LTR 18-25 Batteri Sæt
Ultralet, ergonomisk at holde og nem at bruge. 18V batteri og oplader medfølger i dette LTR 18-25 Batteri Sæt.
LTR 18-25 Batteri plænetrimmerens snoede tråd sikrer maksimal præcision, når græsSæt trimmes. Et driftssikkert og støjsvagt redskab, der nemt når ind i alle havens hjørner og kanter og efterlader en ren og klar græskant langs med stier og terasser takket være kanttrimningsfunktionen. Den automatiske tilpasning af tråden sikrer også, at tråden altid har den perfekte længde. Letvægtskonstruktionen og 2-håndsgrebet gør plænetrimmeren ergonomisk at holde og arbejde med. 36V Realtime technology batteri og oplader medfølger. Batteriet kan bruges til alle Kärcers andre 36 V havemaskiner.
Funktioner og fordele
Effektivt skæresystemSkærefunktionen gør det let at komme rundt i hjørner og trange områder i haven. Den snoede trimmertråd garanterer præcis klipning og støjsvag drift.
Skæring af kanterDet roterende trimmerhoved sikrer rene, skarpe plænekanter langs terrasser og stier.
LetvægtsPå grund af enhedens lave vægt er plænetrimning ikke længere hårdt arbejde.
Automatisk forlængelse af trimmertråd
- Automatisk indstilling sikrer, at ledningen altid har den perfekte længde til opgaven.
Ergonomisk designet håndtag
- Bekvem arbejdsstilling, som også aflaster din ryg takket være grebet, der er designet til at bruges med begge hænder.
Praktisk beskyttelseskappe
- Den beskyttende skærm beskytter brugeren mod græstotter på afveje.
- Add-on støtten gør det nemt at stille trimmeren til side, når du holder en pause i arbejdet.
Kärchers 18 V Battery Power platform
- Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet.
- Effektive lithium-ion celler med lang levetid
- Det udskiftelige batteri kan bruges i alle andre Kärcher 18 V Battery Power platform enheder.
Optimal brug af trimmerens klinger
- Ideel til meget krævende opgaver såsom fjernelse af ukrudt.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Skærediameter (cm)
|25
|Græstrimmer
|Ledningshoved
|Gevindforlænger
|Automatisk
|Trimmerens ledningsgeometri
|Snoet
|Linediameter (mm)
|1,6
|Hastighedsjustering
|Nej
|Hastighed (rpm)
|9500
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Ydelse pr. opladning* (m)
|max. 300 (2,5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (min)
|max. 30 (2,5 Ah)
|Opladningstid med standardoplader (min)
|300
|Output power, udgangseffekt (A)
|0,5
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|1,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|3,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|1184 x 296 x 386
Plænekant
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger
- Batteri: 18 V / 2,5 Ah Batteri Power batteri (1 stk.)
- Oplader: 18 V Battery Power standard oplader (1 stk.)
Udstyr
- Spole
- Ekstra håndtag
- Drejeligt trimmerhoved
Videoer
Anvendelsesområder
- Græsplæne
- Plænekanter, f.eks. langs blomsterbede eller stier.