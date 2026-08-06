Generátor horké vody HWE 860

Elektrický generátor horké vody se používá v kombinaci s tlakovou myčkou a dokáže ohřát vodu až na 85 °C.

Elektrický generátor horké vody nabízí úctyhodný výkon 24 kW. Je určen pro použití všude tam, kde je obtížné nebo zakázané vypouštět spaliny z hořáku. Maximální teplota je 85 °C a je regulována termostatem. Jednotku lze provozovat ručně nebo automaticky. Zařízení pracuje ve spojení s tlakovou myčkou. Horkovodní generátor se dodává jako samostatná jednotka, včetně ovládací skříňky a potřebného materiálu (hadice, kabely, svorky atd.). Zákazník může volit mezi režimem studené nebo teplé vody prostřednictvím dvou elektromagnetických ventilů. Jednotku lze použít také jako ohřívač vody - např. v nepřetržitém provozu: Při průtoku 700 l/h a vstupní teplotě 15 °C je dosaženo teploty 45 °C (zvýšení teploty o 30 °C).

Charakteristické znaky a výhody
Samostatná jednotka s rozvaděčem a připojovacím materiálem
  • Snadné připojení k tlakové myčce.
  • Obsahuje nastavení teploty a ruční/automatický provoz.
  • Zahrnuje bezpečnostní funkce a změkčování kapaliny.
Elektrický generátor teplé vody s výkonem 24 kW
  • Pro provoz bez výfukových plynů v interiéru.
  • Pro použití všude tam, kde není povolen otevřený oheň nebo výfukové plyny.
Vysoká pracovní teplota díky tepelnému výkonu 24 kW
  • Teplota vody až 85 °C ve velké vestavěné nádrži (55 l).
  • Až 50 °C při nepřetržitém provozu při 700 l/h (při vstupní teplotě 20 °C).
  • Lze použít jako zásobník nebo ohřívač vody (nepřetržitý provoz).
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50 - 60
Průtok (l/h) min. 700 - max. 1300
Příkon (kW) 24
Topný výkon (kW) 24
Zajištění (A) 50
Teplota přívodní vody (°C) až do 80
Max. přítok (l/h) min. 700
Max. pracovní teplota (°C) max. 85
Objem bojleru předehřívací komora (l) 19
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 42
Rozměry (D x Š x V) (mm) 700 x 610 x 720

Vybavení

  • Nastavení teoloty
  • Bezpečnostní termostat
Generátor horké vody HWE 860
Generátor horké vody HWE 860
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • Elektrický generátor teplé vody pro provoz v interiéru bez nutnosti výfuku
  • Pro čisticí aplikace a úkoly v potravinářském průmyslu.
  • Ve výrobních halách a dílnách, kde je potřeba teplá voda.
  • Ve vnitřních veřejných prostorách, kde je potřeba teplá voda
Příslušenství
Čisticí prostředky