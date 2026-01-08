Dampmoppe SC 3 Opretstående EasyFix
Ubesværet dybderengøring af hårde gulve: den brugervenlige SC 3 Upright premium dampmoppe fjerner op til 99,999% af vira¹⁾ og 99,99% af alle almindelige husholdningsbakterier²⁾.
Kärcher SC 3 Upright dampmoppen sikrer dybdegående rengøring på alle hårde gulve uden besvær og med den enkleste håndtering: dampen reguleres nemt via tre forudindstillede niveauer, der passer til overfladen. Den højeste kvalitetsmodel i Upright-serien opvarmes på få sekunder. Takket være den friske vandtank, som kan fyldes og fjernes når som helst, inklusive afkalkningspatronen, er denne dampmoppe klar til brug på ingen tid. Den aktuelle driftsstatus vises via farvekoder på LED-båndet. Grundig rengøring fjerner op til 99,999% af alle vira¹⁾ og 99,99% af alle almindelige husholdningsbakterier²⁾ fra typiske hårde husholdningsoverflader. Når det kommer til grundig rengøring, er SC 3 Upright langt overlegen i forhold til konventionelle metoder, såsom brug af en moppe, takket være kombinationen af EasyFix gulvmundstykket og gulvklude af høj kvalitet. Det er nemt at skifte kluden på gulvmundstykket uden at komme i kontakt med snavs takket være velcrolukningen. Du skal blot træde på den store strop på gulvkluden og trække enheden opad. For en blød berøring: selv tæppebelagte gulve kan nemt få nyt liv ved hjælp af tæppeglideren.
Funktioner og fordele
Forudindstillet dampstrømskontrol i tre trin til rengøring af forskellige overfladerValgmuligheder for gulvbelægningssymboler til træ, fliser og tæpper for at indstille den ideelle dampstrøm.
Non-stop damp og integreret afkalkningpatron.Den flytbare tank er let at fylde til enhver tid - til kontinuerlig damp uden at forstyrre dit arbejde. Den intelligente afkalkningspatron fjerner automatisk kalk fra vandet, hvilket forlænger apparatets levetid dramatisk.
Kort opvarmningstid.Med en opvarmningstid på kun 30 sekunder er apparatet klar til brug på kort tid.
LED-remmen på enheden signalerer opvarmning og om den er klar til brug
- Ekstremt nem anvendelse takket være enhedens løbende tilbagemelding til brugeren angående driftsstatus.
- Rødt pulserende lys angiver, at apparatet er opvarmet, og et konstant grønt lys indikerer, at enheden er klar til brug.
EasyFix gulvdyse med fleksibel fuge og krog-og-løkke fastgørelse til gulv rengøring klud
- Optimale rengøringsresultater af alle typer hårde overflader rundt omkring i hjemmet takket været effektiv lamelteknologi.
- Kontaktløs skifte af klud uden at komme i kontakt med skidt og nem påsættelse af gulvklud takket været krog-og-løkke system.
- Ergonomisk og effektiv rengøring med fuld gulvkontakt til enhver kropshøjde takket være den fleksible dyseledning.
Intelligent vandhårdhed indstilling
- Vandhårdhed kan indstilles individuelt fra blød til meget hård.
- Enheden har en lang levetid takket være optimal beskyttelse mod kalk.
Carpet Glider til opfriskning af tæpper
- Giv tæppebelagte gulve et nyt liv nemt og bekvemt ved brug af Carpet Glider
Tænd-/slukkontakt på maskinen.
- Let at tænde og slukke.
Specifikationer
Teknisk data
|Test certificat¹⁾
|Dræber op til 99.99% of coronavirus¹⁾ and 99.9% bakterier²⁾
|Areal pr. tank (m²)
|ca. 60
|Varmeeffekt (W)
|1600
|Ledningslængde (m)
|5
|Opvarmningstid (min)
|0,5
|Tankvolumen (l)
|0,5
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|4,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|314 x 207 x 1185
¹⁾ Tests har vist, at punktrengøring (30 sekunder ved maksimalt dampniveau og direkte kontakt med den overflade som skal rengøres) med en Kärcher damprenser kan fjerne 99,999 % af enveloped virus, som f.eks. coronavirus eller influenza (ekskl. Hepatitis B-virus) på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet (testbakterie: modificeret vaccinia Ankara-virus). / ²⁾ Ved grundig rengøring med en Kärcher damprenser dræbes 99,99 % af alle almindelige husholdningsbakterier på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet, forudsat en rengøringshastighed på 30 cm/s. på maksimalt dampniveau samt direkte kontakt med overfladen som skal rengøres. (Testbakterie: Enterococcus hirae). 99,999 % af bakterierne fjernes med professionelle damprensere SG(V) ifølge EN 16615:2015-06, PVC-gulve, testbakterie: Enterococcus hirae ATCC 10541. / ³⁾ Den mindste faktor, hvormed produktets levetid forlænges, baseret på interne tests med en vandhårdhed på 20 °dH og karbonathårdhed på 15 °dH.
Scope of supply
- EasyFix universal gulvrengøringsklud: 1 Stk.
- Gulvtæppe glider
- Gulvmundstykke: EasyFix
Udstyr
- Sikkerhedsventil
- Dampregulator: på håndtaget (tre trin)
- Tank: kan tages ud og genopfyldes efter behov
- Indbygget tænd-/slukkontakt
Videoer
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Frisker gulvtæpper op.