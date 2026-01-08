Teknisk data

Test certificat¹⁾ Dræber op til 99.99% of coronavirus¹⁾ and 99.9% bakterier²⁾ Areal pr. tank (m²) ca. 50 Varmeeffekt (W) 1600 Ledningslængde (m) 5 Opvarmningstid (min) 0,5 Tankvolumen (l) 0,4 Antal strømfaser (Ph) 1 Spænding (V) 220 / 240 Frekvens ( Hz ) 50 / 60 Farve hvid Vægt uden tilbehør (kg) 2,5 Vægt inkl. emballage (kg) 4 Mål (L x B x H) (mm) 314 x 168 x 1185

¹⁾ Tests har vist, at punktrengøring (30 sekunder ved maksimalt dampniveau og direkte kontakt med den overflade som skal rengøres) med en Kärcher damprenser kan fjerne 99,999 % af enveloped virus, som f.eks. coronavirus eller influenza (ekskl. Hepatitis B-virus) på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet (testbakterie: modificeret vaccinia Ankara-virus). / ²⁾ Ved grundig rengøring med en Kärcher damprenser dræbes 99,99 % af alle almindelige husholdningsbakterier på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet, forudsat en rengøringshastighed på 30 cm/s. på maksimalt dampniveau samt direkte kontakt med overfladen som skal rengøres. (Testbakterie: Enterococcus hirae). 99,999 % af bakterierne fjernes med professionelle damprensere SG(V) ifølge EN 16615:2015-06, PVC-gulve, testbakterie: Enterococcus hirae ATCC 10541. / ³⁾ Den mindste faktor, hvormed produktets levetid forlænges, baseret på interne tests med en vandhårdhed på 20 °dH og karbonathårdhed på 15 °dH.