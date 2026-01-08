CNS 18-30 Batteri
Nem at bruge, alsidig og perfekt til beskæring af træer: Kædesaven kører på 18 V batteri, og kæden spændes uden brug af værktøj. Batteri og oplader medfølger ikke.
Takket være den lave vægt og den ideelle klingelængde er CNS 18-30 Batteri kædesaven fra Kärcher perfekt til bekvem og alsidig beskæring af træer. Den fremragende kædehastighed betyder, at man kan udføre opgaverne hurtigt og bekvemt. Der er ikke brug for værktøj til at spænde kæden, og den automatiske kædesmøring gør den batteridrevne kædesav ekstremt brugervenlig. Kombinationen af kædesavbremse og 2-trins-sikkerhedslås er dét, der gør den sikker. Saven, klingen, kæden, afskærmningen og en flaske olie er altsammen med i leveringen. Batteri og oplader medfølger ikke.
Funktioner og fordele
Fastspænding helt uden brug af værktøjKæden spændes nemt med en drejeknap.
Automatisk smøring af kædenTil nem vedligeholdelse af batteridrevet kædesav
TilbageslagsbeskyttelseKæden stopper omgående - det giver maksimal sikkerhed i tilfælde af tilbagestødseffekt.
Kofanger med pigge
- Sikker føring og præcise skæring, fordi kædesaven hæfter til det materiale, der skal skæres.
Optimal hastighed
- Kædehastighed på 10 m/sek. - det sikrer hurtigt arbejde.
Forskellige anvendelser
- Den 30 cm lange klinge kan anvendes til mange formål.
Sikkerhedsoplåsning
- Forhindrer utilsigtet start af kædesaven.
Gennemsigtig olietank
- Brugeren kan tjekke oliestanden gennem det gennemsigtige glas.
Motor uden børste.
- Sikrer længere batteritid og længere levetid.
Kärchers 18 V Battery Power platform
- Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet.
- Effektive lithium-ion celler med lang levetid
- Det udskiftelige batteri kan bruges i alle andre Kärcher 18 V Battery Power platform enheder.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Styreskinne (cm)
|30
|Kædehastighed (m/s)
|10
|Kædedeling
|3/8" LP
|Kædemåler
|1,1 mm / 0,043"
|Antal led
|45
|Olietankvolumen (ml)
|200
|Garanteret lydniveau (dB(A))
|101
|Vibrationsværdi af det forreste håndtag (ΔK = 1,5 m / s²) (m/s²)
|3,5
|Vibrationsværdier for bagerste håndtag (ΔK = 1,5 m / s²) (m/s²)
|5,2
|Fremdrift
|Motor uden børste.
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|18
|Ydelse pr. opladning* (Skæring)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (min)
|max. 10 (2,5 Ah) / max. 20 (5 Ah)
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|690 x 230 x 245
* Ø grene: 10 cm
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
- Styreskinne
- Kæde
- Oliebeholder
Udstyr
- Kædebeskyttelse
- Fastspænding helt uden brug af værktøj
- Automatisk smøring af kæden
- Kædebremse
- Oliestandsindikator
Anvendelsesområder
- Grene
- Brænde
- Fældning af små træer.
