečištěný čisticí prostředek přiváděn přes rouno naočkované speciálními bakteriemi pod umyvadlo. Bakterie se z rouna oddělí a pomocí enzymů rozloží oleje a tuky v čisticím prostředku. Přibližně po 12 hodinách to vede k plně regenerovanému čisticímu prostředku. Tuto regeneraci dále urychluje automaticky řízený systém ohřevu v nádrži. To má další účinek: Teplý čisticí prostředek rychleji rozpouští oleje, tuky a vosky ze znečištěných automobilových dílů.
Ruční mycí stojany s biologickým čisticím cyklem jsou ideální pro menší dílny, které potřebují občas umýt díly. Jelikož jsou stroje na kolečkách, lze je použít všude tam, kde je v dílně potřeba mytí. Tyto stroje se vyznačují především nízkými náklady na údržbu.
Automatické mytí dílů
Ve velkých automobilových dílnách s vysokou propustností oprav musí být čištění dílů rychlé a efektivní. Automatické mycí systémy dílů pomáhají dosáhnout požadované průchodnosti při provádění oprav. Podobně jako u ručního mytí se čištěné díly nejprve vloží do mycího koše. Umyvadlo se poté hermeticky uzavře pomocí krytu a může být zahájen proces čištění. Podobně jako v myčce se díly myjí pomocí rotačních vysokotlakých trysek a speciálních čisticích prostředků. U některých strojů se mycí koš otáčí přes pevné trysky. V závislosti na typu a velikosti mycího systému dílů lze také regulovat teplotu, tlak trysek a délku mycího procesu pomocí mycích programů. V případě velmi odolných nečistot se používá i speciální mycí chemie v kombinaci s velmi vysokými teplotami až 80 °C. Na všechny druhy nečistot existují univerzální nebo speciální čističe. Jejich použití a regulace by měla být co nejjednodušší prostřednictvím systému mytí dílů, aby se zabránilo nesprávnému nebo nadměrnému dávkování.
Výhody automatického mytí dílů:
Velké mycí systémy automobilových dílů dokážou umýt více než 100 kilogramů dílů v jednom mycím cyklu, přičemž jeho nízká nakládací hrana je navíc zdravotně nezávadná - přátelské k zaměstnancům. Automatické mytí dílů je proto velmi efektivní. Je zvláště nákladově efektivní pro společnosti, které musí mýt několik stovek kilogramů dílů vozidel denně. Zejména pravidelná likvidace čisticího prostředku a údržba systému mytí dílů, jako je výměna filtrů a čištění nádrže, jsou body, které je třeba zvážit s ohledem na amortizaci. Pro prodloužení životnosti čisticího prostředku mohou být některé myčky dílů vybaveny „skimmerem“. Skimmer dopravuje veškerý olej plovoucí na čisticím prostředku do záchytné vany na olej. Jakýkoli olej oddělený tímto způsobem může být poté zlikvidován v mnohem menším množství.
Čištění dílů pomocí ultrazvuku
Ultrazvukové čištění je zvláště ekologická metoda mytí dílů. V rámci tohoto procesu jsou znečištěné části umístěny do mírně teplého čisticího prostředku a vystaveny vysokofrekvenčnímu ultrazvuku. V kapalině tak vznikají miliardy kavitačních bublin, které implodují a trhají nečistoty z povrchu dílů. To se obvykle provádí bez agresivních chemikálií nebo mechanických přísad. Dokonce i zažraná špína na malých porézních stímto způsobem lze z povrchu odstranit povrchy. Tato metoda však zcela bez chemie nefunguje. Pro urychlení čisticí síly nabízejí někteří výrobci jednotek speciální oplachovací prostředky. V kombinaci se systémem ohřevu ultrazvukové lázně to výrazně zkracuje dobu mytí. To může být velmi důležité zejména pro dílny s vysokou propustností oprav.
Velké ultrazvukové čistící vany jsou schopny vyčistit kompletní části motoru a kola. K tomu mají tyto stroje mycí kapacitu několik set litrů. U velkých strojů se díly často nakládají pomocí hydraulického zvedacího zařízení. Tím se koš obsahující díly spustí do ultrazvukové lázně a po umytí se opět zvedne. Mycí vodu lze používat cca. 400 praní. Přestože jsou díly po procesu čištění velmi čisté, je vhodné je opláchnout v čisté vodě na "oplachovém stojanu", aby se odstranily zbytky prací vody.
Malé ultrazvukové čisticí stroje s kapacitou přibližně 10 litrů se osvědčily zejména v automobilových dílnách. Používají se k čištění malých součástí, jako jsou vstřikovací trysky nebo u klasických automobilů díly karburátorů. Často se však používají také k mytí ručního nářadí, které je pokryté olejem. To výrazně zvyšuje bezpečnost při práci.
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