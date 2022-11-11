Stavba mycího boxu, mycího prostoru
Mycí boxy jsou pro autodílny nepostradatelné. Jsou využitelné pro péči o vozidla, pro mytí dílů a pro čištění vozidel zákazníků. Mytí v těchto boxech musí být zároveň ekologické, bezpečné a účinné. Toho lze dosáhnout pouze detailním a pečlivým plánováním – od konstrukce až po technické vybavení.
Požadavky a vybavení mycího boxu
Zkušenosti ukazují, že mycí prostory autodílen, jakmile jsou zřízeny, jsou prakticky každý den několikrát využívány všemi zaměstnanci dílen. Dobré výsledky mytí mají přímý vliv i na kvalitu práce v dílně. Tímto způsobem mycí prostor pro autodílny zásadním způsobem přispívá ke spokojenosti zákazníků, pomáhá zajistit jejich loajalitu a přilákat nové zákazníky.
Požadavky a provoz mycích linek v dílnách
Každý, kdo chce zřídit novou dílenskou umývárnu, se musí nejprve postarat o vodohospodářské a stavební povolení. Hlavní podmínkou pro provoz myčky vozidel je „povolení k vypouštění“ odpadních vod produkovaných při čištění, o které je nutné požádat vodoprávní úřad. Kromě toho je nutné získat platné stavební a provozní povolení. V případě renovace stávajících mycích systémů nebo mycích linek je nutné pouze informovat příslušný úřad.
Stavební požadavky na umyvadla
Po získání potřebných povolení je třeba dodržet speciální požadavky na konstrukční řešení umyvadla, např. oddělení mycí a dešťové vody. Musí být například zajištěno, aby v případě nekrytých mycích žlabů nezatékala do mycí vany dešťová voda nebo voda z taveniny ze sousedních oblastí. Jinak hrozí přetížení separačních systémů odpadních vod. To zase znamená, že konstrukce základové desky umyvadla musí zajistit dostatečný spád směrem k odpadu. Voda z mytí nesmí za žádných okolností prosakovat do země nebo do vodních ploch mimo mycí prostor. Přes samotný odtok umyvadla musí být možné přejíždět vozidly. Pro vytvoření kapalinotěsné základové desky, která je odolná vůči mechanickému namáhání, je povolen vodotěsný beton (např.: B 25/WU) nebo asfalt jako při stavbě silnic. Důležité: Stávající mycí vany musí být pravidelně kontrolovány vizuální kontrolou, zda nejsou praskliny nebo jiná poškození. Pokud je základní deska poškozena, musí být okamžitě utěsněna v souladu s odbornými normami.
Čištění odpadních vod: lapač kalu, odlučovač lehkých kapalin, odlučovač oleje atd.
Každá mycí šachta navíc vyžaduje lapač kalu, ve kterém se mohou usazovat suspendované látky unášené prací vodou. Před lapačem kalu je obvykle umístěn předkalovací lapač pro hrubé odlučování významného množství suspendovaných látek. Snižuje náklady na čištění a likvidaci, takže jeho dodatečné náklady jsou rychle zrušeny. Dále musí být zajištěn odlučovač lehkých kapalin pro oleje a pohonné hmoty, který musí být vybaven revizní nebo kontrolní šachtou pro pravidelnou kontrolu odpadních vod. Mycí prostor také vyžaduje koalescenční separátor pro úpravu emulgovaných kapalin.
Ochrana proti hluku pro mycí boxy
V neposlední řadě je třeba zkontrolovat i místní hlukovou zátěž způsobenou provozem mycí linky. Případné obtěžování místních obyvatel však lze snadno minimalizovat pomocí protihlukových zařízení. Pokud jsou všechny tyto podmínky splněny, lze uvažovat o samotné technologii mytí.
Výběr vhodné mycí technologie pro mycí boxy: Stacionární nebo mobilní vysokotlaký čistič?
U mycích boxů, které se nepoužívají pro kontaktní čištění, se obvykle používají vysokotlaké čističe se studenou a/nebo horkou vodou. Zde je na výběr mezi stacionárními a mobilními stroji.
Stacionární vysokotlaké čističe
Pokud má mít k mycímu prostoru přístup veškerý personál dílny, musí být technologie mytí navržena tak, aby byla srozumitelná, a vyloučila se tak možnost provozních chyb. Zde je stacionární vysokotlaký čistič vhodnější volbou ve srovnání s mobilními stroji, zejména tam, kde je k dispozici potřebný prostor. Výhodou je, že stroj může být instalován v technologické místnosti, která není přístupná každému. Tam může pracovník odpovědný za technologii mytí nastavit na stroji typ programu, tlak proudu, dávkování mycích chemikálií a dobu trvání mytí. Tyto různé přednastavené mycí programy lze aktivovat prostřednictvím samostatného ovládacího terminálu v mycím prostoru. Předchází se tak pracovním úrazům bez ohledu na to, kolik zaměstnanců mycí box používá, a zabraňuje se poškození zákaznických vozidel a dílů způsobenému méně zkušeným personálem dílny. Kromě toho se stacionární vysokotlaké čističe vzhledem ke kratší době nastavení doporučují všude tam, kde je mycí linka v provozu několik hodin denně a kde je třeba umýt velké množství vozidel a dílů.
Mobilní vysokotlaké čističe
Pokud se mycí box používá jen příležitostně, postačí pro menší dílny mobilní studenovodní nebo horkovodní vysokotlaký čistič pro mytí dílů nebo vozidel. V závislosti na dostupné infrastruktuře a požadavcích na výkon lze vysokotlaké čističe provozovat na elektřinu nebo na benzín či naftu. Jejich výhodou je, že zabírají málo místa, protože není nutná speciální technologická místnost. Mobilní stroje však vždy vyžadují delší dobu přípravy. Kromě toho existuje určité riziko nehod způsobených elektrickým vedením, vodními hadicemi a vysokotlakými hadicemi, které se povalují kolem.
Studená, horká, pára
Pro výběr vhodné technologie čištění vyvstává otázka, zda je vysokotlaký čistič nevyhřívaný, nebo má být vybaven olejovým či plynovým hořákem nebo elektrickým ohřívačem vody. Pro zodpovězení této otázky je třeba zvážit infrastrukturu dílny - přívod elektřiny, plynu nebo oleje - a její účinnost. Pokud se k ohřevu vody používá plyn nebo olej, musí být u stacionárních strojů k dispozici připojení ke komínu. Má-li být prováděno také velké množství mytí motorů, je třeba zvážit použití horkovodního vysokotlakého čističe s přídavným parním stupněm. Takové stroje však smí používat pouze vyškolený personál z důvodu rizika úrazu. Naproti tomu pro mytí karoserie jsou vhodné stroje se studenou vodou. V létě ochlazují horké části karoserie, takže se mycí voda neodpařuje a může po delší dobu uvolňovat ulpívající nečistoty.
Čisticí prostředky
V ideálním případě lze na trysce nebo vysokotlakém čističi regulovat tlak a teplotu vody podle druhu znečištění, takže olejové nebo mastné nečistoty lze velmi snadno odstranit zvýšením teploty mycí vody. V případě velmi odolných nečistot se navíc používá mycí chemie. Pro tento účel existují univerzální nebo speciální čističe. Jejich použití a regulace by měla být co nejjednodušší pomocí stroje, aby se zabránilo nesprávnému nebo nadměrnému dávkování. Aby mycí chemikálie neměly žádný vliv na funkci lehkého kapalinového nebo koalescenčního separátoru, nabízejí výrobci mycích zařízení školení nebo komplexní instruktáž o jejich použití. Je nezbytné, aby se tyto nabídky využívaly.
Ergonomie
Bez ohledu na to, zda se použije stacionární nebo mobilní vysokotlaký čistič, je třeba dbát na ergonomii nářadí a příslušenství. Tělesným zraněním způsobeným nadměrnou nepřetržitou zátěží lze tak spolehlivě předejít. Vyhnete se také příznakům únavy, které zvyšují pravděpodobnost chyb a tím i zranění.
Příslušenství
Výběr příslušenství závisí na plánovaném použití a požadovaném úspěchu praní. Pěnové nástavce, rotační mycí kartáče nebo kloubové nástavce pro mytí podvozku nebo střechy jsou ideální pro čištění vozidel. Sprejové nástavce s různými úhly rozstřiku se naproti tomu s výhodou používají pro mytí dílů.
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