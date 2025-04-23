Předcházejte nebezpečným chorobám zvířat prostřednictvím hygienického čištění

Vysoký hygienický standard je nezbytnou součástí dobré biologické bezpečnosti (biosekurita) na farmě a je zásadním předpokladem pro účinnou ochranu a prevenci před nemocemi zvýřat. Profesionální čisticí zařízení a systematické postupy pomáhají chovatelům hospodářských zvířat udržovat vysoké standardy čistoty a snižovat pravděpodobnost propuknutí nemocí.

Prevence nemocí zvířat
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Choroby zvířat a jejich dopad na chov

Nemoci zvířat se obvykle přenášejí přímo prostřednictvím přenašečů. Mezi tyto přenašeče patří: divoká zvěř, volně žijící zvířata nebo nepřímo ledským kontaktem, přepravou či krmivem. Choroby mohou mít ničivé ekonomické a zdravotní důsledky pro zvířata i lidi. Propuknutí nemoci může ohrozit přežití hospodářských zvířat a v některých případech může být nemoc přenesena na člověka. Díky správnému úklidu na farmě mohou zemědělci hrát důležitou roli při ochraně svých hospodářských zvířat a předcházení šíření nemocí.

 

Ekonomické škody

Závažné virové infekce u zvířat často smrtelné – jako je například africký mor prasat, který postihuje divoká i domácí prasata. Ptačí chřipka je také vysoce nakažlivá a obvykle smrtelná. Jakmile propukne, musí být všechna zvířata poražena, což má za následek odpovídající ekonomické ztráty. Vzhledem k vysokému počtu mutací a nedostatku vakcín použitelných v praxi je také neustále přítomné riziko rozšíření viru na člověka. Slintavka a kulhavka (FMD) je jednou z ekonomicky nejničivějších chorob zvířat na světě. Toto vysoce nakažlivé infekční onemocnění postihuje především skot, prasata, ovce a kozy. Ekonomické škody způsobené slintavkou a kulhavkou mohou být zničující, a proto je pro zachování hospodářských zvířat nezbytná účinná prevence. Všechny výše uvedené choroby podléhají hlášení chorob zvířat.

Dezinfekce ve stodolách

Klíč k prevenci onemocnění zvířat: Biologická bezpečnost (biosekurita)

Jakmile propukne epizootické onemocnění, následky jsou vážné. Chovatelé hospodářských zvířat by se proto měli zaměřit na prevenci. Klíčem k tomu je biologická bezpečnost – úkol, který sahá od plánování provozních zařízení a chování zaměstnanců až po pečlivé čištění pomocí vhodného vybavení.

 

Prevence nákaz a vnitřní postupy:

Aby bylo možné úspěšně zabránit propuknutí nákazy zvířat, je třeba nejprve zkontrolovat organizaci farmy. Kdo má například přístup do areálu a chlévů, kde je povoleno vjíždět, zastavovat a nakládat či vykládat vozidla, kde a jak se skladuje krmivo a provozní zásoby? Jak se udržuje dobrá hygiena? Používáte písemné plány a pokyny, provádíte kontrolu ze strany dozorců, kontrolujete ploty, dveře a brány nebo používáte kamery a bezpečnostní pracovníky?

 

Zde jsou výchozí body, jak zajistit dodržování vašich hygienických předpisů.

Hygienická opatření na farmě je třeba zkontrolovat. Vysoká úroveň biologické bezpečnosti totiž vyžaduje řádné čištění a dezinfekci stájí a veškerého vybavení a strojů, které přicházejí do styku se zvířaty.

Může být nutné provést úklid ve stodolových jednotkách a souvisejících místnostech, například jejich striktním oddělením na „špinavou“ zónu a „čistou“ zónu.

Posledním krokem je zdokumentování všech vašich opatření, protože je transparentnít a sledovatelné. Poskytuje také přehled, jak udržet úklidové úsilí zvládnutelné – i při vysokých standardech biologické bezpečnosti, a zajistit tak nejlepší možnou ochranu zvířat na farmě.

Jak na čištění v rámci prevence nemocí zvířat:

Prevence kulhavky a slintavky článek
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Kärcher: Prevence afrického moru prasat
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Kärcher: Prevence ptačí chřipky
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Čisticí technika pro zemědělce:

TIP: Horkovodní vysokotlaké čističe – klíč k hygieně a prevenci v chovech

Výhody vysokotlakých čističů s horkou vodou

Horkovodní vysokotlaké čističe Kärcher HDS jsou certifikovaným nástrojem pro boj proti patogenům ve veterinárních i zemědělských provozech.

Díky kombinaci vysokého tlaku a teploty vody až 155 °C účinně likvidují bakterie, viry i zárodky nemocí – a to zcela bez použití chemie.

Účinnost je prokázána i proti nebezpečným chorobám, jako jsou slintavka a kulhavka, africký mor prasat nebo ptačí chřipka.

Vysoký standard hygieny

Horká voda má zásadní výhodu: zrychluje chemické reakce a uvolňuje ztuhlé tuky, oleje i pryskyřice mnohem rychleji než studená voda. Povrchy tak lze efektivněji vyčistit a zároveň dezinfikovat tvrdé plochy – jako jsou podlahy, stěny, boxy, podestýlky nebo i zemědělská technika.

Efektivita, úspory a šetrnost

Horkovodní čištění přináší:

  • rychlejší výsledky a kratší dobu provozu,
  • nižší spotřebu vody,
  • úsporu chemických prostředků díky přirozenému dezinfekčnímu účinku tepla,
  • rychlejší schnutí povrchů,
  • S nižším tlakem vhodné i pro citlivé materiály nebo technologické vybavení.

Široké možnosti využití v zemědělství

Vysokotlaké čističe Kärcher jsou vybaveny bohatým příslušenstvím a speciálními detergenty určenými pro potřeby zemědělců. Ať už jde o čištění stájí, boxů, faremních ploch nebo dopravních prostředků, poskytují tato zařízení spolehlivé a flexibilní řešení v každodenním provozu.

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