GSH 18-20 Batteri
Alt på rad og række: Den batteridrevne GSH 18-20 Batteri 2-i-1 græs- og buskklipper klipper plænekanter med præcision og trimmer buske til elegante former. Det giver præcise klipperesultater.
En gartners øje fryder sig over klare linjer og faste former, som får haven til at se dejligt vedligeholdt ud. Men når der skal slås græs langs med sten, stier eller terrasser, kan en plæneklipper aldrig give en ren, klar linje. Det er her den effektive batteridrevne GSH 18-20 Batteri græs- og buskklipper kommer ind i billedet. Den 12 cm bredde græsklinge trimmer plænekanterne med ultimativ præcision. Dertil kommer, at det er en batteridrevet letvægtsmaskine, hvilket gør den til det perfekte redskab til længere tids uafbrudt arbejde samt effektiv klipning. Og det er ikke alt - den kan også trimme buske, forudsat at den rigtige klinge er sat på. Den 20 cm lange buskklinge med dobbelte, diamantslebne kanter kan hurtigt sættes på ved hjælp af et skruesystem, hvor der ikke er brug for værktøj. Når de ujævne plænekanter og spredte buske allesammen er trimmet, kan den alsidige 2-i-1- maskine hænges op i et skur eller en garage med det ophæng, der er indbygget i klingeskærmen. Pladsbesparende opbevaring af redskabet, indtil der er brug for dens kræfter næste gang.
Funktioner og fordele
2-i-1 funktionNemt at skifte mellem klingerne til græs og til buske, præcist som den aktuelle opgave kræver det.
Udskiftning af klinge uden brug af værktøjTakket være intelligent designet skruesystem.
Diamantslebne klinger med dobbeltsidede skæresiderGiver resultater med præcision
Klingebeskyttelse og ophængestrop
- Til pladsbesparende opbevaring
Ergonomisk designet håndtag
- Sikrer et bekvemt greb selv ved længerevarende opgaver.
Sikkerhedsafbryder
- Forhindrer utilsigtet start af græs- og buskknivene.
Kärchers 18 V Battery Power platform
- Real Time Technology G10 LCD batteri-display. Resterende driftstid, resterende opladning og batterikapacitet. Lang holdbarhed og effektiv takket være litium-ion-celler. Det udskiftelige batteri kan anvendes i alle andre enheder på Kärchers 18 V Battery Power platform.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Buskklinge, skærelængde (cm)
|20
|Buskklinge, ledlængde (mm)
|10
|Græsklinge, skærebredde (cm)
|12
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|18
|Power pr. batteriopladning - Beskæring af buske * (m)
|max. 800 (2,5 Ah) / max. 1600 (5 Ah)
|Power pr. batteriopladning - Græsklipning (m)
|max. 1000 (2,5 Ah) / max. 2000 (5 Ah)
|Batteritid pr. opladning ** (min)
|max. 100 (2,5 Ah) / max. 200 (5 Ah)
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|1,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|582 x 100 x 174
* Løbende meter, bladlængde /
** Anvendelse med græsstrå.
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
- Buskklinge
- Græsklinge
- Bladbeskyttelse
Udstyr
- Vægophæng
Videoer
Anvendelsesområder
- Plænekanter, f.eks. langs blomsterbede eller stier.
- Til beskæring og formning af buske.
- Til buske.
