Dampmoppe SC 1 Upright
Let, slank og med et opretstående design: Er klar til brug på kun 30 sekunder til ubekymret rengøring med damp.
Bekæmp snavs med hygiejnisk damp: Kärcher SC 1 Upright rengør forseglede hårde gulve ubesværet og bekymringsfrit. Grundig rengøring med Kärchers damprenser fjerner 99,999 % af vira¹⁾ og 99,99 % af alle almindelige husholdningsbakterier²⁾ fra hårde overflader i hjemmet. Tænd og kom i gang: Damprenseren er opvarmet og klar til brug på kun 30 sekunder. Ferskvandsbeholderen kan nemt tages ud og fyldes. En automatisk afkalkningsfunktion med en afkalkningspatron i apparatet sikrer en lang levetid. Det er nemt at skifte klud på gulvmundstykket uden at komme i kontakt med snavs takket være velcrolukningen. Træd blot på den store praktiske krog-løkke-hægte på gulvkluden, og træk apparatet opad. Det er også meget praktisk at parkere og stille damprenseren fra sig: Den slanke og lette enhed forbliver oprejst af sig selv.
Funktioner og fordele
Strømlinet produktdesign og gulvmundstykke med fleksibelt led
- Ergonomisk og effektiv rengøring af hele gulvet, uanset brugerens højde og takket været fleksible mundstykkeled.
Non-stop damp og integreret afkalkningpatron.
- Takket være den intelligente afkalkningspatron fjernes kalk automatisk fra vandet.
- Den flytbare tank er let at fylde til enhver tid - til kontinuerlig damp uden at forstyrre dit arbejde.
Kort opvarmningstid.
- Med en opvarmningstid på kun 30 sekunder er apparatet klar til brug på kort tid.
Specifikationer
Teknisk data
|Test certificat¹⁾
|Dræber op til 99.99% of coronavirus¹⁾ and 99.9% bakterier²⁾
|Areal pr. tank (m²)
|30
|Varmeeffekt (W)
|1300
|Ledningslængde (m)
|5
|Opvarmningstid (min)
|0,5
|Tankvolumen (l)
|0,2
|Strømtilslutning (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|3,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|314 x 147 x 1197
¹⁾ Tests har vist, at punktrengøring (30 sekunder ved maksimalt dampniveau og direkte kontakt med den overflade som skal rengøres) med en Kärcher damprenser kan fjerne 99,999 % af enveloped virus, som f.eks. coronavirus eller influenza (ekskl. Hepatitis B-virus) på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet (testbakterie: modificeret vaccinia Ankara-virus). / ²⁾ Ved grundig rengøring med en Kärcher damprenser dræbes 99,99 % af alle almindelige husholdningsbakterier på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet, forudsat en rengøringshastighed på 30 cm/s. på maksimalt dampniveau samt direkte kontakt med overfladen som skal rengøres. (Testbakterie: Enterococcus hirae). 99,999 % af bakterierne fjernes med professionelle damprensere SG(V) ifølge EN 16615:2015-06, PVC-gulve, testbakterie: Enterococcus hirae ATCC 10541. / ³⁾ Den mindste faktor, hvormed produktets levetid forlænges, baseret på interne tests med en vandhårdhed på 20 °dH og karbonathårdhed på 15 °dH.
Scope of supply
- EasyFix Large universal gulvrengøringsklud: 2 Stk.
- Gulvmundstykke: EasyFix Large
Udstyr
- Sikkerhedsventil
- Tank: kan tages ud og genopfyldes efter behov
Videoer
Anvendelsesområder
- Forseglede hårde gulve som parket, laminat, kork, sten, linoleum og PVC samt korte bunke tæpper
- Hårde gulve
Tilbehør
SC 1 Upright reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.