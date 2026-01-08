Kärcher SC 3 Upright dampmoppen sikrer dybdegående rengøring på alle hårde gulve uden besvær og med den enkleste håndtering: dampen reguleres nemt via tre forudindstillede niveauer, der passer til overfladen. Den højeste kvalitetsmodel i Upright-serien opvarmes på få sekunder. Takket være den friske vandtank, som kan fyldes og fjernes når som helst, inklusive afkalkningspatronen, er denne dampmoppe klar til brug på ingen tid. Den aktuelle driftsstatus vises via farvekoder på LED-båndet. Grundig rengøring fjerner op til 99,999% af alle vira¹⁾ og 99,99% af alle almindelige husholdningsbakterier²⁾ fra typiske hårde husholdningsoverflader. Når det kommer til grundig rengøring, er SC 3 Upright langt overlegen i forhold til konventionelle metoder, såsom brug af en moppe, takket være kombinationen af EasyFix gulvmundstykket og gulvklude af høj kvalitet. Det er nemt at skifte kluden på gulvmundstykket uden at komme i kontakt med snavs takket være velcrolukningen. Du skal blot træde på den store strop på gulvkluden og trække enheden opad. For en blød berøring: selv tæppebelagte gulve kan nemt få nyt liv ved hjælp af tæppeglideren.