LTR 3-18 Dual Batteri Sæt
Trimmer langt græs effektivt med en kraftig 36 V-motor og klipper de besværlige områder, hvor plæneklipperen ikke kan komme til. To 18 V-batterier og batterioplader medfølger.
Effektivitet, præcision og komfort - alt sammen i én enhed. Med den batteridrevne græstrimmer LTR 3-18 Dual Batteri Sæt bliver havearbejde en fornøjelse. Den kraftige 36-volts motor får al den energi, den har brug for, fra to 18-volts litium-ion-batterier og leverer en imponerende ydelse. Det justerbare todelte håndtag og skaftets teleskopiske design gør det behageligt at arbejde, da enheden altid kan bruges i en oprejst position, der er skånsom mod ryggen. Uanset om det er store områder eller svært tilgængelige kroge og hjørner, klarer denne batteridrevne græstrimmer det hele med lethed. Den roterende skæretråd sikrer præcisionsklipning på græsplæner, mens den sammenklappelige plantebeskyttelse sørger for, at planter og træer forbliver beskyttet under brug. Trimmerhovedets vinkel kan justeres efter behov for at trimme under forhindringer eller på skråninger. To genopladelige batterier og en hurtigoplader er inkluderet.
Funktioner og fordele
36 V strøm.Kraftfuld 36 V motordrevet af to 18 V litium-ion batterier.
Effektivt skæresystemSkærefunktionen gør det let at komme rundt i hjørner og trange områder i haven. Den snoede trimmertråd garanterer præcis klipning og støjsvag drift.
Skæring af kanterDet roterende trimmerhoved sikrer rene, skarpe plænekanter langs terrasser og stier.
Justerbart trimmerhoved
- Ergonomisk trimmeløsning, selv under lave forhindringer som havebænke.
Planteskærm, der kan klappes ud
- Beskytter planter mod beskadigelse, når der trimmes langs med blomsterbede og tæt på træer.
Teleskophåndtag
- Kan tilpasses til den enkelte brugers højde, så man kan arbejde i oprejst stilling, så rygsmerter og skader kan undgås.
Ergonomisk designet håndtag
- Gummihåndtag giver sikkert greb og ekstra komfort.
- Vinklen af det todelte håndtag er justerbar til en ergonomisk og afslappet holdning.
Automatisk forlængelse af trimmertråd
- Automatisk indstilling sikrer, at ledningen altid har den perfekte længde til opgaven.
Optimal brug af trimmerens klinger
- Ideel til meget krævende opgaver såsom fjernelse af ukrudt.
Kärchers 18 V Battery Power platform
- Realtidsteknologi med LCD batteridisplay: viser den resterende driftstid, den resterende opladningstid og batterikapaciteten.
- De to udskiftelige batterier kan bruges med alle andre enheder i 18 V Kärcher Battery Power platformen.
Specifikationer
Teknisk data
|Motorspænding (V)
|36
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Skærediameter (cm)
|30
|Græstrimmer
|Ledningshoved
|Gevindforlænger
|Automatisk
|Trimmerens ledningsgeometri
|Snoet
|Linediameter (mm)
|2
|Hastighedsjustering
|Nej
|Hastighed (rpm)
|8000
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2
|Antal batterier krævet (Stk.)
|2
|Ydelse pr. opladning* (m)
|max. 480 (2,0 Ah)
|Batteritid pr. opladning (min)
|max. 28 (2,0 Ah)
|Opladningstid, batteri (min)
|44 / 83
|Output power, udgangseffekt (A)
|2,5
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6
|Mål (L x B x H) (mm)
|345 x 350 x 1285
Scope of supply
- Variant: Batterier og oplader inkluderet
- Batteri: 18 V / 2,0 Ah Battery Power batteri (2 stk.).
- Oplader: 18 V Battery Power hurtigoplader (2 stk.)
- Skulderstrop
Udstyr
- Spole
- Planteskærm
- Indstilling af hældning
- Ekstra håndtag
- Drejeligt trimmerhoved
Videoer
Anvendelsesområder
- Græsplæne
- Plænekanter, f.eks. langs blomsterbede eller stier.