Generátor horké vody HWE 860
Elektrický generátor horké vody se používá v kombinaci s tlakovou myčkou a dokáže ohřát vodu až na 85 °C.
Elektrický generátor horké vody nabízí úctyhodný výkon 24 kW. Je určen pro použití všude tam, kde je obtížné nebo zakázané vypouštět spaliny z hořáku. Maximální teplota je 85 °C a je regulována termostatem. Jednotku lze provozovat ručně nebo automaticky. Zařízení pracuje ve spojení s tlakovou myčkou. Horkovodní generátor se dodává jako samostatná jednotka, včetně ovládací skříňky a potřebného materiálu (hadice, kabely, svorky atd.). Zákazník může volit mezi režimem studené nebo teplé vody prostřednictvím dvou elektromagnetických ventilů. Jednotku lze použít také jako ohřívač vody - např. v nepřetržitém provozu: Při průtoku 700 l/h a vstupní teplotě 15 °C je dosaženo teploty 45 °C (zvýšení teploty o 30 °C).
Charakteristické znaky a výhody
Samostatná jednotka s rozvaděčem a připojovacím materiálem
- Snadné připojení k tlakové myčce.
- Obsahuje nastavení teploty a ruční/automatický provoz.
- Zahrnuje bezpečnostní funkce a změkčování kapaliny.
Elektrický generátor teplé vody s výkonem 24 kW
- Pro provoz bez výfukových plynů v interiéru.
- Pro použití všude tam, kde není povolen otevřený oheň nebo výfukové plyny.
Vysoká pracovní teplota díky tepelnému výkonu 24 kW
- Teplota vody až 85 °C ve velké vestavěné nádrži (55 l).
- Až 50 °C při nepřetržitém provozu při 700 l/h (při vstupní teplotě 20 °C).
- Lze použít jako zásobník nebo ohřívač vody (nepřetržitý provoz).
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|3
|Napětí (V)
|400
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Průtok (l/h)
|min. 700 - max. 1300
|Příkon (kW)
|24
|Topný výkon (kW)
|24
|Zajištění (A)
|50
|Teplota přívodní vody (°C)
|až do 80
|Max. přítok (l/h)
|min. 700
|Max. pracovní teplota (°C)
|max. 85
|Objem bojleru předehřívací komora (l)
|19
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|42
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|700 x 610 x 720
Vybavení
- Nastavení teoloty
- Bezpečnostní termostat
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Elektrický generátor teplé vody pro provoz v interiéru bez nutnosti výfuku
- Pro čisticí aplikace a úkoly v potravinářském průmyslu.
- Ve výrobních halách a dílnách, kde je potřeba teplá voda.
- Ve vnitřních veřejných prostorách, kde je potřeba teplá voda