LTR 18-25 Batteri plænetrimmerens snoede tråd sikrer maksimal præcision, når græsSæt trimmes. Et driftssikkert og støjsvagt redskab, der nemt når ind i alle havens hjørner og kanter og efterlader en ren og klar græskant langs med stier og terasser takket være kanttrimningsfunktionen. Den automatiske tilpasning af tråden sikrer også, at tråden altid har den perfekte længde. Letvægtskonstruktionen og 2-håndsgrebet gør plænetrimmeren ergonomisk at holde og arbejde med. 36V Realtime technology batteri og oplader medfølger. Batteriet kan bruges til alle Kärcers andre 36 V havemaskiner.