Effektivitet, præcision og komfort - alt sammen i én enhed. Med den batteridrevne græstrimmer LTR 3-18 Dual Batteri Sæt bliver havearbejde en fornøjelse. Den kraftige 36-volts motor får al den energi, den har brug for, fra to 18-volts litium-ion-batterier og leverer en imponerende ydelse. Det justerbare todelte håndtag og skaftets teleskopiske design gør det behageligt at arbejde, da enheden altid kan bruges i en oprejst position, der er skånsom mod ryggen. Uanset om det er store områder eller svært tilgængelige kroge og hjørner, klarer denne batteridrevne græstrimmer det hele med lethed. Den roterende skæretråd sikrer præcisionsklipning på græsplæner, mens den sammenklappelige plantebeskyttelse sørger for, at planter og træer forbliver beskyttet under brug. Trimmerhovedets vinkel kan justeres efter behov for at trimme under forhindringer eller på skråninger. To genopladelige batterier og en hurtigoplader er inkluderet.