Den batteridrevne græstrimmer LTR 18-30 Batteri er en sand allrounder. Med den snoede tråd garanterer trimmeren præcis klipning og gør det let at arbejde rundt omkring i havens hjørner og kroge og vanskeligt tilgængelige steder. Tråden har altid den perfekte længde takket være den automatiske indstilling. Kanttrimningsfunktionen sikrer, at trimmeren efterlader skarpe, rene kanter langs med stier og terrasser. Vippevinklen er også nem at indstille, så græsset kan trimmes under lave forhindringer. Planteskærmen, som kan klappes ud, beskytter mod utilsigtet beskadigelse af blomster og træer. Teleskophåndtaget og det højdejusterbare 2-håndsgreb sikrer ergonomisk arbejde i oprejst stilling. Græstrimmeren leveres med et batteri og en hurtigoplader.