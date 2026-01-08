Aske- og tørstøvsuger AD 2
Med integreret filterrengøring, langvarig sugekraft og en 14-liters metalbeholder: Den kraftige aske- og tørstøvsuger til sikker fjernelse af aske uden kontakt med snavs.
Kraftfuld, holdbar, brugervenlig, alsidig og sikker: Med AD 2 aske- og tørstøvsuger med 600 watt turbine, kunne det ikke være nemmere at fjerne aske. Dens integrerede filterrensningssystem giver langvarig sugekraft og rengøring af tilstoppede filter ved et tryk på en knap, så sugekraften straks øges igen. Takket være et enkeltdelt filtersystem med robust fladt plisseret filter og groft snavsfilter i metal samt et praktisk håndtag på beholderen kan dette tømmes nemt, hurtigt og uden at skulle komme i kontakt med snavs. Metalbeholderen, en fleksibel sugeslange lavet af belagt metal og flammebestandigt materiale i topkvalitet giver maksimal sikkerhed ved opsamling af aske. Det skrå håndrør giver optimal arbejdskomfort og fungerer imponerende, især i hjørner og svært tilgængelige steder i skorstenen. Dette gør det muligt at støvsuge askerester. Dens kompakte design betyder, at askestøvsugeren kan opbevares i et lille rum når som helst, og sugeslangen kan nemt støttes op mod enheden, når den ikke er i brug.
Funktioner og fordele
Kärcher ReBoost filterrensningsteknologi - filterrensing ved et tryk på en knap.Til konstant og vedvarende sugeevne Velegnet til at støvsuge store mængder snavs.
Filtersystem bestående af en flammeresistent komponent med robust fladt plisseret filter og metal filter til groft skidt.Nemt at tømme beholderen uden at komme i kontakt med skidt og snavs. Ekstremt højt niveau af komfort takket været hurtig filterudskiftning.
Flammeresistente materialer, metalbeholder og metalslange.Til maksimal sikkerhed når aske skal opsamles - selv hvis brugt ukorrekt.
Vinklet støvsugerrør.
- Til grundig rengøring i alle hjørner og kroge i skorstenen.
1,2 meter sugeslange lavet med metalbelægning.
- For stor fleksibilitet.
Træk-og-skub låsesystem.
- Let og hurtig åbning, lukning og tømning af tanken.
Praktisk håndtag på beholderen.
- For nem tømning af beholder.
Praktisk parkeringsposition på enheden.
- Nem adgang til opbevaring af sugeslangen - ideel til opbevaring under afbrydelser.
Stor ledningskrog
- Til sikker og bekvem opbevaring af ledningen
Kompakt- og letvægtsdesign.
- Pladsbesparende enhedsopbevaring.
Specifikationer
Teknisk data
|Nominelt effektoptag (W)
|600
|Sugestyrke (W)
|140
|Støvsugning (mbar)
|max. 210
|Luftgennemstrømning (l/s)
|max. 40
|Beholderkapacitet (l)
|14
|Beholdermateriale
|Metal
|Ledning (m)
|4
|ID tilbehør (mm)
|35
|Strømtilslutning (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Lydeffektniveau (dB(A))
|82
|Farve
|sort
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|7,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|345 x 330 x 440
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 1.2 m
- Materiale til sugeslange: Metal belagt
- Fladfilter: 1 Stk., Polyester flammeresistent
- Groft snavsfilter
- Grovt snavsfilter: Metal
Udstyr
- Filtrengøringsfunktion
- Komfortabelt håndtag på beholderen.
- Let bøjning på sugeslangen.
- Kabelkrog
- Opbevaringsplads til små dele
Anvendelsesområder
- Aske.
- Pejs, brændeovn m.m.
- Grill
Tilbehør
AD 2 reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.