PGS 4-18
Nem vedligeholdelse af haven: Den batteridrevne grensav PGS 4-18 gør det nemt at beskære små og mellemstore grene, buske og buskadser.
Den batteridrevne grensav PGS 4-18 fra Kärcher er udviklet til at skære grene på op til 80 mm i diameter. Det aftagelige grenhåndtag gør det sikkert og nemt at bruge maskinen og forhindrer grene i at smutte. Savklingerne kan fjernes uden brug af værktøj. Og med teleskop-udvidelsen, der fås som tilbehør, har det aldrig været nemmere at arbejde i højder på op til 3,5 m. (Teleskophåndtaget medfølger ikke).
Funktioner og fordele
Premium savklinge fremstillet i TysklandTil optimal skæreevne.
Værktøjsfri skift af savklingeHurtigt og nemt skift af savklinger uden brug af værktøj.
Aftageligt grenhåndtagSikrer et fast greb, også ved beskæring med kun én hånd. Kan fjernes (uden brug af værktøj) for tilpasning til den forhåndenværende opgave
Aftagelig batteribase
- Sav sættes på teleskop-udvidelsen uden at tilføje ekstra vægt.
Kärchers 18 V Battery Power platform
- Enheden kan strømforsynes af alle 18 V Kärcher Battery Power batterier.
Gummihåndtag
- Giver maksimal komfort, selv når man arbejder over lange tidsrum.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Antal slag (min-1)
|max. 2500
|Skærediameter med grenhåndtag (mm)
|max. 50
|Skærediameter uden grenhåndtag (mm)
|max. 80
|Længde på savklinge (mm)
|150
|Støjniveau (dB(A))
|83
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|18
|Ydelse pr. opladning* (Skæring)
|max. 120 (2,5 Ah) / max. 240 (5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (min)
|max. 18 (2,5 Ah) / max. 36 (5 Ah)
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|1,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|475 x 89 x 174
* Ø grene: 5 cm
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
- Grenbøjle
- Batterifod
- Savklinge: Træ
Videoer
Anvendelsesområder
- Grene
Tilbehør
Alle produkter, der bruger samme batteri
PGS 4-18 reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.