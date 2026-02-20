Græs- og busktrimmer GSH 2 Plus
Præcision, der inspirerer: Med den batteridrevne 2-i-1 græs- og busktrimmer kan du klippe plænekanter og buske på ingen tid!
Præcision, der imponerer: Når du bruger den 8 cm brede græsklinge på den lette, ledningsfri græs- og busktrimmer GSH 2 Plus med indbygget batteri, er det nemt at klippe plænekanterne langs stier, omkring blomsterbede eller ved terrassen. Vores præcise 11 cm lange buskklinge bruges til at forme havens buske. Andre fordele inkluderer den hurtige udskiftning af klinger helt uden værktøj, blot ved at trykke på en knap, stroppen i buskklingen, der sparer plads under opbevaring, og teleskophåndtaget som valgfrit tilbehør (ikke inkluderet), som gør det nemt at klippe plænens kanter.
Funktioner og fordele
Udskiftning af klinge uden brug af værktøjSkifte mellem græs og buske bladene er nemt takket være quick-change systemet.
Laserskåret diamantslebet blad.Giver resultater med præcision
Ergonomisk designet håndtagSikrer et bekvemt greb selv ved længerevarende opgaver.
Holder loop.
- Til pladsbesparende opbevaring
Sikkerhedsafbryder
- Forhindrer utilsigtet start af græs- og buskknivene.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Buskklinge, skærelængde (cm)
|11
|Buskklinge, ledlængde (mm)
|8
|Græsklinge, skærebredde (cm)
|8
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Batterispænding (V)
|3,6
|Power pr. batteriopladning - Beskæring af buske * (m)
|max. 400
|Power pr. batteriopladning - Græsklipning (m)
|max. 500
|Batteritid pr. opladning ** (min)
|max. 50
|Batteriets opladningstid (min)
|155
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|0,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|392 x 81 x 132
* Løbende meter, bladlængde /
** Anvendelse med græsstrå.
Udstyr
- Buskklinge
- Græsklinge
- Vægophæng
- Bladbeskyttelse
Videoer
Anvendelsesområder
- Plænekanter, f.eks. langs blomsterbede eller stier.
- Til beskæring og formning af buske.
Tilbehør
GSH 2 Plus reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.