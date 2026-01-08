LTR 18-30 Batteri Sæt
Allround batteridrevet græstrimmer til skarpe plænekanter, ergonomisk havearbejde og nem adgang til alle hjørner. LTR 18-30 Batteri Sæt leveres inkl. 18 V batteri og hurtigoplader.
Den batteridrevne græstrimmer LTR 18-30 Batteri er en sand allrounder. Med den snoede tråd garanterer trimmeren præcis klipning og gør det let at arbejde rundt omkring i havens hjørner og kroge og vanskeligt tilgængelige steder. Tråden har altid den perfekte længde takket være den automatiske indstilling. Kanttrimningsfunktionen sikrer, at trimmeren efterlader skarpe, rene kanter langs med stier og terrasser. Vippevinklen er også nem at indstille, så græsset kan trimmes under lave forhindringer. Planteskærmen, som kan klappes ud, beskytter mod utilsigtet beskadigelse af blomster og træer. Teleskophåndtaget og det højdejusterbare 2-håndsgreb sikrer ergonomisk arbejde i oprejst stilling. Græstrimmeren leveres med et batteri og en hurtigoplader.
Funktioner og fordele
Effektivt skæresystemSkærefunktionen gør det let at komme rundt i hjørner og trange områder i haven. Den snoede trimmertråd garanterer præcis klipning og støjsvag drift.
Skæring af kanterDet roterende trimmerhoved sikrer rene, skarpe plænekanter langs terrasser og stier.
Justerbart trimmerhovedErgonomisk trimmeløsning, selv under lave forhindringer som havebænke.
Planteskærm, der kan klappes ud
- Beskytter planter mod beskadigelse, når der trimmes langs med blomsterbede og tæt på træer.
Teleskophåndtag
- Kan tilpasses til den enkelte brugers højde, så man kan arbejde i oprejst stilling, så rygsmerter og skader kan undgås.
Ergonomisk designet håndtag
- Gummihåndtag giver sikkert greb og ekstra komfort.
- Højdejusterbart greb til brug med begge hænder sikrer ergonomisk arbejdsstilling.
Automatisk forlængelse af trimmertråd
- Automatisk indstilling sikrer, at ledningen altid har den perfekte længde til opgaven.
Praktisk beskyttelseskappe
- Den beskyttende skærm beskytter brugeren mod græstotter på afveje.
- Add-on støtten gør det nemt at stille trimmeren til side, når du holder en pause i arbejdet.
Kärchers 18 V Battery Power platform
- Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet.
- Effektive lithium-ion celler med lang levetid
- Det udskiftelige batteri kan bruges i alle andre Kärcher 18 V Battery Power platform enheder.
Optimal brug af trimmerens klinger
- Ideel til meget krævende opgaver såsom fjernelse af ukrudt.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Skærediameter (cm)
|30
|Græstrimmer
|Ledningshoved
|Gevindforlænger
|Automatisk
|Trimmerens ledningsgeometri
|Snoet
|Linediameter (mm)
|1,6
|Hastighedsjustering
|Nej
|Hastighed (rpm)
|7800
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Ydelse pr. opladning* (m)
|max. 350 (2,5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (min)
|max. 30 (2,5 Ah)
|Opladningstid, batteri (min)
|44 / 83
|Output power, udgangseffekt (A)
|2,5
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|4,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|1325 x 312 x 315
Plænekant
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger
- Batteri: 18 V / 2,5 Ah Batteri Power batteri (1 stk.)
- Oplader: 18 V Battery Power hurtigoplader (1 stk.)
Udstyr
- Spole
- Planteskærm
- Indstilling af hældning
- Ekstra håndtag
- Drejeligt trimmerhoved
Videoer
Anvendelsesområder
- Græsplæne
- Plænekanter, f.eks. langs blomsterbede eller stier.