Předcházejte nebezpečným chorobám zvířat prostřednictvím hygienického čištění
Vysoký hygienický standard je nezbytnou součástí dobré biologické bezpečnosti (biosekurita) na farmě a je zásadním předpokladem pro účinnou ochranu a prevenci před nemocemi zvýřat. Profesionální čisticí zařízení a systematické postupy pomáhají chovatelům hospodářských zvířat udržovat vysoké standardy čistoty a snižovat pravděpodobnost propuknutí nemocí.
Choroby zvířat a jejich dopad na chov
Nemoci zvířat se obvykle přenášejí přímo prostřednictvím přenašečů. Mezi tyto přenašeče patří: divoká zvěř, volně žijící zvířata nebo nepřímo ledským kontaktem, přepravou či krmivem. Choroby mohou mít ničivé ekonomické a zdravotní důsledky pro zvířata i lidi. Propuknutí nemoci může ohrozit přežití hospodářských zvířat a v některých případech může být nemoc přenesena na člověka. Díky správnému úklidu na farmě mohou zemědělci hrát důležitou roli při ochraně svých hospodářských zvířat a předcházení šíření nemocí.
Ekonomické škody
Závažné virové infekce u zvířat často smrtelné – jako je například africký mor prasat, který postihuje divoká i domácí prasata. Ptačí chřipka je také vysoce nakažlivá a obvykle smrtelná. Jakmile propukne, musí být všechna zvířata poražena, což má za následek odpovídající ekonomické ztráty. Vzhledem k vysokému počtu mutací a nedostatku vakcín použitelných v praxi je také neustále přítomné riziko rozšíření viru na člověka. Slintavka a kulhavka (FMD) je jednou z ekonomicky nejničivějších chorob zvířat na světě. Toto vysoce nakažlivé infekční onemocnění postihuje především skot, prasata, ovce a kozy. Ekonomické škody způsobené slintavkou a kulhavkou mohou být zničující, a proto je pro zachování hospodářských zvířat nezbytná účinná prevence. Všechny výše uvedené choroby podléhají hlášení chorob zvířat.
Klíč k prevenci onemocnění zvířat: Biologická bezpečnost (biosekurita)
Jakmile propukne epizootické onemocnění, následky jsou vážné. Chovatelé hospodářských zvířat by se proto měli zaměřit na prevenci. Klíčem k tomu je biologická bezpečnost – úkol, který sahá od plánování provozních zařízení a chování zaměstnanců až po pečlivé čištění pomocí vhodného vybavení.
Prevence nákaz a vnitřní postupy:
Aby bylo možné úspěšně zabránit propuknutí nákazy zvířat, je třeba nejprve zkontrolovat organizaci farmy. Kdo má například přístup do areálu a chlévů, kde je povoleno vjíždět, zastavovat a nakládat či vykládat vozidla, kde a jak se skladuje krmivo a provozní zásoby? Jak se udržuje dobrá hygiena? Používáte písemné plány a pokyny, provádíte kontrolu ze strany dozorců, kontrolujete ploty, dveře a brány nebo používáte kamery a bezpečnostní pracovníky?
Zde jsou výchozí body, jak zajistit dodržování vašich hygienických předpisů.
Hygienická opatření na farmě je třeba zkontrolovat. Vysoká úroveň biologické bezpečnosti totiž vyžaduje řádné čištění a dezinfekci stájí a veškerého vybavení a strojů, které přicházejí do styku se zvířaty.
Může být nutné provést úklid ve stodolových jednotkách a souvisejících místnostech, například jejich striktním oddělením na „špinavou“ zónu a „čistou“ zónu.
Posledním krokem je zdokumentování všech vašich opatření, protože je transparentnít a sledovatelné. Poskytuje také přehled, jak udržet úklidové úsilí zvládnutelné – i při vysokých standardech biologické bezpečnosti, a zajistit tak nejlepší možnou ochranu zvířat na farmě.
Jak na čištění v rámci prevence nemocí zvířat:
Čisticí technika pro zemědělce:
TIP: Horkovodní vysokotlaké čističe – klíč k hygieně a prevenci v chovech
Horkovodní vysokotlaké čističe Kärcher HDS jsou certifikovaným nástrojem pro boj proti patogenům ve veterinárních i zemědělských provozech.
Díky kombinaci vysokého tlaku a teploty vody až 155 °C účinně likvidují bakterie, viry i zárodky nemocí – a to zcela bez použití chemie.
Účinnost je prokázána i proti nebezpečným chorobám, jako jsou slintavka a kulhavka, africký mor prasat nebo ptačí chřipka.
Vysoký standard hygieny
Horká voda má zásadní výhodu: zrychluje chemické reakce a uvolňuje ztuhlé tuky, oleje i pryskyřice mnohem rychleji než studená voda. Povrchy tak lze efektivněji vyčistit a zároveň dezinfikovat tvrdé plochy – jako jsou podlahy, stěny, boxy, podestýlky nebo i zemědělská technika.
Efektivita, úspory a šetrnost
Horkovodní čištění přináší:
- rychlejší výsledky a kratší dobu provozu,
- nižší spotřebu vody,
- úsporu chemických prostředků díky přirozenému dezinfekčnímu účinku tepla,
- rychlejší schnutí povrchů,
- S nižším tlakem vhodné i pro citlivé materiály nebo technologické vybavení.
Široké možnosti využití v zemědělství
Vysokotlaké čističe Kärcher jsou vybaveny bohatým příslušenstvím a speciálními detergenty určenými pro potřeby zemědělců. Ať už jde o čištění stájí, boxů, faremních ploch nebo dopravních prostředků, poskytují tato zařízení spolehlivé a flexibilní řešení v každodenním provozu.
Vhodné produkty pro vaši oblast použití
Detergenty pro zemědělce (RM řada AGRI)