Předjděte slintavce a kulhavce dobrými hygienickými opatřeními
Vysoce nakažlivá slintavka a kulhavka má vážné ekonomické důsledky po celém světě. Prevence a kontrola onemocnění se dosahuje z velké části čistotou a hygienou ve stáji a na farmě. Profesionální čisticí zařízení a postupy umožňují chovatelům hospodářských zvířat udržovat vysoké standardy čistoty – a tím snížit pravděpodobnost propuknutí nemoci.
Čištění pomáhá předcházet slintavce a kulhavce
Prevence a kontrola slintavky a kulhavky (FMD) je úkol, který se týká farmářů a veterinářů po celém světě. Jde o nebezpečné infekční onemocnění, které postihuje především skot, prasata, ovce a kozy. Divoká zvířata, jako jsou jeleni a srnci, se také mohou nakazit slintavkou a kulhavkou, stejně jako divoká prasata.
Slintavka a kulhavka je vysoce nakažlivá a jedna z nemocí zvířat, která má celosvětově největší ekonomický dopad. Proto je tak důležité přijmout veškerá možná opatření k prevenci slintavky a kulhavky – a k účinné kontrole nemoci v případě jejího propuknutí. V prevenci a při ukončení ohniska hraje klíčovou roli hygiena ve stájích, na farmě a při přepravě zvířat.
Slintavka a kulhavka nemůže postihnout lidi, ale zaměstnanci stáje a dopravy mohou přispět k šíření viru a musí dodržovat hygienická pravidla.
Trasy infekce u slintavky a kulhavky
Infekce slintavky a kulhavky může být přímá i nepřímá. Během inkubační doby viru jsou infikovaná zvířata vysoce nakažlivá.
- Přímá infekce probíhá ze zvířete na zvíře, například ve stáji, během přepravy nebo na trzích s dobytkem.
- Nepřímo se virus přenáší prostřednictvím dopravních prostředků, lidských nosičů, hlodavců, mléka a spermatu.
Skot se infikuje především dýchacími cestami, prasata orálně, tedy při pití, jídle nebo hrabení v půdě. Virus je relativně stabilní vůči životnímu prostředí a lze jej také přenášet na delší vzdálenosti vzduchem.
Rozpoznejte příznaky slintavky a kulhavky
Různé druhy zvířat reagují na infekci slintavkou a kulhavkou odlišně.
U skotu zabíjí benigní forma onemocnění 2 až 5 procent zvířat; u maligní formy je nemocnost až 80 procent. Škody způsobené slintavkou a kulhavkou jsou hrozné – záněty, změny na drápech, svalová slabost, zhoršený celkový stav a značně snížená kapacita.
U prasat je onemocnění méně dramatické, ale u sajících selat dochází k náhlým úmrtím. U ovcí a koz jsou příznaky onemocnění nenápadnější.
Oblasti výskytu slintavky a kulhavky
Slintavka a kulhavka se šíří téměř po celém světě. Je to pouze Nový Zéland, který nikdy žádný případ neohlásil. V některých zemích však k poslednímu výskytu došlo již dávno.
Slintavka a kulhavka je nejčastější v Africe, Asii a částech Jižní Ameriky. V Evropě je méně častý. Navzdory přísnému veterinárnímu dohledu je však opakovaně znovu vysazován a kvůli vysoké míře infekce představuje neustálou hrozbu pro hospodářská zvířata.
Poslední velké ohnisko v roce 2001 ve Spojeném království se také rozšířilo do kontinentální Evropy a vedlo ke smrti 4 milionů zvířat. Další ohnisko v roce 2007 bylo úspěšné v prevenci šíření nemoci do jiných regionů.
Kontrola a prevence slintavky a kulhavky
Právní předpisy
V EU se musí hlásit i podezření na slintavku a kulhavku. V případě podezření na slintavku a kulhavku bude farma uzavřena. Pokud se případ potvrdí, musí být všechna zvířata utracena, stejně jako sousední dobytek v okruhu jednoho kilometru.
V okruhu 3 kilometrů platí zákaz přepravy zvířat po dobu 15 dnů, poté jsou povoleny pouze cesty na porážku se zvláštním povolením. Mléko se zpracovává odděleně. Monitorovací oblast je zřízena v okruhu 10 kilometrů.
Opatření jsou často přijímána, když jsou potvrzeny případy slintavky a kulhavky v sousedních zemích. Například během velkých epidemií se na hranicích země dezinfikují pneumatiky pro péči.
Pokud se po dobu 30 dnů neobjeví žádné nové případy slintavky a kulhavky, všechny postižené farmy a dopravní prostředky jsou vyčištěny a dezinfikovány a krysy a myši jsou kontrolovány. Teprve v tomto okamžiku může být epidemie prohlášena za ukončenou a přepravní omezení zrušena.
Čistota a hygienická opatření proti viru slintavky a kulhavky
Z mnoha různých cest infekce vyplývá, že účinná prevence slintavky a kulhavky vyžaduje celou řadu opatření. Čistota a hygiena zde hrají klíčovou roli.
Dosažení vysoké úrovně biologické bezpečnosti vyžaduje profesionální čištění a dezinfekci stájí a veškerého vybavení a strojů, které přicházejí do styku se zvířaty. Obecně platí, že před dezinfekcí musí být provedeno důkladné vyčištění. Je to proto, že dezinfekční prostředek je skutečně účinný pouze na vyčištěné povrchy.
TIP: Horkovodní vysokotlaké čističe – klíč k hygieně a prevenci v chovech
Horkovodní vysokotlaké čističe Kärcher HDS jsou certifikovaným nástrojem pro boj proti patogenům ve veterinárních i zemědělských provozech.
Díky kombinaci vysokého tlaku a teploty vody až 155 °C účinně likvidují bakterie, viry i zárodky nemocí – a to zcela bez použití chemie.
Účinnost je prokázána i proti nebezpečným chorobám, jako jsou slintavka a kulhavka, africký mor prasat nebo ptačí chřipka.
Nejdůležitějším zařízením pro důkladné a efektivní čištění stáje je vedle lopaty a kolečka vysokotlaký čistič. Nejlepší je horkovodní vysokotlaký čistič. Případně je vhodný i studenovodní vysokotlaký čistič. Vysokotlaký čistič by měl být vybaven násadou na pěnu – nejen pro dezinfekci, ale také pro nanesení čisticího prostředku předem. Samotná studená voda nestačí k dosažení potřebné úrovně čistoty pro boj s FMD.
K základním čisticím zařízením navíc patří čistič povrchů a také ruční zametací stroj. K úklidu šaten se doporučuje také vysavač na mokré a suché vysávání a ve větších provozech také podlahový mycí stroj s odsáváním.
Postupy čištění se u jednotlivých druhů liší:
Preventivní opatření proti slintavce a kulhavce
Některá preventivní opatření mohou poskytnout ochranu v případě případů slintavky a kulhavky, ale také jako obecná preventivní opatření bez potvrzeného případu. To snižuje pravděpodobnost, že vaše vlastní farma bude postižena novým vzplanutím nemoci:
Nákup
- Nakupujte zvířata pouze z několika známých a důvěryhodných stád nebo na důvěryhodných aukcích.
- Zajistěte, aby byly na prodejním místě k dispozici dezinfekční vany pro přijíždějící a odjíždějící vozidla.
Doprava
- Přepravujte zvířata co nejméně.
- Ideálně použijte svůj vlastní přepravník zvířat, abyste měli kontrolu nad dodržováním preventivních opatření proti slintavce a kulhavce.
- Po každé cestě vyčistěte a dezinfikujte přepravník hospodářských zvířat.
Hlodavci
- Kontrolujte myši a krysy ve stodolách i mimo ně.
- Prvním krokem v boji proti škůdcům a hlodavcům je důkladné vyčištění stáje a dvora. Pouze v čerstvě vyčištěné stodole a pravidelně zametaném dvoře bude detekován trus hlodavců. Navíc myši a krysy nacházejí méně potravy na vymeteném dvoře a pravidelně uklízených stodolách. Čištění dvora je nejúčinnější pomocí zametače s pojízdným vozidlem.
Pracovní oděvy zaměstnanců
- Nepouštějte do stáje externí zaměstnance.
- Nedovolujte návštěvy sousedních farem, když máte na sobě vlastní oblečení ze stodoly.
- Poskytněte vydezinfikované stájové boty a čisté pracovní oděvy vyprané alespoň na 60 °C nebo oděvy na jedno použití.
- Šatny u vchodu do stáje musí být udržovány v čistotě a pravidelně dezinfikovány. Vhodný je čistič povrchů, vysavač na mokré a suché vysávání, ale v případě větších místností poslouží k čištění podlahy mycí stroj.
- U vchodu do stodoly postavte dezinfekční vany a na všech přístupových cestách k farmě rozmístěte dezinfekční rohože. Dezinfekční prostředek pravidelně měňte podle pokynů výrobce.
Stroje
- Před předáním vyčistěte sdílené stroje horkovodním vysokotlakým čističem nebo studenovodním vysokotlakým čističem se saponátem a poté dezinfikujte.
Další opatření v okolí farmy:
- Nekrmte potravinovým odpadem.
- Omezte drůbež, nepouštějte kočky a psy na dvůr.
- Nerozvážejte mléko z farmy.
- Pečlivě čistěte a dezinfikujte dojírny.
- Nedovolte vozidlům na likvidaci mrtvých těl vjíždět do areálu.
V ideálním případě na farmu nepřijedou vůbec žádná nezemědělská vozidla a nová zvířata nebo krmivo jsou dodávány zvenčí.
- Zřídit karanténní chlév pro nová zvířata, který bude před a po každém nastěhování důkladně vyčištěn a vydezinfikován.
Zvířata v karanténním stání by měla být poslední v denním režimu. Tím se zabrání přenášení patogenů z karanténní stáje do ostatních stájí.
Prevence a kontrola slintavky a kulhavky pomocí dezinfekčního prostředku
Virus slintavky a kulhavky je velmi odolný. Přetrvává měsíce v půdě, ve stodole, v odpadu nebo v podestýlce a může znovu a znovu způsobovat nové případy onemocnění. Může být zneškodněn pouze kyselinou nebo vysokými teplotami.
Obecně se k dezinfekci používá kyselina citrónová nebo mravenčí. Je také možná dezinfekce pomocí formaldehydu nebo tepla. K tomu je zapotřebí minimálně 60 °C – teplota dosažená moderním horkovodním vysokotlakým čističem s prokázaným dezinfekčním účinkem.
Majitelé zvířat by měli dodržovat veterinární doporučení pro dezinfekci platná v jejich zemi.
Vhodné produkty pro vaši oblast použití
Detergenty pro zemědělce (RM řada AGRI)