GSH 2 Plus Battery
Den perfekte (have)hjælper: Den batteridrevne 2-i-1 græs- og busktrimmer med udskifteligt batteri er perfekt til præcis klipning af plænekanter og formning af buske.
Uovertruffen præcision: Takket være den 8 cm brede græsklinge på den lette, ledningsfri græs- og busktrimmer GSH 4-4 Plus Battery Set, inkl. udskifteligt 4 V Battery Power-batteri har du nu nydelige kanter langs stierne i din have, omkring blomsterbede og ved din terrasse. Den præcise 11 cm lange buskklinge bruges til at skære buske. Andre fordele inkluderer den hurtige udskiftning af klinger helt uden værktøj, blot ved at trykke på en knap, stroppen i buskklingen, der sparer plads under opbevaring, og teleskophåndtaget som valgfrit tilbehør (ikke inkluderet), som gør det nemt og behageligt at klippe plænens kanter.
Funktioner og fordele
Udskiftning af klinge uden brug af værktøjSkifte mellem græs og buske bladene er nemt takket være quick-change systemet.
Laserskåret diamantslebet blad.Giver resultater med præcision
Ergonomisk designet håndtagSikrer et bekvemt greb selv ved længerevarende opgaver.
Holder loop.
- Til pladsbesparende opbevaring
Sikkerhedsafbryder
- Forhindrer utilsigtet start af græs- og buskknivene.
4 V Kärcher Battery Power inkluderet i leveringsomfanget.
- Maksimal fleksibilitet og øget driftstid takket være ekstra batteri.
- Holdbar, sikker og kraftfuld, takket være Li-Ion celler
- Egnet til alle Kärcher 4 V Battery Power enheder.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|4 V Batteriplatform
|Buskklinge, skærelængde (cm)
|11
|Buskklinge, ledlængde (mm)
|8
|Græsklinge, skærebredde (cm)
|8
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|nominal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Antal batterier krævet (Stk.)
|1
|Power pr. batteriopladning - Beskæring af buske * (m)
|max. 450 (2,5 Ah)
|Power pr. batteriopladning - Græsklipning (m)
|max. 600 (2,5 Ah)
|Batteritid pr. opladning ** (min)
|max. 60 (2,5 Ah)
|Opladningstid med hurtigoplader 80 % / 100 % (min)
|130 / 150
|Output power, udgangseffekt (A)
|1
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|0,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|392 x 81 x 132
* Løbende meter, bladlængde /
** Anvendelse med græsstrå.
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger
- Buskklinge
- Græsklinge
- Bladbeskyttelse
Udstyr
- Batteri: 2,5 Ah Batteri Power batteri (1 stk.)
- Oplader: 4 V Battery Power-oplader (1 stk.)
- Vægophæng
Anvendelsesområder
- Plænekanter, f.eks. langs blomsterbede eller stier.
- Til beskæring og formning af buske.
- Til buske.
