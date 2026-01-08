Dampmoppe SC 2 Upright EasyFix
Med den opretstående SC 2 Upright EasyFix-damprenser fjernes op til 99,999 % af coronavira¹⁾ og 99,99% af alle almindelige husholdningsbakterier²⁾ fra hårde overflader.
Brug damp til at tackle snavs: Kärcher SC 2 Upright EasyFix rengør alle forseglede hårde gulve - også træ. Med enhedens indstillede dampkontrol i 2 trin fjerner Kärcher-damprenseren op til 99,999 % af coronavira¹⁾ og 99,99 % af alle almindelige husholdningsbakterier²⁾ fra hårde overflader. Damprenseren varmes op på et øjeblik og er klar til brug med det samme med en aftagelig, genopfyldelig vandtank inkl. afkalkningspatron. Det er nemt at se betjeningsstatus på enheden via farvekoderne på LED-lyset på håndtaget. Kombinationen er perfekt: For grundigere rengøring og hurtigt skift af klude uden kontakt med snavs sættes Kärcher-mikrofiberklude fast til gulvdysen med en "selvklæbende" mekanisme.
Funktioner og fordele
Forudindstillet dampflowkontrol i 2 trin til rengøring af forskellige overfladerValg af niveauer til træ eller fliser til den ideelle mængde damp.
Strømlinet produktdesign og gulvmundstykke med fleksibelt ledErgonomisk og effektiv rengøring af hele gulvet, uanset brugerens højde og takket været fleksible mundstykkeled.
Non-stop damp og integreret afkalkningpatron.Den intelligente afkalkningspatron fjerner automatisk kalk fra vandet, hvilket forlænger apparatets levetid dramatisk. Den flytbare tank er let at fylde til enhver tid - til kontinuerlig damp uden at forstyrre dit arbejde.
Kort opvarmningstid.
- Med en opvarmningstid på kun 30 sekunder er apparatet klar til brug på kort tid.
EasyFix gulvdyse med fleksibel fuge og krog-og-løkke fastgørelse til gulv rengøring klud
- Optimale rengøringsresultater af alle typer hårde overflader rundt omkring i hjemmet takket været effektiv lamelteknologi.
- Kontaktløs skifte af klud uden at komme i kontakt med skidt og nem påsættelse af gulvklud takket været krog-og-løkke system.
Specifikationer
Teknisk data
|Test certificat¹⁾
|Dræber op til 99.99% of coronavirus¹⁾ and 99.9% bakterier²⁾
|Areal pr. tank (m²)
|ca. 50
|Varmeeffekt (W)
|1600
|Ledningslængde (m)
|5
|Opvarmningstid (min)
|0,5
|Tankvolumen (l)
|0,4
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|4
|Mål (L x B x H) (mm)
|314 x 168 x 1185
¹⁾ Tests har vist, at punktrengøring (30 sekunder ved maksimalt dampniveau og direkte kontakt med den overflade som skal rengøres) med en Kärcher damprenser kan fjerne 99,999 % af enveloped virus, som f.eks. coronavirus eller influenza (ekskl. Hepatitis B-virus) på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet (testbakterie: modificeret vaccinia Ankara-virus). / ²⁾ Ved grundig rengøring med en Kärcher damprenser dræbes 99,99 % af alle almindelige husholdningsbakterier på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet, forudsat en rengøringshastighed på 30 cm/s. på maksimalt dampniveau samt direkte kontakt med overfladen som skal rengøres. (Testbakterie: Enterococcus hirae). 99,999 % af bakterierne fjernes med professionelle damprensere SG(V) ifølge EN 16615:2015-06, PVC-gulve, testbakterie: Enterococcus hirae ATCC 10541. / ³⁾ Den mindste faktor, hvormed produktets levetid forlænges, baseret på interne tests med en vandhårdhed på 20 °dH og karbonathårdhed på 15 °dH.
Scope of supply
- EasyFix universal gulvrengøringsklud: 1 Stk.
- Gulvmundstykke: EasyFix
Udstyr
- Sikkerhedsventil
- Dampregulator: På håndtaget (to-trins).
- Tank: kan tages ud og genopfyldes efter behov
Videoer
Anvendelsesområder
- Hårde gulve