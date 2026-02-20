Græs- og busktrimmer GSH 2 Plus

Præcision, der inspirerer: Med den batteridrevne 2-i-1 græs- og busktrimmer kan du klippe plænekanter og buske på ingen tid!

Præcision, der imponerer: Når du bruger den 8 cm brede græsklinge på den lette, ledningsfri græs- og busktrimmer GSH 2 Plus med indbygget batteri, er det nemt at klippe plænekanterne langs stier, omkring blomsterbede eller ved terrassen. Vores præcise 11 cm lange buskklinge bruges til at forme havens buske. Andre fordele inkluderer den hurtige udskiftning af klinger helt uden værktøj, blot ved at trykke på en knap, stroppen i buskklingen, der sparer plads under opbevaring, og teleskophåndtaget som valgfrit tilbehør (ikke inkluderet), som gør det nemt at klippe plænens kanter.

Funktioner og fordele
Græs- og busktrimmer GSH 2 Plus: Udskiftning af klinge uden brug af værktøj
Udskiftning af klinge uden brug af værktøj
Skifte mellem græs og buske bladene er nemt takket være quick-change systemet.
Græs- og busktrimmer GSH 2 Plus: Laserskåret diamantslebet blad.
Laserskåret diamantslebet blad.
Giver resultater med præcision
Græs- og busktrimmer GSH 2 Plus: Ergonomisk designet håndtag
Ergonomisk designet håndtag
Sikrer et bekvemt greb selv ved længerevarende opgaver.
Holder loop.
  • Til pladsbesparende opbevaring
Sikkerhedsafbryder
  • Forhindrer utilsigtet start af græs- og buskknivene.
Specifikationer

Teknisk data

Batteridrevet maskine
Buskklinge, skærelængde (cm) 11
Buskklinge, ledlængde (mm) 8
Græsklinge, skærebredde (cm) 8
Batteritype Litium-ion batteri
Batterispænding (V) 3,6
Power pr. batteriopladning - Beskæring af buske * (m) max. 400
Power pr. batteriopladning - Græsklipning (m) max. 500
Batteritid pr. opladning ** (min) max. 50
Batteriets opladningstid (min) 155
Farve Gul
Vægt uden tilbehør (kg) 0,6
Vægt inkl. emballage (kg) 1,7
Mål (L x B x H) (mm) 392 x 81 x 132

* Løbende meter, bladlængde /
** Anvendelse med græsstrå.

Udstyr

  • Buskklinge
  • Græsklinge
  • Vægophæng
  • Bladbeskyttelse
Videoer
Anvendelsesområder
  • Plænekanter, f.eks. langs blomsterbede eller stier.
  • Til beskæring og formning af buske.
Tilbehør
GSH 2 Plus reservedele

Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.

Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.

Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.

Du kan også læse mere om reservedele her.